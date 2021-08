Nadal vuelve este martes a la Legislatura a explicar la demora en la carga de muertos por Covid-19

La ministra de Salud, Ana María Nadal, asistirá este martes a la Legislatura para brindar explicaciones sobre carga de los datos de muertes por Covid-19 en la provincia, luego de que la última semana se conociera que la mitad de los fallecimientos que informó el Gobierno de Mendoza en el pasado mes de julio habían ocurrido en 2020. La presencia de la funcionaria había sido solicitada por los legisladores del Frente de Todos y su exposición podrá ser seguida en vivo por la prensa, a diferencia de lo que ocurrió en su última visita.

El vicegobernador Mario Abed confirmó a Los Andes que Nadal arribará este martes a las 16 al edificio anexo de la Casa de las Leyes. Brindará su informe en el primer piso de este establecimiento ante los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Covid-19, además de los presidentes de bloque de las distintas fuerzas legislativas.

A diferencia de la última visita de la ministra de Salud que tuvo lugar el 20 de mayo, la prensa podrá tener acceso en director a la exposición, ya que las autoridades dispusieron que haya una pantalla en el Salón de los Pasos Perdidos para seguir vía Zoom el desarrollo de la audiencia.

Esta nueva cita se da tras un requerimiento de la oposición, luego de que quedara en evidencia el importante retraso en la carga de datos por parte de la Provincia al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. La semana pasada se conoció que de los 624 muertos que reportó Mendoza en lo que iba del mes de julio, 304 habían ocurrido entre agosto y diciembre del año pasado.

Tras tomar conocimiento de esta noticia, los senadores Lucas Ilardo y Samuel Barcudi (Frente de Todos -PJ) y los diputados Germán Gómez (Frente de Todos -PJ) y Pablo Cairo (Protectora), presentaron el último jueves proyectos de resolución exigiendo que la ministra Nadal acuda “con carácter de urgencia” a la Legislatura, en un plazo que no supere las 72 horas.

Nadal en la Legislatura La ministra de Salud Ana Maria Nadal saluda al diputado German Gómez y senador Lucas Ilardo luego de la finalización de su exposición Ignacio Blanco | Los Andes

Una vez presentado el pedido, desde el Gobierno provincial garantizaron la concurrencia de la funcionaria y resaltaron que “no hay nada que esconder”. Al mismo tiempo, atribuyeron los cuestionamientos opositores al contexto de campaña electoral, teniendo en cuenta la proximidad de los comicios legislativos.

En tanto, explicaron que en la carga de datos “hubo inconsistencias” debido a que los criterios epidemiológicos han ido evolucionando. “Hay personas que el año pasado fallecían después del Covid-19 por un infarto y lo consideraban una cardiopatía y no como un fallecimiento vinculado al evento inicial que fue el Covid-19. Esto lo fuimos incorporando a medida que la Organización Mundial de la Salud iba cambiando los parámetros y criterios epidemiológicos”, explicó tras la polémica, Daniela Stella, asesora de Gabinete de Salud e integrante del equipo de Epidemiología.

En esa oportunidad, señaló que no se trata de una demora en la carga, sino de una modificación de los datos en virtud de los análisis de los certificados de defunción. Afirmó que analizan “certificado de defunción por certificado de defunción” para determinar la causa de muerte y cotejar con la información del sistema SISA para encontrar alguna inconsistencia.

No obstante, para el peronismo mendocino estas irregularidades en la carga de datos sobre las muertes de Covid-19 es “un escándalo” y durante los últimos días han lanzado duros cuestionamientos contra el gobierno de Rodolfo Suárez.

El senador del PJ Samuel Barcudi aseguró que “ha habido un ocultamiento y un dibujo de la realidad que ha sido producto de querer manejar la pandemia desde lo político y no desde lo sanitario”, mientras que el diputado del mismo espacio, Germán Gómez, subrayó que “el alardeo por parte de Cambia Mendoza sobre una letalidad menor a la nacional es solo una farsa”.

Nueva visita tras el “blindaje”

La de este martes será la segunda visita de la ministra Nadal a la Legislatura en lo que va del año. La última había tenido lugar el 20 de mayo, cuando tras reiterados pedidos de la oposición, el oficialismo accedió a que la funcionaria acuda a evacuar dudas de diputados y senadores sobre el manejo de la pandemia en la provincia.

La funcionaria brindó un informe ante algunos legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Covid-19, pero no hubo acceso a la prensa ni transmisión en vivo, lo que generó polémica en su momento y acusaciones opositoras de pretender “blindar” la presentación.

Ese no fue el único punto de conflicto, ya que esa cita no dejó conforme a ninguno de los sectores políticos y fue un festival de reproches cruzados. La ministra remarcó que no se sintió escuchada por parte de los legisladores que participaron de la audiencia y cuestionó que solo consultaron por rumores sin evidencia. En la otra vereda, el justicialismo y otros bloques opositores indicaron que no tuvieron respuesta sus planteos.

Desde la Casa de las Leyes remarcaron que en la visita de este martes el periodismo podrá seguir en directo las explicaciones de Nadal y presenciar vía Zoom el desarrollo de la reunión con los legisladores.