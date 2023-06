Moreau no descarta una posible salida de Massa: “Lo veo con un nivel de hartazgo importante”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, no descartó que Sergio Massa, actual ministro de Economía, deje su cargo en medio de la tensión que hay por la estrategia electoral y el armado de listas en el Frente de Todos.

En radio La Red, Moreau -del Frente Renovador- habló este viernes sobre la posibilidad de una renuncia del funcionario tigrense en este contexto y sostuvo: “No lo descarto, tampoco lo quiero afirmar, pero lo veo en un nivel de hartazgo importante”.

Esta declaración se dio justo en la previa del Congreso Nacional del Frente Renovador, a realizarse este sábado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. El ministro de Economía afirma que el Frente de Todos debe evitar las PASO e ir a elecciones con un candidato de consenso y único para alejar un posible escenario de inestabilidad política y económica. Esta idea, según trascendió en medios porteños, es respaldada por Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora, pero no por el presidente Alberto Fernández.

Cecilia Moreau junto al ministro Sergio Massa. Foto: Gentileza Clarín

En otro reportaje de esta mañana, en este caso a AM750, la misma Moreau señaló: “Lo que tenemos claro es que Sergio no puede ser ministro de Economía de un gobierno que se está tirando por los medios barbaridades en unas PASO cuando la estabilidad económica está en riesgo”.

”Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la coalición (Frente de Todos). Ese ordenamiento acompaña al orden económico y no hay orden económico si el gobierno no se ordena políticamente. El congreso del Frente Renovador va a tener una dinámica de debate político dónde no vamos a definir candidaturas antes que estrategia política”, expresó la dirigente sobre la interna oficialista.

“No vamos a discutir si Massa si o Massa no”, reiteró. “En 2019 hubo otros mecanismos de selección de candidatos que lograron buenos resultados electorales”, aportó Moreau.

