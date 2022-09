Misa kirchnerista por la paz de Luján: la Iglesia busca despegarse de la polémica

La cúpula de la Iglesia analizará hoy la posibilidad de difundir una declaración para tomar distancia de la misa que el kirchnerismo organizó este domingo en la basílica de Luján para rogar por “la paz y la fraternidad” en el país. La celebración contó con la presencia mayoritaria de exponentes del oficialismo por lo que fue vista como partidaria y generó malestar en la sociedad.

Ante la creciente tensión política tras el pedido de condena del fiscal Diego Luciani a Cristina Kirchner en la causa de Vialidad, los obispos habían convocado a sus fieles a orar este fin de semana por la convivencia entre los argentinos, preocupados a los choques entre manifestantes y la policía en las cercanías del domicilio de la vicepresidenta y el fallido magnicidio.

El presidente Alberto Fernández formó parte de los invitados y saludó a los obispos Gustavo Carrara y Jorge Eduardo Scheinig, en la Basílica de Luján. (Presidencia de la Nación)

Al día siguiente, el intendente de Luján, Leonardo Boto, informó que le había pedido al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Scheinig, una misa “por la paz y la fraternidad” para sumarse a la iniciativa de los obispos. Prontamente, cedió al gobierno nacional y al kirchnerismo. Esto provocó malestar en la cúpula eclesiástica porque temía una apropiación partidaria.

Jorge Scheinig, quien ofició la misa, dijo hacia el final que había recibido el pedido del intendente para celebrarla y que lo aceptó sin saber que luego tomaría una enorme envergadura. Por lo tanto, pidió disculpas por “si metí la pata”.

El intendente de Luján comenzó a invitar a la oposición, sin embargo los obispos tuvieron en claro que los referentes de Juntos por el Cambio no serían de la partida, ofendidos por haber sido acusados por el oficialismo de haber instigado el atentado contra la vicepresidenta.

El oficialismo asistió en Luján a la "Misa por la paz y la fraternidad", tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. (Télam)

Por consiguiente, la cúpula del Episcopado dejó trascender que la misa en Luján no era parte de su propuesta de oración pero no difundió ninguna declaración. En un principio el monseñor Scheinig llamó en la ocasión a los presentes a “abrazar a todos y no excluir a nadie”, pero no fue suficiente para dar a entender que los templos son un lugar para todos.

El revuelo que provocó la misa y que generó disgusto entre muchos de sus fieles llevó a que la cúpula del Episcopado considerara la posibilidad de poner las cosas en su lugar en cuanto a que lo religioso está abierto a todos y sin politización alguna.

El Kirchnerismo y su relación con la Iglesia

Alberto Fernández comenzó su gestión presidencial visitando al Papa Francisco, pidiéndole ayuda para la renegociación de la deuda con el FMI. Pero después de un inicio de gestión conciliadora con la oposición optó por la confrontación, un cambio que molestó al pontífice. Posteriormente el hecho de haber promovido con energía la legalización del aborto en el peor momento de la pandemia terminó generando un enfriamiento de la relación.

Últimamente se dio a conocer que el gobierno está pensando en la posibilidad de que el Presidente viaje el 9 de octubre al Vaticano para participar de la canonización conocida como la declaración de santo, del enfermero salesiano italo-argentino Artémides Zatti, que se desempeñó en la Patagonia.