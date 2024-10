Cierran Enohsa, un organismo clave que complicaría obras de Mendoza: cautela del Gobierno y malestar de intendentes

El Gobierno de Javier Milei anunció la disolución de otro ente nacional, que podría tener implicancia directa en las obras que se realizan en la provincia y que ha despertado la preocupación tanto de intendentes como también legisladores nacionales, aunque desde el Poder Ejecutivo breina la cautela. Se trata del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa), que tiene por lo menos cinco obras en proceso en todo el territorio de Mendoza.

Según expresaron desde Nación, una de las razones que motivaron la disolución es que, según el Gobierno, el ente “elude el control de gastos que existe en la administración nacional”.

“Es un antro de corrupción”, dijo de hecho el ministro de Economía, Luis Caputo. Para el Gobierno, “tal como los fondos fiduciarios y las universidades, eludía el control de gasto que hay en la Administración Central” y agregaron que funcionaba en total duplicidad con la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH): ”El objetivo era claro: encubrir y distribuir una nueva caja negra de la política”.

De todos modos, a diferencia de lo que ocurrió con la empresa ferroviaria (recordemos que se anunció el cierre también de Trenes Argentinos Capital Humano y La Casa de la Moneda), el cierra de Enohsa “no implica la pérdida de puestos de trabajo, al menos hasta el momentos”. En un principio, el Gobierno Nacional ha decidido reubicar a los empleados en otros entes o empresas públicas.

Dudas provinciales y quejas municipales

Mientras tanto, desde la provincia reina la cautela con respecto a este y dejaron en claro que “oficialmente aún no hay nada definido”.

Según interpretan desde Casa de Gobierno, lo que se desarmará será “la Unidad Enohsa”, pero agregaron que “el funcionamiento va a tener continuidad jurídica en otra área del Estado” y que la Provincia “continuará su vinculación con el área que continúe”.

En tanto, desde Aysam fueron en la misma línea: “Aún no hay resolución ni comunicación formal de qué va a pasar con el Enohsa. Seguimos trabajando en la documentacion solicitada por el organismo con respecto a las obras informadas y hoy sigue todo como está hasta que tengamos la resolución oficial”, indicaron.

En este sentido, acotaron que las obras que están siendo llevadas a cabo desde Enohsa vía Aysam, pertenecen al Programa Federal de Saneamiento (Profesa) y a septiembre de este año son las siguientes:

Renovación colector cloacal suroeste 1º Etapa (Tramo Elpidio González- Estrada) en Guaymallén : con avance del 80,6%, la obra tiene un valor de U$S 4,6 millones y la licitación la ganó Ceosa.

Colector Colonia Segovia - El Paramillo 1º Etapa (Guaymallén) : la obra lleva un 52,9% de avance, tiene un valor de U$S 16,8 millones y la empresa adjudicataria es Hugo del Carmen Ojeda SA.

Renovación y adecuación integral de redes colectoras cloacales de Godoy Cruz - colector Centro : con una inversión total de U$S 10,9 millones, la UTE Genco SA - Riec SA llevan adelante la obra, que tiene un 29% de avance.

Ampliación planta depuradora Cuadro Nacional 3° etapa (San Rafael) : la UTE es Tolcon-Ceosa y los trabajos llevan un 24,1% de avance. El costo total es de 24,2%.

Ampliación Establecimiento Potabilizador Balloffet (San Rafael): la contratista es la UTE Ceosa-Tolcon-Obras Andinas y sólo tiene un grado de avance ínfimo, del 0,8%. La inversión prevista es de U$S 22,7 millones.

Un dato a tener en cuenta es que el Colector Colonia Segovia “está paralizada desde principios de año”, según comentaron a Los Andes desde el municipio de Guaymallén.

En tanto, la preocupación crece en Maipú, teniendo en cuenta que manifestaron que tienen obras de saneamiento en zona Este de la comuna “que está al 81% de ejecución” y que una vez que finalice beneficiará a 30.000 personas de forma directa. Fuentes de la comuna admitieron a este medio que esa obra “es fundamental” y que están “muy preocupados” por su reactivación. Además, acotaron uqe han realizado presentaciones legales, pero que aún no han tenido respuesta.

Para Lo Presti, en Nación son “degenerados burocráticos”

En tanto, la obra que continuará Enohsa y que se ejecuta vía Municipio de Las Heras es el “Sistema de producción y provisión de agua potable Pedemonte Norte”, que tiene un costo en pesos argentinos de $12.000 millones, según informó el intendente Francisco Lo Presti.

En diálogo con radio Mitre Mendoza, Lo Presti calificó al Gobierno de Milei de ser unos “degenerados burocráticos”, teniendo en cuenta que hace tiempo están intentando destrabar la obra con Enohsa.

“Hace 10 meses estamos tratando de ver cómo podemos hacer con una obra”, dijo, y señaló: “No termino de entender, pero fuera de eso, tiene que ver con una cuestión de gestión, podría decir, emulando al Presidente que dice que ‘parecen degenerados fiscales’, podríamos hablar que son unos degenerados burocráticos”, sostuvo.

Estas declaraciones fueron en respuesta a las críticas del ministro Caputo sobre el Enohsa. Para Lo Presti, en la gestión de Rodolfo Suárez “se trabajó muy bien con el Enohsa” y acusó al Gobierno de “mitificar” todo el trabajo estatal. “Tienen muchas dependencias técnicas, con técnicos de primer nivel. Ojalá esos profesionales pasen a la subsecretaría de Recurso Hídricos y sigan”, consideró.

También sostuvo que en los meses anteriores hubo un “destrato” desde Nación con respecto a esta obra, ya que cada vez que entregaban los papeles de las obras, aparecían nuevas exigencias. “Entiendo que el Gobierno está dilatando esto por una cuestión de financiamiento, pero hoy tenemos el Presupuesto 2025 y sigue figurando el Enohsa. ¿Qué van hacer con el presupuesto que enviaron al Congreso?”, se preguntó.

“Todo esto nos ha tomado por sorpresa, me parece una ineficiencia e impericia total de parte del gobierno nacional tomar esta medida, primero porque hay un desconocimiento de cuál era el rol del Enohsa y cuál es el rol de la subsecretaría de Recursos Hídricos. El Enohsa llevaba un banco de proyectos financiados por el BID y otros por otras fuentes pero ahí había una fuerte capacidad para financiar ese tipo de obra por parte de financiamiento externo para lo que es agua y saneamiento, entonces la verdad que hablamos de un reacomodamiento de 300 personas que me parece que en el Estado nacional no modifica nada”, señaló.

Y terminó: “Esperemos que esta fusión o en lo que termine el resultado de esto sea para mejor. Hoy puedo decir que es una impericia porque hemos estado hablando hasta la semana pasada de las certificaciones con el Enohsa, ahora no sabemos si a las personas que se las presentamos van a seguir estando o no. Desde que arrancamos la gestión venimos trabajando en esta obra”, lanzó visiblemente enojado.

Enojo de Cobos

Uno de los que se quejó de la decisión del Gobierno Nacional fue el diputado nacional Julio Cobos, quien expresó que “el cierre de Enohsa afectará a un gran número de obras, muchas de ellas en Mendoza” y consideró que “el cierre de instituciones estatales no significa un mejora por si sola, lo que se necesita es un Estado eficiente, no la ausencia del mismo”.

Según estableció Cobos en redes sociales, la empresa estatal “tiene como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país. También controla la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento”.

Así como hemos dicho que las obras de infraestructura vial-ferroviaria impactan en la integración de los pueblos y el desarrollo económico aumentando la competitividad, las obras de saneamiento tienen que ver -nada más y nada menos- con la salud y el bienestar de la población. pic.twitter.com/Y9nQPhMG9P — Julio Cobos (@juliocobos) October 7, 2024

En este sentido, acotó que “así como hemos dicho que las obras de infraestructura vial-ferroviaria impactan en la integración de los pueblos y el desarrollo económico aumentando la competitividad, las obras de saneamiento tienen que ver -nada más y nada menos- con la salud y el bienestar de la población”.

También adelantó que en los próximos días en la Cámara de Diputados “elevará” los reclamos; pero aclaró que de igual manera “hace falta más que la voz de un diputado -intendentes, gobernadores, legisladores- para transmitir al Ejecutivo Nacional la necesidad de reconsiderar la política adoptada en materia de obras públicas y saneamiento”.