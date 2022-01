Milei sortea hoy su dieta de 205 mil pesos en Mar del Plata: hay más de un millón de inscriptos

Javier Milei acaparará toda la atención veraniega este miércoles, al realizar el sorteo de su dieta en una playa de Mar del Plata para distinguirse de la “casta política”. Hay más de un millón de inscriptos para el evento, que incluirá una nueva clase pública del diputado nacional titulada “La Justicia Social es Injusta”.

La iniciativa abrió una fuerte polémica. La Agencia de Acceso de la Información Pública (AAIP) inició una investigación de oficio para determinar si el sorteo de sueldo del diputado nacional de La Libertad Avanza, infringe la Ley 25.326 de protección de datos personales.

Milei destaca que más de 7 millones de personas pasaron por su página web mipalabra.javiermilei.com y desprecia los cuestionamientos. Estos se originan en que la web le pide al usuario datos personales sin informar la política de privacidad. Además, ni Milei ni la consultora Rom -a cargo del diseño de la página- se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales de la Agencia.

Como sea, la dieta de Milei como diputado nacional (algo más de 205 mil pesos) será sorteada por el propio legislador en Playa Grande, a las 19, y en un marco de público que genera cierta preocupación por la probable aglomeración de gente y el aumento de contagios de coronavirus.

Según señala hoy Clarín, Milei se jacta de haber cumplido sus cinco principales promesas a menos de un mes de acceder a la banca. “Renuncié a mi trabajo en el sector privado, con fecha 9 de diciembre, para que no existiesen incompatibilidades; voté en contra del presupuesto por considerarlo un dibujo y por inmoral; rechacé el proyecto de Bienes Personales porque me había comprometido en no votar ninguna suba ni creación de nuevos impuestos; fui uno de los firmantes de los proyectos de ley que contemplan la baja del IVA y barrer las retenciones; y, por último, sortearé mi sueldo como legislador”, destacó.

Milei también ratificó este miércoles lo que había anunciado en la campaña: “Voy a sortear todas mis dietas”.

Semanas atrás, al explicar las razones por las que decidió sortear su sueldo, destacó que es porque es “distinto a la casta política” e insistió con que “hay mucho nerviosismo en la casta y tratan de asustar a la gente”.

Sobre la polémica por el pedido de datos personales, señaló a Radio Rivadavia: “Nadie está a punta de pistola, ponen los datos voluntariamente. Son datos básicos, no entran en la categoría de datos sensibles, son datos que aportás en cualquier red social”.

También precisó por qué decidió sortear y no donar su salario como legislador: “Yo en la vida real soy un minarquista (que el Estado sea mínimo en una sociedad), pero filosóficamente soy anarcocapitalista. Si yo donara la dieta estaría haciendo caridad con el dinero ajeno, algo que va en contra de mi postulado filosófico. No podría hacerlo así y por eso la forma más ecuánime es sortearlo”, indicó.