Minería: el pedido de Malargüe reabre la grieta por la ley 7722

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, volvió a hablar de la necesidad de hacer minería en ese departamento y la sorpresa estalló desde el PJ. El senador Adolfo Bermejo avisó que “son actividades que vamos a tener que tener presentes para los tiempos futuros”. Asi, revivió el fantasma de la minería metalífera.

Las palabras del ex intendente de Maipú sintonizan con la intención de la Nación para implementar un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (ver aparte) y busca consensos en las provincias cuya legislación no lo permite: Mendoza es una. El sector privado avala estas intenciones pero el Gobierno provincial no ha participado de esas mesas. Los dichos de Bermejo sorprendieron en el sur.

El 10 de diciembre pasado ingresaba el proyecto para modificar la Ley 7722 conocida como “antiminera”, que permitía el uso de sustancias hasta ese momento prohibidas: cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras en los procesos de minería metalífera.

Al calor del verano, la temperatura social subió cuando la Legislatura aprobó la Ley 9209, con el apoyo del peronismo. El gobernador Rodolfo Suárez dio marcha a atrás en medio de una gran movilización popular y restituyó la 7722.

A casi un año de esto, el intendente, que nunca resignó su intención de ampliar la matriz productiva, volvió a la carga en el almuerzo de las fuerzas vivas por los festejos de los 70 años del departamento. Tiempo atrás habló de presentar un proyecto para que la comuna quede exceptuada de la 7722, algo que aún no ha ocurrido.

Con la tinta de la transferencia de Potasio Río Colorado a la Provincia aún fresca, a título personal, el senador peronista, Adolfo Bermejo, habló de minería cuando se discutía el proyecto para reactivar pozos petroleros.

Bermejo adhirió a las intenciones de Ojeda “en cuanto a la aplicación de minería en ese departamento”. Sin tener detalles del proyecto que va a ingresar a la Legislatura, considera que “son actividades que vamos a tener que tener presentes para los tiempos futuros”. Desde el bloque peronista hubo silencio.

Las críticas llegaron de colegas de otras fuerzas. Uno de ellos fue Marcelo Romano (Ciudadanos por Mendoza) al que le hicieron “mucho ruido” estas declaraciones y advirtió sobre “este extraordinario lobby minero que viene de 1993, que empezó con Carlos Menem”. Lautaro Jiménez, por el Frente de Izquierda, compartió la postura y aseguró que los comentarios del peronista “no fueron al pasar”.

“Bermejo fue quien dijo que el gobernador y el peronismo estaban pactando una modificación de la 7722 cuando eso estaba silenciado. Que ahora esté pidiendo el tratamiento de un proyecto de ley de un intendente radical muestra esa vocación de lo que ha pedido (el presidente Alberto) Fernández y (Alberto) Hensel, que es operador de la Barrick”, sostuvo el senador, en referencia al sanjuanino, secretario de Minería de la Nación.

El proyecto de Ojeda

Según pudo saber Los Andes, la letra chica de la iniciativa pide que Malargüe quede exceptuado de los alcances de la Ley 7722. Los proyectos mineros que quieran desarrollarse, deberán presentar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que incluyan informes sectoriales municipales y de organismos técnicos.

Otro requisito será la inclusión de una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos según estipula la Ley provincial 5961. Las Audiencias Públicas deberán hacerse donde se vayan a desarrollar los emprendimientos.

Cada proyecto deberá contratar, en cada etapa, una garantía para afrontar posibles daños ambientales y el Municipio implementar un Portal Digital con toda la información necesaria.

Sin embargo, entienden que aún no es el momento de agitar la discusión sino que se trabajará en todos los consensos necesarios. “Ya sabemos cómo no hay que hacerlo”, dijeron.

El plan de Fernández que incluye a Mendoza

En la Casa Rosada las intenciones son claras en cuanto a la minería y por eso conformaron una Mesa Nacional de Minería de la que participan distintos actores, en donde hay tres sillas mendocinas que provienen del sector privado, como son la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN) y la Asociación Geológica de Mendoza.

A principios de noviembre, con el ministro de Desarrollo Productivo, Martín Kulfas a la cabeza, se reunieron varios gobernadores cuyas provincias tienen ese potencial minero. No estuvo Rodolfo Suárez, pero sí el intendente de Malargüe que celebró la idea nacional con respecto a la actividad.

“Es bueno saber que existe una decisión, desde la Nación, por impulsar el desarrollo minero en el país. Este plan es fundamental y la convocatoria a esta mesa de diálogo no es menor para nosotros: Malargüe quiere aprovechar su recurso minero y la industria minera aquí forma parte de la historia económica de esta región desde la creación misma del departamento”, destacó el administrador municipal luego de participar del cónclave.