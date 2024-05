Mondino irá al Senado a explicar la política exterior de Milei, en medio de la crisis diplomática con España

La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, se presentará este martes a las 16 ante el Senado de la Nación para abordar la política exterior del gobierno, con especial énfasis en el reciente conflicto diplomático entre Argentina y España.

La sesión se llevará a cabo en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el senador libertario Francisco Paoltroni de Formosa, según la agenda oficial de la Cámara alta.

Mondino ya ha tenido presencia en el Senado anteriormente. A finales de marzo, logró destrabar personalmente el pliego del ahora embajador argentino en Israel, Axel Wahnish. La controversia se solucionó tras una intensa discusión liderada por el senador radical Martín Lousteau, quien cuestionó la propuesta del presidente Javier Milei de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

El reciente conflicto con el gobierno español será un tema central en la presentación de Mondino, informó Noticias Argentinas. La crisis diplomática estalló tras un intercambio de declaraciones entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par español, Pedro Sánchez.

Qué dijo Mondino sobre la crisis diplomática

La ministra estuvo en el programa de Mirtha Legrand y habló de la disputa con España. De esta forma, la funcionaria se refirió por primera vez al tenso cruce entre ambos países.

Mondino calificó la reacción española como “exorbitante” y destacó que el conflicto fue más bien de carácter personal entre ambos mandatarios, sugiriendo que la respuesta de Sánchez fue desproporcionada.

“Puede haber habido algún error de un lado, pero del otro lado la reacción fue tan desproporcionada que sorprende”, comentó Mondino.

“Asociar una Estado a una persona no es habitual. Es una tormenta de un vaso de agua. No hay razón porqué un comentario que fue bastante críptico, porque nadie en la Argentina lo hubiera entendido, y convertirlo en una cuestión de estado no es habitual”, comentó la Canciller argentina.

“Fue una confusión inicial que en lugar de retroceder, el Gobierno de España duplicó la apuesta con el retiro de la embajadora. De nuestro lado no hay ningún problema”, insistió Mondino.