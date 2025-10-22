"No volvamos al pasado" y "ataque berreta": picante cruce entre Alejandro Morillas y su exjefe Jorge Difonso

El departamento de San Carlos era un bastión opositor a Alfredo Cornejo , hasta que el intendente Alejandro Morillas decidió romper definitivamente con Jorge Difonso y cruzarse de bando a Cambia Mendoza . Hoy el gobernador lo cuenta como uno más de su tropa, a pesar de no ser radical.

Claves para el día después: Cornejo y Sanz se reconciliaron y los ministros piden pista

En ese contexto, el intendente se metió de lleno en la campaña por sus concejales y apuntó contra la gestión de Rolando Scanio, un soldado de Difonso, que lo antecedió en el cargo. Lo curioso es que el médico formó parte de Encuentro por San Carlos, tanto como funcionario de Salud, hasta como presidente del Concejo Deliberante.

Ahora, en su cuenta de Instagram publicó un spot pidiendo “ no volver al pasado” , despegándose de su propio pasado político y Difonso le salió al cruce.

El intendente sancarlino apuntó contra la gestión de Scanio, denunciando que el parque automotor estaba prácticamente abandonado. “ Así recibí el municipio hace 1 año y 8 meses. Cuando llegamos encontramos un municipio muy difícil, teníamos un parque automotor casi inservible , afectaba la limpieza y los trabajos a realizar en todo el departamento”, dice Morillas.

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, ubicado en el sector derecho superior junto a la tropa radical de Cambia Mendoza y el gobernador Alfredo Cornejo

Y señaló que “con el trabajo y dedicación de nuestros empleados y mecánicos, logramos recuperar parte de este parque automotor, mejorando los servicios que prestamos y bajando los costos operativos del mismo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ale Morillas (@alemorillass)

“Recordando anteriormente que estos servicios eran prestados por una empresa privada con altos costos para el municipio”, criticó el intendente y aseguró que trabajan en una licitación pública para adquirir 20 vehículos más.

“Por eso, hoy más que nunca es fundamental que no volvamos al pasado”, completa Morillas utilizando uno de los slogans de La Libertad Avanza para referirse a la gestión del difonsismo, de la cual formó parte.

Jorge Difonso apuntó contra la “campaña sucia”

El candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Jorge Difonso, sin mencionarlo a Morillas apuntó contra “algunos videos” que está difundiendo Cambia Mendoza contra él y su espacio.

“Arrancó la campaña sucia, me están llegando algunos videos hechos por las campañas que se dicen ganadoras, con ataques muy berretas hacia mi persona”, sostuvo el diputado provincial a través de un video publicado en su cuenta de X.

Y retrucó: “¿No era que estábamos en el 5%? ¿No tenían la elección ganada? Se ve que no es tan así, que los mendocinos se están dando cuenta que ahora sí hay una opción que los representa”.