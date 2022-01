Municipios del Gran Mendoza salen a la “caza” de construcciones clandestinas con drones

Diferentes municipios del Gran Mendoza se sumaron en los últimos años a la incorporación de tecnología para la fiscalización y han salido a la “caza” de las construcciones clandestinas a través de drones. La situación en algunas comunas es alarmante, teniendo en cuenta que en diversas zonas se ha detectado que al menos la mitad de las superficies construidas no están declaradas.

Guaymallén, Luján de Cuyo y Capital son departamentos del Gran Mendoza que han avanzado desde hace algunos años en la utilización de drones o cuadricópteros –caso Capital- para tener una visión más acabada de su comuna, en términos económicos, y también para captar edificaciones de forma clandestina, es decir, que se han hecho sin la aprobación ni verificación municipal.

En Guaymallén arrancaron hace pocos meses con la utilización de un dron homologado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en la cual hasta el momento han determinado que por lo menos el 50% de las construcciones no se han registrado en el departamento.

Gustavo Gallardo, director de Catastro de Guaymallén, afirmó a Los Andes que hasta el momento se ha relevado la zona de Dorrego y Las Cañas, y llevan parte de San José, Villanueva, Bermejo y El Sauce.

“Hemos detectado muchas superficies sin declarar, por lo menos el 50% de lo que relevamos”, marcó el funcionario, y dejó en claro que no se está hablando de superficies chicas, como pueden ser ampliaciones o piletas, sino de superficies de por lo menos 100 m2 en adelante, tales como galpones o incluso viviendas completas.

En este sentido, agregó que hay “barrios enteros, con 50 o 60 casas”, que no están regularizados por el municipio, como por ejemplo Corralitos o Puente de Hierro.

Gallardo agregó que desde la gestión de Marcelino Iglesias comenzó el proceso de regularización, debido a que la información “no era clara” y que muchos expedientes no se encontraban.

Respecto a las multas, señaló que no es el objetivo principal la recaudación, sino que se abre primero un plazo de información y emplazamientos. “Si vemos que no hay predisposición por parte del vecino, ahí comienza una sobretasa, aunque todavía no arrancamos con eso”, aclaró.

Además no dio montos respecto a cuánto se podría recaudar, debido a que los avalúos “impactan de manera diferente según la zona donde esté la construcción”.

En tanto, la utilización del dron no es exclusiva de la dirección de Catastro, sino que se miden otras actividades, tales como mediciones de campo, nivelaciones, plantaciones, estados parcelarios y niveles económicos de la comuna. “Con los drones de alta complejidad tenemos una visión más acabada”, agregó Gallardo, quien informó también que hay ingenieros y geógrafos capacitados por el municipio para la utilización de estos drones.

Del lado de Luján, el secretario de Gobierno, Esteban Allasino, sostuvo que tienen herramientas para relevar con tecnología, como drones, pero que principalmente se utilizan con el foco puesto en estudios de suelos, comportamientos de incendios o de áreas afectadas por fuertes lluvias, para mejoras aluvionales y de defensa, evoluciones de crecimientos de barrios y zonas pobladas, entre otras.

No obstante, en términos de construcciones clandestinas, los resultados donde hay más informalidad es en las zonas periféricas, con un 20% en promedio de todos los rastreos.

“En las zonas urbanas y densamente pobladas no hemos notado grandes irregularidades, sobre todo porque la gestión de cloacas y agua se hacen con el municipio, lo que no da espacio a que no haya algún tipo de presentación de documentación en la comuna”, marcó, y sostuvo que ocurre lo mismo con barrios privados, que “deben estar adaptados y en regla para iniciar con su construcción”.

Otro de los municipios que utiliza drones es Capital. Cristian Chavarini, coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la comuna, sostuvo que en 2019 se adquirió un cuadricóptero con el objetivo de restituir la superficie de toda la Ciudad de Mendoza, que antes se realizaba con imágenes satelitales, pero que lógicamente no tenían un grado de precisión como el de los drones.

“Notamos que con imágenes satelitales había errores en las superficies, sobre todo con toldos o sombras de árboles que eran tomadas como superficie cubierta. Ahora tenemos mejor calidad y más profesional”, comentó.

De esta manera, este 2021 se realizó un proceso de restitución de la Sexta Sección, barrio Farmacia y la Cuarta Sección.

En tanto, en el último relevamiento notaron que 800 de las 31.000 parcelas de la Capital tenían irregularidades. En superficie, han sido unos 30.000 m2 que no estaban incorporados al sistema, en su mayoría ampliaciones de viviendas.

Con la mira en drones

Otros departamentos del Gran Mendoza no utilizan drones, pero algunos sí estudian la posibilidad de adquirirlos. Uno de ellos es Maipú. Desde la comuna destacaron que actualmente están haciendo pruebas piloto para relevamientos con drones.

En tanto, actualmente se manejan con un relevamiento fotográfico aéreo que se realizó en 2020. A través de esa información, se diseñó una estrategia por medio de la cual aquellos que tuvieran construcciones clandestinas, podrían regularizarlas a través de planes de pago especiales, según destacaron desde el municipio. Sin embargo, no dieron datos de acuerdo al porcentaje de irregularidades en construcciones sin declarar.

Por el lado de Godoy Cruz, es una práctica que se tiene pensado a futuro. “No lo pensamos en el castigo, sino en ordenar territorialmente al departamento”, marcaron, y si bien admitieron que el porcentaje de construcciones que no están en regla son muchas, no dieron mayor información al respecto.

En tanto, en Las Heras siguen con el sistema de imágenes satelitales, y por el momento no piensan en adquirir drones. Facundo Scelzi, director de Obras Privadas y Catastro del municipio, sostuvo que implementaron un sistema en el cual pueden ver por padrón la superficie construida probada según cada expediente, así como también deudas y estado de tasas municipales, así como también se carga el censo del arbolado público de cada propiedad.

“La herramienta nos permite ver diferencias año a año. Si detectamos irregularidades emplazamos, pero tenemos moratorias muy beneficiosas para que se pongan al día los vecinos”, marcó.

También expresó que hay “muchísimas” construcciones sin declarar. Por ejemplo, solo en 2021 se notaron 22.000 m2 clandestinos de 57.000 m2 de obra nueva, es decir, casi el 40%.

“La idea es ir a los drones a futuro, pero este sistema multidatario nos sirve mucho. Tenemos toda la información cargada y con acceso al instante”, acotó.