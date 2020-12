Mujeres y legisladoras: las cinco mendocinas votaron a favor del aborto

Sin mandato partidario ni discusión con sus compañeros de banca, las cinco legisladoras nacionales mendocinas votaron a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Todas coincidieron en que hubo una etapa de debate y escucha activa con todas las organizaciones especialistas pero que dentro de sus partidos no hubo bajada de línea o directivas para que votaran a favor.

Con respecto a los legisladores varones que votaron en contra de la IVE también coincidieron en que hubo libertad de pensamiento y que en ningún momento intentaron influenciar sobre sus decisiones. El otro punto en el que confluyeron, fueron las amenazas y presiones que recibieron por parte de algunos grupos fundamentalistas, que en el caso de la diputada radical Jimena Latorre terminaron en una denuncia penal.

“Siempre hay diálogo dentro del partido pero no hubo presiones, se respetó la diversidad de pensamiento”, dijo la sanrafaelina que se mostró esperanzada por la cantidad de mensajes de apoyo y agradecimiento que recibió de jóvenes de su departamento. “San Rafael es conservador pero hay un pensamiento distinto al que represento. Me molesta mucho cuando se declara un departamento o lugar provida o proaborto. Eso es antidemocrático porque se niegan la opinión e ideologías de los demás”, indicó Latorre.

La otra diputada radical, Claudia Najul, también se mostró conforme con el debate y la sanción de la ley. “Tuvimos mucho debate en la comisión y en el recinto, algunos encendidos, siempre en el marco del respeto. También hubo muchos agravios e insultos en las redes sociales, pero esto no debe quitarle esencia y valor a la ley que votamos”, dijo la exministra de Salud de Mendoza durante la gestión de Alfredo Cornejo.

Por su parte, la diputada del Frente de Todos, Marisa Uceda dijo que con el único legislador provincial con el que pudo hablar sobre la ley fue Alejandro Bermejo, que también votó a favor. “En lo personal no sufrí ningún tipo de presión, más allá de los mensajes y comentarios de redes un poco violentos pero nada más”, marcó la justicialista.

Además, durante su discurso en el recinto resaltó la importancia de la ley: “no vamos a cerrar más los ojos por cada una de las mujeres que murieron, por las que se sintieron humilladas y avergonzadas, solo por no desear una maternidad y decidir abortar. Ahora que estamos juntas ahora sí nos ven, no cerramos más los ojos”.

Su par en el senado, Anabel Fernández Sagasti también dijo que no hubo espacio de discusiones internas en el Frente de Todos y que sólo recibió algunas amenazas. La camporista estuvo encargada del cierre de los exposiciones a favor de la ley: “no solamente es la revolución de las hijas, es la revolución de las madres, abuelas, de todas. El Poder Ejecutivo Nacional ha tomado una decisión difícil porque lo más fácil es seguir mirando hacia otro lado. Los abortos existen, extieron y van a seguir existiendo y lo único que puede hacer el Estado es hacerse cargo de esta situación que es un flagelo de las mujeres”, dijo Fernández Sagasti.

En tanto, la senadora radical Pamela Verasay también habló de las amenazas. “Frente a las presiones que hemos recibido, el lugar que elegí no es el más fácil pero tengo la responsabilidad de trabajar para resolver una demanda social que ya no se puede ocultar más. No podemos permitir que las mujeres sigan muriendo”, dijo en el recinto.

La contadora también habló del rol del Estado. “Quiero que cuando una mujer decida abrir su intimidad y golpear las puertas del Estado, en ese momento de tanta angustia en donde lo privado pasa a la esfera pública, la respuesta sea un Estado que garantice su derecho de acceso a la salud. El precio por sostener las ideologías y creencias no puede ser la vida de las mujeres. Es la oportunidad de dar un paso hacia una sociedad más honesta, menos hipócrita, más igualitaria donde las mujeres estén contenidas, así desaparecerá la oscuridad y vergüenza que las atormenta”, cerró.