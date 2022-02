Moreau dijo que el kirchnerismo intentará modificar el acuerdo con el FMI cuando se discuta en el Congreso

En medio de la interna en el oficialismo por el arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) se expresó en la sintonía de Máximo Kirchner -quien renunció como titular del bloque K de la Cámara baja- y anticipó que el kirchnerismo buscará aplicar cambios cuando los detalles del acuerdo sean enviados para el debate en el Congreso.

En diálogo con Radio 10, Moreau expuso este martes por la mañana: “Se supone que se va a discutir, para eso va al Congreso. Vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos del acuerdo y ojalá sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimientos algunas cuestiones se remuevan, sino estaremos en una situación compleja”.

El legislador K no escatimó en cuestionamientos al ministro de Economía, Martín Guzmán, marcando su pertenencia al bando de Máximo Kirchner dentro del oficialismo. “Hace una semana atrás se llegó a un límite de que si no se cerraba este acuerdo se corría la posibilidad de una gran corrida bancaria y una devaluación, y eso es responsabilidad de Guzmán, porque vino liquidando todas las divisas desde el inicio innecesariamente en una negociación con el Fondo cuando aún no había acuerdo”, consideró.

Martín Guzmán, eje de las críticas del kirchnerismo duro por el acuerdo con el FMI - Foto: Federico López Claro

“Lo que teníamos que haber hecho era suspender el pago y llevar el tema a La Haya. Una negociación así iba a tener un final distinto. Si suspendíamos los pagos no hubiéramos llegado con la lengua afuera y casi sin dólares al tramo final de la negociación, y eso es lo que no ha impuesto un acuerdo que está lleno de peligros”, señaló Moreau.

El diputado nacional, además, criticó que “si aumentás excesivamente las tarifas parás el consumo y ponés el riesgo el financiamiento del capital de trabajo para la actividad industrial”, en referencia a la quita de subsidios.

“No es cierto lo que dice Guzmán cuando dice que el Fondo reconoció que la inflación es algo multicausal, no reconoció nada, por eso nos exige ir a emisión cero en dos años, es un frenazo a la economía enorme”, añadió Moreau.