“No tiene autoridad moral”: Patricia Bullrich arremetió contra Estela de Carlotto por las bolsas mortuorias

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich , arremetió contra la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quien acusó de “no tener autoridad moral”. Lo hizo en respuesta a las declaraciones de la dirigente de Derechos Humanos, que la había calificado de “monstruo” tras las bolsas mortuorias que aparecieron en la marcha opositora del sábado pasado y el caso Santiago Maldonado.

“Estela de Carlotto me dijo monstruo con lo de (Santiago) Maldonado, dando por hecho y diciéndome en una mesa que yo tenía que aceptar que había una desaparición forzada. Me lo dijo y yo me levanté de la mesa y me fui porque ella estaba mintiendo”, declaró Bullrich anoche en TN.

“Estos organismos de derechos humanos no son más organismos de derechos humanos, son organismos del poder kirchnerista”, añadió la referente opositora.

En ese sentido, Patricia Bullrich consideró: “No le doy autoridad moral a Estela de Carlotto, que por más que tenga 90 años, ¿cuántos argentinos hay de 90 años? ¿Por qué ella se vacunó? ¿Ella no lo pensó antes? ¿No pensó que quizás ese turno era para otra persona y que tenía que hacer la cola como otro argentino de 90 años?”, se preguntó en referencia a la vacunación anticipada.

Bullrich recordó, además, la falta de críticas de los organismos de DDHH respecto al manejo de la pandemia en Formosa .

“Hoy los derechos humanos van por otro lado, hoy los derechos humanos tendrían que ser que Carlotto vaya y le diga ´Tiralo a (Gildo) Insfrán´. Eso sería un organismo de DDHH. Esconden a Insfrán, no dicen nada, no dicen nada del vacunatorio VIP, no dicen nada de nada. Son partidarios, viven del partido de gobierno, los banca el partido de gobierno y en cualquier régimen ganan su dinero del partido de gobierno”, criticó la exministra de Seguridad.