Nadal dispuso sumarios para ex funcionarios de Francisco “Paco” Pérez

A raíz de un fallo del Tribunal de Cuentas en noviembre del 2016, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social en la era de “Paco” Pérez, Eduardo Ruiz recibió cargos por $224.078. La investigación continuó y el ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes inició acciones contra dos ex empleados más: el ex director de Economía Social y Asociatividad, Federico Seltzer y el ex director de Auditoría, Fiscalización y Control, Daniel Ricardo García Ojeda.

De acuerdo al fallo 16.669 del organismo de contralor, el cargo que se le aplica a Ruiz es por no poder justificar el pago de subsidios a la asociación “La Rañatela”, entidad que figura organizando una feria de logros, aunque no participó totalmente en esa tarea.

Según el documento condenatorio, Ruiz “manejó” esos fondos, por $ 479 mil, que no fueron a La Rañatela en su totalidad. Además, asegura que $ 179 mil “no han sido acreditados” y que parte de la rendición se hizo “con facturación no verídica”.

Cuatro años después de aquella decisión del Tribunal de Cuentas, es la cartera de Salud, Desarrollo Social y Deportes la que instruyó los sumarios luego de la investigación en donde el testimonio de Jorge Felipe, Subdirector del Área Contable del Fondo de Inversión y Desarrollo Social fue clave: manifestó que recuerda un subsidio para la Feria de Logros y que a su modo de ver el expediente, administrativamente, no estaba en condiciones para el otorgamiento del subsidio, sin perjuicio de ello, realizó la liquidación con una salvedad que dejó sentada por escrito y con respecto a la rendición de la inversión, no tiene ningún conocimiento.

También expresó que no estaba de acuerdo con el trámite administrativo del expediente 3862-D-2014-77762, porque “se tramitó demasiado rápido y no se podría llegar a hacer un análisis exhaustivo del mismo”. Más teniendo presente el monto del subsidio, “normalmente cuando se llevan a cabo este tipo de eventos, demandaban por lo menos treinta días de organización y planificación, independientemente de las formalidades”. Esto le llamó la atención, la rápida tramitación y otorgamiento del subsidio. Por último aclaró que en cuanto a que se le imputaran cargos en el Fallo Nº 16.587, presentó el Descargo pertinente y abonó la multa impuesta.

Después de la investigación realizada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, en la texto publicado en el Boletín Oficial se manifiesta que surgen acreditadas innumerables irregularidades, además de la responsabilidad administrativa del hoy senador provincial Rafael Moyano y ex Subsecretario de Desarrollo Social y Comunidad y Administrador del Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDeS).

Estas inconsistencias habrían sido cometidas por funcionarios públicos, con la aparente participación de la Asociación "La Rañatela y de otros proveedores. La Asociación “La Rañatela” explicó que sólo utilizó la suma de $ 90.000 y que el importe restante fue entregado al Cdor. Daniel Eduardo Ojeda García, quien ocupaba el cargo de Director de Auditoría, Fiscalización y Control del ex Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. La suma restante habría sido entregada mediante el libramiento de tres (3) cheques pertenecientes a la citada Asociación, por una suma total de $ 389.000, la que se utilizaría para cancelar el resto de los servicios.

Por todas estas cuestiones la ministra Ana María Nadal dispuso que se inicien sumarios administrativos contra los agentes Seltzer y García Ojeda quienes tienen cargos de planta en el ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Mientras que Ruiz cuenta con horas cátedra en la Dirección General de Escuelas (DGE).