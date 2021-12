Nora Vicario: “El plan de máxima es que la Fiesta de la Vendimia sea presencial”

La nueva ministra de Cultura y Turismo Nora Vicario se reivindica como “una morada en la gestión”, por su paso en la agrupación Franja Morada. Parece ser un hito importante en su vida, porque incluso lo remarca sutilmente el currículum oficial: “Abrazó las banderas de la Reforma Universitaria de 1918, valores que se transmiten en distintas políticas públicas implementadas en los diferentes ámbitos que ha ejercido”. La Franja, junto al Movimiento Nacional Reformista (MNR), son las agrupaciones universitarias más referenciadas con la rebelión de los universitarios de Córdoba.

La otra referencia de Vicario es el ex intendente y ex diputado nacional Víctor Fayad. “Trabajé con él, me formé con él”, le cuenta a Los Andes. Ahora le toca otra tarea, que la expone más. Ser ministra en una de las actividades más exitosas de Mendoza y también la más golpeada por la pandemia y la larga cuarentena y cierre de fronteras.

-¿Cuál es el desafío más grande que le toca?

-Recuperar la conectividad. Se han recuperado rutas aéreas, pero tenemos que recuperar las frecuencias. El desafío es la generación del empleo, el turismo y la cultura de la mano servirán para acelerar la recuperación del empleo y el crecimiento. Más turistas, más empleos.

-¿Ya tiene pistas de lo que va a hacer con ese desafío?

-Sky está al 90% de la capacidad de sus vuelos Chile-Mendoza y están pidiendo un vuelo más que se estaría implementando el 1 de enero y dos frecuencias más en febrero. Lo mismo pasa con Copa, que sumará un vuelo más Panamá-Mendoza a partir de febrero. Hoy tenemos 83 vuelos de cabotaje y 13 internacionales.

-¿La suba de casos de Covid-19 complica los planes?

-El Gobierno de Mendoza ha mantenido a la provincia como destino en góndola. Desde el momento del cierre hemos estado trabajando no sólo en los protocolos, en la apertura de actividad, en el corredor seguro, eso le ha permitido al Gobierno mantener un músculo activo. Tenemos abierta la actividad desde el 20 de junio de 2020. El control, la aplicación de protocolos, cuidar aforos, ampliar actividades en cuanto nos permitieran, han hecho que el destino sea seguro, que todos tengamos conciencia de que el cuidado nos iba a permitir tener la economía activa y el destino activo. Siempre el cuidado de la salud y el equilibrio de la economía.

-¿Covid y Vendimia? No sabemos qué va a pasar de acá marzo. ¿Hay plan B?

-El plan de máxima es Vendimia presencial, Carrusel, Vía blanca, Fiesta de la Cosecha, todos los eventos que hacen al calendario vendimial. Y los festivales de los departamentos. Lo estamos llevando adelante, ya tenemos sistema gráfico, ya fueron seleccionados los músicos. Tenemos teléfono a diario con la ministra de Salud Ana Nadal y su equipo y estamos trabajando contra dato y con todos los cuidados; si hay que parar o correrse unos días, lo vamos ver en el día a día.

-¿Se incluye en el plan de máxima la experiencia audiovisual del año pasado?

-En el plan de máxima estamos trabajando en los puntos vendimia que se hicieron el año pasado, fueron muy positivos y se van a sumar otros puntos en Buenos Aires y en el exterior, dónde se transmitirá la fiesta. El formato del año pasado lo vamos a mantener, con la parte audiovisual y espectáculos en vivo.

-Es decir que, suponiendo que haya algún problema sanitario, se repetiría la experiencia del año pasado…

-Está en camino.

-Cuando se conoció que usted sería la sucesora de Mariana Juri, hubo resistencia de referentes de un sector interno del oficialismo (Cambia Ya) y de empresarios, quienes cuestionaban su designación por la falta de experiencia en el turismo…

-Son opiniones. No creo que hayan querido sugerirle un ministro al Gobernador. No creo que haya sido un ataque hacia mi persona. No creo que sea relevante. He tenido reuniones en estas dos semanas con instituciones, tengo agenda la semana que viene. Es un ministerio de puertas abiertas porque la opinión del sector privado es fundamental, porque son ellos los que generan el empleo genuino que necesitamos para salir adelante. Es juntos, no es peleándonos. Si tienen algo que decirme, con mucho gusto lo acepto y podemos hacer un plan de trabajo que sirva para todos.

-La suya será una gestión corta…

-No tengo tiempo para hacer una planificación, tengo dos años que tienen que valer por cuatro. Vamos a un plan de acción, escuchando. Cultura y Turismo a la par. No hay turismo sin cultura. El turismo tiene que llevar la diversidad de expresiones de Mendoza.

Nora Vicario, Ministra de Turismo y Cultura de la provincia.

-Será continuidad de lo que venía haciendo Juri ¿Tiene algún proyecto propio que quiera concretar?

-Mendoza tiene que tener un fuerte perfil digital. Mi aporte va a estar en eso. En lo personal, todos construimos un perfil digital en nuestras redes. Mendoza tiene que tener esa proyección para traccionar. También vamos a lanzar Experiencias Innovadoras, un concurso de ideas innovadoras que funcionará como incubadoras para operadoras locales. El equipo del ministerio acompañará el desarrollo de las experiencias para que se transformen un producto turístico. Queremos seleccionar diez ideas por departamento, para que ofrecer nuevos productos que recreen el destino.

-Hablando específicamente de Cultura. ¿Qué idea tiene para ese flanco del ministerio?

-En estos días hablábamos con artistas de la profesionalización. El ejemplo es la industria del cine, que entendió el negocio, se profesionalizó y compite en el mercado. Hay que trabajar en ese camino, para evitar la precariedad. Por otro lado, Mendoza Activa es una gran herramienta que pueden usar los artistas, como lo están haciendo los emprendedores gastronómicos. Hay que darles a las organizaciones de artistas el espacio que se merecen y tienen ganado. Ellos tienen muy buen diálogo con los miembros del equipo, Fabián Sama, Pablo Moreno y Marcelo Larcena.

El recuerdo del Viti y la adolescencia con dos gobernadores

“Trabajé con el Viti (Víctor Fayad) en el Congreso, en Buenos Aires. En el 93. Lideraba el equipo de asesores del Viti y mantenía el contacto con Mendoza. Cuando volvió a ser intendente, me vine y creamos la unidad de planeamiento estratégico, hicimos el primer plan estratégico 2020, que con Rody (Rodolfo Suárez) tuvimos la suerte de poder cumplir después del fallecimiento del Viti, nos faltó la apertura de la calle Godoy Cruz. Trabajé al lado del Viti, me formé con él”, recuerda Nora Vicario.

-¿Cómo es trabajar con el hijo ahora?

-Fue muy emocionante el momento de jurar juntos. Lo recuerdo al Viti con mucho respeto y cariño.

Otro detalle llamativo de la historia personal de la flamante ministra de Cultura y Turismo es que es nacida y criada en San Carlos, el departamento que vio nacer a Alfredo Cornejo, Rodolfo y Ulpiano Suárez. “Soy de La Consulta. Cuando era muy chiquita, en las elecciones del ‘83, tenía 14 años. En mi casa nadie hacía política, pero yo me iba al comité. Por ahí andaba Alfredo, que era de la Juventud Radical, alguna vez me habrá dado algún folleto. Con Rody compartimos la escuela, el egresó antes que yo y con Yayo (Ulpiano Suárez) éramos del mismo barrio”, cuenta.

Vicario cuenta que, cuando terminó la secundaria, se vino a la capital para estudiar derecho. “Estuve un par de años en la Facultad de Derecho de la UNCuyo, milité en la Franja Morada con Marcelo Puertas (presidente de la Inspección General de Seguridad). Me fui a Buenos Aires cuando el Viti perdió la gobernación (año 91). Me fui a estudiar en la UBA, me recibí allá. Cuando Viti fue a Buenos Aires yo ya trabajaba en el Congreso, tenía militancia nacional en la Mesa Nacional de la Franja y en la FUA”.

Vida y obra

Nora Vicario nació hace 54 años en La Consulta (San Carlos).

Se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires. Completo perfeccionamientos en Planificación Estratégica, Políticas Públicas e Innovación y en Liderazgo y Coaching Ontológico.

Fue jefa de asesores de Víctor Fayad en su paso por el Congreso nacional.

En 2007 regresó a Mendoza, cuando Fayad volvió a la intendencia de Capital y estuvo a cargo de la Unidad de Planeamiento Estratégico, dónde se pergeñó el Plan Ciudad de Mendoza 2020.

Tras la muerte de Fayad se dedicó a dar charlas y conferencias sobre planificación estratégica de ciudades y ciudades inteligentes.

En 2017 volvió a la comuna, con Rodolfo Suárez, en el área Modernización y Medios. Con Ulpiano Suárez en la Intendencia, fue secretaria de Medios.