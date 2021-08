Nación pone en marcha hoy un nuevo plan para una salida gradual de la pandemia

El Gobierno nacional anunció el viernes un nuevo plan de gestión de la pandemia de Covid-19 que contempla tres etapas, en las que se irá generando una apertura gradual y que arranca este mismo sábado con un aumento del cupo para ingresar al país.

Se estableció el cupo semanal de 11.900 plazas para argentinos y residentes hasta el 6 de septiembre y, en adelante, un cupo semanal de 16.100 plazas si se habilitan nuevos corredores seguros. Sigue prohibido el ingreso de extranjeros por cualquier vía.

También desde hoy se modifican los parámetros epidemiológicos para gestionar las aperturas y los cierres de actividades. Se abandona el “semáforo” que cambiaba de color según la cantidad de casos cada 100.000 habitantes.

Desde ahora, serán consideradas situaciones de alarma epidemiológica y sanitaria en aglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes, aquellas en las que: la ocupación de camas totales de terapia intensiva sea superior al 80%; la variación porcentual del número de pacientes internados en UTI por Covid-19 de los últimos siete días, respecto de los siete días anteriores sea superior al 20%.

En una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, precisó ayer que las nuevas restricciones que eventualmente deban imponerse serán con principio y final , “con un plazo de nueve días”.

En esos nueve días, las autoridades podrán determinar la disminución de los aforos, de la nocturnidad y en el caso que hubiera eventos masivos autorizados para ese momento, también la suspensión momentánea”, señaló la funcionaria nacional.

Vizzotti dijo que hasta el momento se han identificado “menos de cien casos” de personas infectadas con la variante Delta del coronavirus en la Argentina. Y aclaró que lo que vaya ocurriendo con esta variante en el país también será motivo de estudio permanente para ir tomando decisiones.

Según expresó, lo “ideal” es que no haya “retrocesos” en las aperturas, para lo cual es clave la campaña de vacunación y el respeto de los protocolos de distanciamiento social. Para agosto está confirmada la llegada de 12,5 millones de vacunas de Sinopharm, AstraZeneca y CanSino, además de los 3 millones de dosis del componente dos de la Sputnik V que fueron producidas por Richmond.

La visión oficial

“Hay una nueva etapa en la gestión de la pandemia producto del avance de la vacunación y eso permite reformular los parámetros epidemiológicos con los que veníamos trabajando hasta aquí”, argumentó Cafiero. Y agregó que a esta instancia se llega gracias a que desde hace diez semanas en forma consecutiva hay descenso de casos y hace ocho semanas están bajando la ocupación de camas de terapia intensiva y, en paralelo, las muertes.

Dos horas antes de Cafiero y Vizzotti, el Gobierno publicó un mensaje del jefe de Estado que fue grabado en video y duró 12 minutos. Allí, el mandatario anticipó que a partir de este sábado habrá una “ampliación paulatina de la cantidad de personas que puedan reunirse” y también un avance en la presencialidad escolar.

“Cuanto más vacunemos y nos cuidemos más podremos sostener estos logros y más podremos avanzar en aperturas sostenidas y progresivas”, apuntó Fernández en su mensaje desde la Casa Rosada. Luego, Vizzotti precisó que habrá un seguimiento meticuloso de lo que ocurra con el Covid-19 en las escuelas primarias y secundarias de todo el país, para lo que trabajarán con los ministerios de Educación.

Las tres etapas de aperturas cuidadas

Este mismo sábado se inicia la primera etapa de aperturas denominada “protección en progreso”, que culminará el 1 de octubre. Se habilitan en espacios cerrados la práctica de deportes, eventos sociales, culturales, recreativos y religiosos; y las actividades realizadas en cines, teatros, clubes, locales gastronómicos, centros culturales, gimnasios, casinos y bingos, con un aforo de hasta 70%.

También se habilita La asistencia a centros de día y clubes de adultos mayores con un aforo del 70% cuyos asistentes cuenten con el esquema completo de vacunación, y hayan transcurrido 14 días desde entonces. A su vez, las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 20 personas.

Y para los espacios abiertos, se autoriza la realización de excursiones y actividades turísticas de acuerdo a los protocolos y normativa vigente, que se efectúen exclusivamente en transportes que permitan mantener ventilación exterior adecuada de manera constante y cruzada. También las reuniones y actividades en espacios públicos de hasta 100 personas.

La autoridad jurisdiccional podrá disminuir el aforo establecido según los parámetros epidemiológicos y sanitarios. Y podrán también autorizar la realización de viajes en grupos de hasta 10 personas para actividades recreativas, sociales y comerciales, en tanto tengan como origen y destino aglomerados que no sean considerados en Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria; que se realicen en base a los protocolos; que no incluyan pasajeros que hayan estado en el exterior durante los últimos 14 días o sean convivientes de quien revista tal condición; no hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 durante los 14 días previos al viaje, ni hayan tenido un diagnóstico positivo en el mismo período.

La segunda etapa consiste en el aumento de los aforos hasta el 70% en espacio cerrados y en domicilios. Podrán comenzar a evaluarse las reuniones en espacios públicos sin límite de personas. Y los eventos masivos, como recitales y partidos de fútbol, podrán contar con un 30% de su capacidad, lo que se irá expandiendo de acuerdo a la experiencia hasta el 70%.

En esta segunda etapa –que iría hasta el 31 de diciembre- también se autorizarán viajes grupales para jubilados vacunados con el esquema completo. El barbijo se usará en el transporte público y en espacios cerrados. Podrán llegar extranjeros de países limítrofes dependiendo de la situación epidemiológica del país de destino.