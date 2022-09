“No van a terminar bien”: el mensaje de Gregorio Dalbón a los fiscales de la causa Vialidad

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, cuestionó en duros términos a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que siguen la causa Vialidad donde la vicepresidenta y otras 12 personas están acusadas de delitos con la obra pública en Santa Cruz: “No van a terminar bien”.

En una entrevista con C5N, Dalbón destacó la presentación del lunes de su colega Carlos Beraldi, quien también trabaja en la defensa de la expresidenta, ante el Tribunal Oral Federal N°2, al asegurar que se trató de “una clase magistral”.

“Demolió por demás. Ya me daba lástima el fiscal Mola y Luciani”, celebró. Entonces, Dalbón manifestó: “Estos no van a terminar bien. No es una amenaza. Es una consecuencia de su actuar”.

“A estos dos los están sacando de la Justicia ya. Cuando termine el juicio, van a perder sus cargos por haber inventado una causa entera, por pedir pena para inocentes. Tenemos un tribunal del lawfare. Comodoro Py se asemeja más a un comercio”, insistió.

Causa Vialidad: el fiscal Diego Luciani acusa a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita (Web)

Dalbón agregó: “Experimentamos un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria de Cristina Kirchner, que tendría que estar del lado del acusado y no de la fiscalía. Por eso, comparó a los fiscales de la causa Vialidad con perros: “Le tienen miedo a los diarios. Cuando movés el diario, el perro mete la cola entre las patas. Lo mismo pasa con Luciani y Mola si sacaras una tapa en la que se dijera que absuelve a Cristina. Se mueren de miedo”.

“Saben que les va a costar condenarla o proscribirla. Dentro de la ley no lo van a poder hacer. Deberían decantarse mejor por absolver a Cristina Kirchner y a todos los imputados en la causa. No tienen pruebas para una condena”, aventuró el abogado de CFK.

Qué dijo Dalbón sobre el ataque a Cristina

En cuanto al intento de magnicidio contra la vicepresidenta, el abogado Gregorio Dalbón sostuvo que no está “conforme” con la investigación y el accionar de la Justicia.

Sobre el rol de la jueza María Eugenia Capuchetti, dijo: “No me gusta como está llevando la causa. La lleva para el lado del intento de homicidio y es un hecho mucho más grave. Tiene que ver con el orden público, constitucional, con el terrorismo. Nos puso a todos en la puerta de una guerra civil”.

“¿Tiene ganas Capuchetti de llegar al final de todo? ¿No le va a dar miedo ver quién financió [el ataque]?”, cuestionó.

Arengó además: “Ellos no midieron lo que hicieron con Cristina. Hay que con ir con los pies para delante y llevarnos puesta la Constitución, mostrársela en la cara a la jueza Capuchetti si es que no la conoce, al fiscal Rívolo, a la Cámara y a toda la Nación. Se hizo algo muy grave”.