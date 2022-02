Arturo Lafalla: “La privatización del Banco Mendoza fue la mejor decisión posible”

Entrevistado por Los Andes, el ex gobernador Arturo Lafalla, y actual impulsor del Grupo Olascoaga, reflexionó sobre la actualidad del PJ y sus últimas derrotas electorales. En tanto, se refirió al reciente fallo de la Justicia a favor de la Provincia en una causa por la privatización de los bancos de Mendoza y Previsión Social y dio su visión del proceso que lo tuvo como protagonista. Insiste en que Portezuelo del Viento es “inviable” y que el conflicto por el laudo presidencial es “una pérdida de tiempo”.

-¿Qué opina de la reciente sobre la privatización de los bancos públicos?

-Los que liquidaron el banco cien por cien privado, denominado Banco de Mendoza en el 99 fueron sus dueños con Moneta la cabeza, Vila, López y otros socios mendocinos. Como correspondía perdieron el juicio en primera instancia en el que pretendían que la Provincia, y yo el primer responsable, los habíamos engañado vendiéndoles por bueno algo que no lo era, el banco de Mendoza y Previsión. Fue su propia torpeza y malos manejos lo que quebró el banco que les vendimos.

-¿Se arrepiente del proceso de privatización?

-Expliqué con mucho detalle mi visión de ese proceso en el libro ‘Utopía y realidad’ publicado en el 2010. En cuanto a la privatización, en ese momento y en esas circunstancias entiendo que fue la mejor decisión posible.

Entrevista Arturo Lafalla, abogado y ex gobernador de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿Extraña la política?

-Nunca dejé la política, dejé los cargos a partir de que venció el mandato de diputado nacional para el que fui electo en 1999. Para mí la política es una vocación y una pasión, otra cosa es mi profesión y mi trabajo, que es el de abogado y que hasta hoy sigo ejerciendo.

-¿Tuvo algún ofrecimiento reciente para ocupar un cargo?

-Entiendo que mi tarea en la política, atento lo mucho vivido, no es ocupar cargos sino ayudar a que los que tienen cargos o aspiran a ellos para encontrar las mejores soluciones para que el País y la Provincia terminen esta larga decadencia. Los principales responsables están en la dirigencia política y le siguen la empresarial, sindical y de movimientos sociales, en menor grado.

-¿El concepto de “isla de la transparencia” que impuso en su gestión se mantiene hoy?

-Hoy no hay nada y creo que el error fue no haberlo hecho por ley. Yo tomé la decisión de poner un Fiscal de Estado de la oposición y creo que es lo que había que hacer. Nos volvió locos Aldo Giordano, pero nos hizo un favor, porque a los gobiernos hay que controlarlos con dureza.

-¿La Policía cambió desde la reforma policial que impulsó en 1998?

-No fue mi reforma, fue de Balter, Genoud y Lafalla. Fue un acuerdo político y llegó a la Legislatura con el aval de las tres fuerzas políticas. El cambio institucional era imprescindible.

-¿Qué piensa del episodio que protagonizó Roberto Munives?

-Si se equivocan se tienen que ir. Uno de los ejes centrales de la reforma era que el jefe policial pasaba a ser el Ministro de Seguridad, que era el poder civil. Ahora ha pasado que conocemos a Munives y no conocemos al ministro. Una de las cosas que se muestra con esto es que volvimos a dejar que la policía tuviera jefe y eso es vacío de poder.

-¿Cómo evalúa el resultado electoral del PJ en Mendoza en 2021?

-La voz del pueblo es la voz de Dios, dice el viejo refrán de origen democrático. El pueblo no se equivoca, son los elegidos los que no honran la confianza depositada en ellos por los electores los que determinan el fracaso.

-¿Qué errores se cometieron en la campaña?

-Creo que los errores de todas las campañas políticas es que se plantean en términos de confrontación entre candidatos y no de planes conducentes a modificar la realidad. Se limitan a confrontaciones de egos y acusaciones cruzadas. Se plantean en términos de ganar o perder como si fueran competencias deportivas cuando en realidad se está discutiendo qué hacer con la vida cotidiana y el destino de los ciudadanos. Quien obtenga una circunstancial mayoría y quien sea minoría deben trabajar por mejorar ese destino común. A nadie, salvo los elegidos, le importa quién gana una elección, lo que importa es si con esos elegidos mejora la vida de la gente. Ganar es bajar la pobreza, la inflación y que haya crecimiento. Gana el que logra esto, pierde el que no. Hasta hoy todos perdimos.

Entrevista Arturo Lafalla, abogado y ex gobernador de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿Qué debe hacer el peronismo para volver a ser competitivo electoralmente?

-A mí no me interesa formar parte de un grupo político que quiera ser competitivo electoralmente, me interesa ser parte de un movimiento político que tenga por principal y único interés mejorarle la vida a la gente, si hace eso y se convence a los ciudadanos de que queremos de verdad hacer eso y sabemos cómo, tal vez nos voten.

-¿Qué puede aportarle al PJ el Grupo Olascoaga ?

-Precisamente eso, que hacer política es trabajar para encontrar soluciones a los problemas comunes, no al personal, ni al sectorial. Hacer política es encontrar soluciones para el mejor destino común, no que gane mi sector. En la política el triunfo es que a la gente le vaya bien.

-Ha dicho que Portezuelo del Viento no es conveniente para Mendoza.

-Lo venimos diciendo hace casi dos años. Portezuelo tiene un primer gran problema que es el cambio climático que ha generado esta escasez de agua que todos hoy conocemos y padecemos. El Río Grande trae el 40% de agua de la que traía hace diez años. Esta sequía, dice la ciencia, es la más grande en 620 años y vino para quedarse. Por eso todo lo que planeamos con los antiguos caudales quedó obsoleto y esto pasa con Portezuelo, además de que no incluye el trasvase y sin trasvase no es Portezuelo. Además está la oposición de las otras cuatro Provincias copropietarias del río, y sin acuerdo con ellas, lo que no existe, es inviable la ejecución.

Entrevista Arturo Lafalla, abogado y ex gobernador de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿Qué opina del conflicto por el laudo presidencial?

-Una pérdida de tiempo incomprensible, el laudo presidencial no resuelve el problema, el problema es la dramática falta de agua, tema que los principales actores de este drama pretenden ignorar o al menos no mencionan. Los usos del río debajo de Portezuelo, ya comprometidos con las provincias aguas abajo, no deja margen para el llenado de la presa. Los cálculos matemáticos hechos en los acuerdos firmados por Mendoza en el 2016, hacen que de haberse concluido la construcción en el 2010, en estos últimos diez años, atento el caudal que trajo el río, solo se hubiera llenado aproximadamente el 15% del total. Aunque el presidente laude a favor, no se va a hacer, porque no se puede hacer.

-¿Suárez debe frenar la licitación y avanzar con otras obras?

-Hace más de un año le propusimos al Gobernador la conveniencia de utilizar los fondos de Portezuelo a otro destino más urgente y necesario para Mendoza, consistente en que con amplia participación de sectores y con plazos perentorios elaborara un nuevo plan hídrico. Conscientes de que por la megasequía que vino para quedarse hacía falta un plan de recolección, distribución y uso del agua, tanto para uso humano como para cultivos y otros usos que corrigiera las enormes ineficiencias que el actual sistema, tanto el público como el privado, adolece. Perdemos por ambas ineficiencias más del 50% del agua de la que hoy disponemos y no dispondremos en el futuro. Esta tarea es a nuestro juicio la más importante y urgente que debe encarar la Provincia, atento que los otros grandes males que padecemos pobreza, inflación, falta de crecimiento son males cuya corrección no depende solo de nosotros. Lo del agua, solo depende de nosotros, y nos va la vida en ello.