Ministro boliviano dijo que el diputado Fagioli no fue detenido: “Le dijimos que se vuelva”

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró hoy que ningún diputado ni funcionario consular de Argentina fue detenido o arrestado y afirmó que el legislador del Frente de Todos Federico Fagioli “no es bienvenido” en el país y que fue retenido por haber “mentido” en su declaración de ingreso. En conferencia de prensa, el funcionario dijo que por consejo del presidente del Colegio Electoral y de la Organización de Estados Americanos (OEA) dejaron ingresar a Fagioli para no poner en duda la transparencia de las elecciones de mañana, pero destacó que “no es bienvenido”.

“Jamás lo detuvimos, le dijimos que se vuelva” a la Argentina, aseguró el ministro, en la conferencia transmitida por la televisión pública boliviana. “Esperamos a todos los veedores que quieran venir, de todos los colores, lo único que pedimos es que no hagan injerencia”, señaló."(Fagioli) mintió, dijo que se asesinó gente en El Alto y que la Policía Nacional violó a niñas", dijo Murillo al mencionar un informe elaborado por la delegación argentina que viajó a Bolivia tras el golpe de Estado contra Evo Morales, de la que el diputado formó parte.

Señaló que el legislador argentino fue retenido en el aeropuerto de La Paz por señalar “que ingresaba al país como turista, cuando en realidad llegó a Bolivia como invitado de la presidenta del Senado”, la masista Eva Copa. Por último, señaló que que “la seguridad de los observadores está garantizada” porque Bolivia es un país “100% democrático”.

“Todos pueden estar tranquilos, mañana tendremos una fiesta democrática”, aseguró el ministro del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez.El diputado Fagioli participa de una misión autorizada por el Congreso argentino para ser observador de las elecciones generales de mañana en Bolivia.La misión, compuesta por otros dos diputados y un senador, ingresó al país por Cochabamba, pero al llegar a La Paz se encontró con un operativo policial que los frenó en el aeropuerto.Fagioli dijo hoy desde la capital boliviana que el Gobierno de facto de ese país “pudo haber intentado" secuestrarlo, pero que ello no se concretó “gracias a la presión internacional y al personal de la Embajada Argentina”.

“Ayer el gobierno de facto no me quiso dejar entrar a Bolivia a pesar de formar parte de una delegación argentina de legisladores invitada para presenciar las elecciones de mañana, y en un momento sospeché que me querían secuestrar, porque intentaron subirme a una camioneta no oficial en el aeropuerto de La Paz", afirmó en diálogo con radio Nacional. El diputado indicó que tras el incidente la misión se trasladó a la Embajada Argentina y adelantó que en el curso de la mañana los miembros de la delegacióntendrán “una reunión para evaluar todo lo sucedido y ver cómo seguimos aquí nuestra tarea, si nos quedamos o nos vamos".

Poco después de la conferencia de prensa y a pocas horas de las elecciones, Murillo alertó en un aviso sobre la entrada de “españoles, argentinos y americanos” con la intención de desestabilizar.

”No lo vamos a permitir, sea quien sea lo vamos a poner patitas para casa”, declaró el ministro boliviano y advirtió: “Los tenemos claramente identificados, dónde están, dónde se están moviendo, qué están comiendo, qué están tomando, los estamos cuidando, ni siquiera los van a poder asaltar ni robar nadie, los estamos cuidando”, según recogió la agencia de noticias DPA.”Los zurdos se reúnen rapidito para ver de convulsionar y ¿por quién son pagados?, por (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, por los cubanos, entrenados y pagados por ellos", aseguró.