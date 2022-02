A una semana del inicio de clases, hay un centenar de escuelas que requiere arreglos estructurales

El lunes 21 de febrero iniciarán las clases en los distintos niveles y modalidades en Mendoza. Como sucede todos los años, uno de los focos de atención del retorno a las aulas será el estado edilicio de las escuelas. Desde el Gobierno provincial indican que alrededor de un centenar de establecimientos requieren refacciones mayores o estructurales. No obstante, aseguran que los 1.350 edificios escolares mendocinos estarán operativos para el primer día de clases y resaltan que durante el verano se hicieron reparaciones en 200 de ellos.

La provincia destinará a Infraestructura Escolar en el 2022 un presupuesto de $ 2.400 millones y contempla refacciones menores hasta grandes intervenciones. Van desde arreglos por filtraciones de techos, falta de agua, hasta actualización completas de baños, cañerías y refuerzos estructurales. Sin embargo, muchas obras no estarán listas antes del inicio lectivo y se llevarán adelante con docentes y alumnos en las aulas.

El titular de la Dirección de Mantenimiento y Reparaciones de la provincia, Bernardino Rodríguez, manifestó a Los Andes que “en principio, todas las escuelas están en condiciones de iniciar las clases. Estamos arreglando los problemas y la mayoría de los edificios están operativos”.

“En mantenimiento siempre hacen falta cosas. Nunca vamos a poder decir el estado es óptimo y excelente, porque todos los días aparece una nueva necesidad. Las escuelas están en condiciones, no hay problemas graves que dejen fuera de servicio a un establecimiento”, agregó el funcionario que trabaja en el área de Infraestructura Escolar.

Escuela Jose Federico Moreno Obras de remodelacion de la Escuela José Federico Moreno Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Durante el receso escolar de verano se han intervenido 200 escuelas con reparaciones de distinto calibre, indican desde el Gobierno. En algunas, el trabajo ya ha terminado, mientras que en otras continuarán durante los próximos días. En tanto, pronostican tareas de mantenimiento en otros 400 edificios a lo largo de este año.

Pero además, está programada la intervención en unos 100 establecimientos educativos que presentan inconvenientes grandes o estructurales. Estas obras se ejecutarán en todo el año.

Patricio Jardel, jefe de gabinete de la DGE resaltó que “le pedimos a Infraestructura que si en algún caso no se va a llegar a tener el edificio disponible, necesitamos saberlo con antelación para organizar el inicio de clases, ya sea restringido en el mismo edificio o buscando otra opción”.

Aclaró que “hasta el momento, no tenemos ninguna información de alguna escuela en esa situación. La idea es que los 1.350 edificios estén operativos”, y remarcó que “no decimos que los edificios están en condiciones óptimas”.

Escuelas en obra

Todos los años las escuelas sufren roturas, desperfectos y actos de vandalismo, que se suman al deterioro propio de edificios de mucha antigüedad. El Gobierno organiza el mantenimiento a través de contratos zonales denominados “coeficientes de impacto” para atender las contingencias.

“Tenemos 34 contratos de mantenimiento que cubren toda la provincia y atendemos los 1.350 edificios”, explicó Rodríguez y destacó que para el 2022 la inversión prevista está en el orden de los $1.200 millones. Estos trabajos apuntan a arreglos cotidianos y menores como falta de agua, fallas eléctricas o en sanitarios o filtraciones de techos.

Asimismo, para las que necesitan reparaciones más importantes se han dispuesto 36 contratos, que involucran a unas 100 escuelas que requieren intervenciones mayores. “Se licitaron entre diciembre y enero, algunas están adjudicadas e iniciarían entre marzo y abril. El presupuesto está en el orden de los $1.100 millones”, subrayó el director de Mantenimiento y afirmó que estas reparaciones no interrumpirán el dictado de clases.

Por otra parte, se destinarán $ 240 millones en 10 contratos apuntados específicamente a las revisiones de gas exigidas por el Enargas. “Hay 950 escuelas con gas natural y 400 con gas licuado. El trabajo implica cambiar artefactos y adecuar instalaciones. Hay 350 con gas natural y 160 con gas licuado que ya han pasado la revisión. El objetivo es revisar 300 por año para que ninguna pase más de 3 años sin revisión”, detalló Rodríguez.

Explicó que entre noviembre y diciembre se inhabilitó el suministro de gas en 50 establecimientos. YPF, el proveedor del gas licuado, realizó inspecciones sorpresa en más de un centenar de edificios e inhabilitaron el gas y retiraron el medidor en 50 de ellos, porque presentaban pérdidas en el sistema.

“Nos pusimos a resolverlo y se recuperaron casi todas. Hay 12 que están con el servicio de gas licuado interrumpido y se está trabajando para recolocarlo, en las próximas semanas ya va a estar resuelto”, prometió el funcionario.

Concluyó destacando que desde el inicio de la gestión de Alfredo Cornejo y en la continuación de Rodolfo Suárez se priorizó la inversión en mantenimiento, pero que de igual manera entre 2015 y 2021 se realizaron 57 obras entre grandes ampliaciones y construcciones de escuelas.

Intendentes se suman a los arreglos

El Gobierno provincial incorporó en el Presupuesto 2022 un artículo que establecía que los municipios debían destinar un 30% de los recursos provenientes de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo a mejorar la inversión en educación priorizando la habitabilidad de los establecimientos educativos. Esto generó la reacción negativa de algunos intendentes que consideraron que el Ejecutivo les estaba trasladando parte de la responsabilidad del arreglo de escuelas.

En el verano, el titular de la DGE, José Thomas, y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, entablaron negociaciones con los jefes comunales para acercar posiciones y avanzar en convenios específicos.

Jardel resaltó que esta iniciativa apunta a “unificar criterios, estar encima de las prioridades y poder dar una mayor cobertura a los inconvenientes más inmediatos”. “Los intendentes al principio manifestaron cierta disconformidad pero hemos estado en contacto con ellos y creo que no va a haber municipio que no vaya a adherir a los convenios marco”, sostuvo el funcionario, quien subrayó que la responsabilidad sobre el estado de los edificios seguirá siendo de la DGE.

Con los dirigentes oficialistas ha habido más avances en los criterios para el destino de los fondos. Marcelino Iglesias, jefe comunal de Guaymallén, señaló que si bien han colaborado con pedidos de algunas directoras, ahora “se va a sistematizar y los pedidos no los vamos a recepcionar nosotros, sino la DGE”. Resaltó que tienen preparadas licitaciones por $30 millones cada una para intervenir en las escuelas que indiquen desde la DGE e Infraestructura.

Por su parte, su par lasherino Daniel Orozco remarcó que destinará $165 millones al mejoramiento y construcción de 18 jardines maternales y que están esperando la firma del convenio con la Provincia.

No obstante, del lado del peronismo continúan los reproches y las críticas contra la gestión educativa del gobierno de Suárez y exigen un detalle de las falencias de las escuelas.

El intendente de Lavalle, Roberto Righi, manifestó que la comuna no tiene problemas en rendir los fondos porque viene aportando a infraestructura escolar más de lo que se le pide ahora. “Hay muchísimos arreglos menores que terminamos pagando nosotros. El Gobierno tiene que ordenar los edificios porque hay escuelas que no han podido comenzar. Hay arreglos estructurales que se tienen que hacer”, expresó y puso de ejemplo que la escuela Simón Chavez del departamento no inició el ciclo lectivo por problemas en los sanitarios.

En tanto, dijo que “la preocupación más grande que tenemos es la falta de edificios escolares, no se ha construido una escuela en los últimos 7 años”.

Por su parte, la jefa comunal de Santa Rosa, Flor Destéfanis, indicó que el municipio intenta colaborar intensamente con la infraestructura y habitabilidad porque “la situación es muy compleja en todos los establecimientos”.

“Nos comprometimos a colaborar, pero necesitamos tener un informe de todos las escuelas, para saber de qué base estamos partiendo para que los municipios colaboremos con el Gobernador. Luego, evaluar las prioridades y el convenio que eventualmente firmaríamos”, expresó.

A su vez, el SUTE reclamó por la puesta a punto edilicia de las escuelas y advirtió que realizarán un relevamiento por los establecimientos y denunciarán los inconvenientes que se presenten.