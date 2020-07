“No me tutee”: Martín Lousteau y Cristina Kirchner se cruzaron a los gritos en el Senado

Un fuerte cruce protagonizaron los senadores Martín Lousteau (Juntos por el cambio) y Cristina Fernández de Kirchner (Frente de todos) durante la última sesión porque tanto la oposición como el oficialismo no se ponían de acuerdo sobre una cuestión reglamentaria.

El momento más tenso se vivió fuera del micrófono y del alcance de las cámaras, pero a la vista de muchos testigos, cuando la presidenta de la Cámara de Senadores sostuvo un intercambio verbal con el radical Lousteau en pleno recinto.

“Distancia reglamentaria”, disparó la vicepresidenta cuando observó que Lousteau se le acercaba a recriminarle su actitud durante la sesión. “Yo mantengo distancia reglamentaria, pero tenemos que usar barbijo y no todos lo están usando”, arremetió el legislador porteño, ya que CFK no usaba el tapaboca.

“Mirá”, reaccionó la ex jefa de Estado. “No me tutee porque yo a usted no la tuteo”, respondió Lousteau.

Según explicaron desde el entorno del ex ministro de Economía, el secretario parlamentario Marcelo Fuentes -responde al kirchnerismo- y el prosecretario Juan Pedro Tunessi -ex diputado de Juntos por el cambio- habían acordado que se dejaría constancia explícita de que los 29 senadores de la oposición creían que para aprobar los decretos que se discutieron ayer se requería el voto de las dos terceras partes del cuerpo. Cuando Fernández volvió al recinto para conducir el cierre del debate, bajó el pulgar y pidió evitar ese agregado, lo que provocó el enojo de Lousteau, que se paró y la encaró para pedir explicaciones.

Pero el cruce tuvo segundo round. Es que Lousteau le contestó al jefe del bloque kirchnerista, el senador formoseño José Mayans, que se había molestado porque la oposición reclamó por la cuestión del acta de votación cuando se estaba discutiendo otro tema.

“La verdad que si hay alguien que es llamativo que haga alusión a que nos vamos de tema es un senador que cada vez que cierra habla de cualquier cosa, como Mario Sánchez (comediante). Es una vergüenza. Nos dice a nosotros de qué podemos y de qué no podemos hablar”, disparó Lousteau en dirección al formoseño.

“Le voy a recordar señor senador Lousteau que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador. Lo comparó con un cómico”, intervino Cristina Kirchner al discurso del dirigente de la oposición.

“Me parece que estamos excediendo. Yo he sido minoría en este recinto. He soportado cualquier cosa de ustedes, desde insultos, desde autorizar allanamientos, etcétera. Es increíble que no puedan aceptar que son minoría y que aquí se maneja con la votación”, cerró CFK.