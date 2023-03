Milei: “Muchos de la casta tendrían que copiar lo que hizo Macri”

El diputado libertario Javier Milei destacó este lunes el renunciamiento del ex mandatario Mauricio Macri a una candidatura presidencial para las próximas elecciones y aseguró que “muchos de la casta tendrían que copiar” su decisión. También lanzó duras críticas contra la política monetaria del gobierno de Alberto Fernández.

“Rescato algo que él dice, que no se puede seguir con los liderazgos de siempre. Yo creo que muchos de la casta política tendrían que copiar esto de dar un paso al costado con todo el daño que han hecho al país, aplicando las mismas ideas y las mismas personas no se va a ningún lado”, expresó en diálogo con radio Continental.

El domingo, el ex presidente publicó un video donde anunció que daba un paso al costado en la carrera electoral. En su mensaje, apuntó al tipo de “liderazgo paternalista”, que -según dijo- llevó a tener “un país con más de la mitad de los argentinos pobres, con la economía arrasada, acechados cada vez más por el narcotráfico”.

Milei resaltó que “hay algunos que creen que no es un problema de las ideas, sino de hacerlo eficientemente. No, acá el problema no es el chef, es la receta, si no cambiás la receta te vas a hundir. Sería bueno que todos esos también den un paso al costado porque hundieron al país”.

En esa línea, volvió a realizar un duro diagnóstico económico. “Vamos a la peor crisis de la historia argentina si no arreglamos el tema monetario”, sentenció.

“Además, tenés un problema con los pesos pasados, emitís hoy y la inflación se ve dos años después, con la emisión pasada es el problema. El Gobierno emitió en tres años 16 puntos del PBI, tres bases monetarias, es un problema, por más que quisieras cortar toda la inflación, va a seguir”, expresó.

Además, cuestionó la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, que obliga al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses a “pesificar” sus títulos públicos, medida que fue cuestionada por dirigentes de la oposición debido al impacto en las jubilaciones.

“Lo podés entender en la lógica de un Gobierno de saqueadores, que frente a la situación que no le dan los números raspan el fondo de la olla robándole a los jubilados presentes y futuros, pero es un problema de índole estructural”, apuntó.

Milei insistió en que el principal problema de la economía argentina es que desde el Ejecutivo se busca “financiar el déficit fiscal” y apuntó a uno de los paradigmas del peronismo. “¿Por qué hacemos déficit fiscal sistemáticamente? Gastar más de lo que nos ingresa es la contraparte moral, esa idea nefasta que donde hay una necesidad nace un derecho”, concluyó.