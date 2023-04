Nilda, a los 89 años, estrenó la Boleta Única: “No es tan complicado”

En este domingo los ciudadanos de los siete departamentos que desdoblan las elecciones, están concurriendo a votar en una jornada fresca y con poco movimiento. Se trata de la primera jornada de votación en la provincia de Mendoza, y además el debut de la Boleta única.

El nuevo sistema de la Boleta Única había generado incertidumbre, ya que se temía que los electores no supieran cómo llevar a cabo el proceso de votación. Por esta razón, la Junta Electoral ha dispuesto capacitadores en cada escuela, los cuales se encargan de guiar al votante hasta su mesa y resolver todas las dudas necesarias acerca del mecanismo de funcionamiento del nuevo sistema de voto.

Elecciones PASO en 7 departamentos de la provincia de Mendoza. En la escuela Celina Álvarez del departamento de Maipú, los ciudadanos ingresan a votar sin problemas, estrenando el sistema de boleta única de papel para elegir a sus candidatos. Foto:José Gutierrez / Los Andes

Rosana, capacitadora de la escuela Celina Álvarez de Maipú, dijo lo siguiente: “No noté a la gente con muchas dudas, más que nada, estamos guiando a las personas a que encuentren su mesa. Pero vienen bien informados”.

A su vez, también se le ha facilitado el trabajo a los directores de escuela. “Veo a los presidentes de mesa muy capacitados, en otros años hemos tenido problemas por falta de capacitación. Y la logística del Correo y la policía ha sido mucho más ágil que en otros años”, contó Marcela Alejandra Márquez, secretaria de la misma escuela.

Proceso

Al ingresar al aula designada para su mesa, los electores encuentran al presidente, al vicepresidente y a los fiscales, como en elecciones anteriores. La principal diferencia radica en que el cuarto oscuro ya no existe. En su lugar, los votantes deben marcar la boleta en un ‘box’, que es una mesa escolar con una separación de cartón para garantizar la privacidad del sufragio.

“Nada complicado. Si veías en la televisión cómo se vota es bastante fácil. Ves la boleta y podes votar sin ningún problema. Te entregan la boleta abierta, y te dirigis a un box, que está a un metro del presidente, y votas fácilmente”, comentó la primera votante de la escuela Justo Jose de Urquiza.

Elecciones PASO en 7 departamentos de la provincia de Mendoza. En la escuela Celina Álvarez del departamento de Maipú, los ciudadanos ingresan a votar sin problemas, estrenando el sistema de boleta única de papel para elegir a sus candidatos Foto:José Gutierrez / Los Andes

Los presidentes de mesa antes de comenzar la jornada estaban con dudas. “No sabemos con qué nos vamos a encontrar. La gente está un poco perdida, no saben las formas de impugnar el voto lo que los puede llevar a que quieran votar a un candidato y lo hagan mal” cuenta Fernando, quien más tarde, durante la jornada, nos manifestó su sorpresa por la información que tiene la gente acerca de cómo votar.

También fue el día del debut para los nacidos en los años 2007, 2006 y 2005 quienes están cumpliendo 16, 17 y 18 años respectivamente. “Fue una experiencia muy linda, y muy rápida con este nuevo método”, contaba Micaela Tizza en su primera elección. Luego agregó sobre su capacitación: “Yo participé con mis amigas en las capacitaciones que se hicieron durante todo el mes, asique ya sabíamos cómo funcionaba el método. También, estuvimos capacitando a la gente”, agregó.

Elecciones PASO en 7 departamentos de la provincia de Mendoza. En la escuela Celina Álvarez del departamento de Maipú, los ciudadanos ingresan a votar sin problemas, estrenando el sistema de boleta única de papel para elegir a sus candidatos Foto:José Gutierrez / Los Andes

Con respecto a las capacitaciones comentó que “a la gente grande le costaba adaptarse al nuevo método, no sabía cómo era, pero los ayudamos. Preguntaban mucho por el cuarto oscuro, estaban preocupados por los box, acerca de los sobres, pero la mayoría entendía bien” señaló.

Sin importar que era opcional votar para adultos mayores , se acercó Nilda de 89 años quien comentó que “el sistema es muy fácil, cuesta un poco cuando sos grande pero ya me habían ayudado antes, y pude votar. También veo que hay menos gente, pero puede ser porque a la mayoría nos han cambiado de escuela”.

Elecciones PASO en 7 departamentos de la provincia de Mendoza. En la escuela Celina Álvarez del departamento de Maipú, los ciudadanos ingresan a votar sin problemas, estrenando el sistema de boleta única de papel para elegir a sus candidatos. La señora Nilda Solis de 89 años ingresa para emitir su voto Foto:José Gutierrez / Los Andes

“Yo creía que me iba a costar más pero para nada. Un día me paré en una plaza y ahí me informé un poquito, y luego han pasado por los domicilios explicando un poco, y bueno, no es tan complicado.”, declaró Nilda, una de las personas a destacar en esta jornada electoral.