Milei llegó a Brasil para la Cumbre del Mercosur: tensión diplomática y el acuerdo con la UE en pausa

El presidente Javier Milei arribó este sábado a Brasil para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, un encuentro marcado por la compleja relación bilateral con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la parálisis del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).
A pesar de compartir el espacio deliberativo, la agenda oficial no contempla una reunión privada entre Milei y Lula. La relación entre ambos mandatarios se mantiene en términos de "estricta necesidad institucional" tras los constantes cruces ideológicos. Desde el entorno de la Casa Rosada confirman que la prioridad de Milei es ratificar su postura de "apertura comercial unilateral" y cuestionar la estructura actual del Mercosur, a la que considera un "corset" para el crecimiento argentino.
Durante el inicio de la actividad oficial, se produjo un frío saludo entre el mandatario argentino y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.
El Acuerdo UE-Mercosur: ¿Un capítulo cerrado?
El gran ausente de resultados concretos en esta cumbre es el tratado con la Unión Europea. Lo que hace meses se perfilaba como una firma inminente, hoy se encuentra en un "stand-by" indefinido.
El factor Francia: El firme rechazo de Emmanuel Macron, presionado por las protestas de los agricultores franceses, ha bloqueado el consenso en Bruselas.
La postura argentina: Milei ha expresado que, si bien apoya el libre comercio, no está dispuesto a aceptar las exigencias medioambientales impuestas por Europa, las cuales califica de "intervencionistas".
Los ejes de Milei en la Cumbre
Se espera que durante su discurso, el mandatario argentino haga hincapié en tres puntos fundamentales:
Flexibilización del bloque: Argentina insistirá en que los países miembros puedan negociar acuerdos comerciales de forma individual con terceros países (como China o Estados Unidos) sin depender del consenso del grupo.
Reducción del Arancel Externo Común (AEC): Una medida para bajar los costos de importación y combatir la inflación.
Crítica a la burocracia regional: Milei buscará denunciar lo que considera un exceso de organismos y gastos innecesarios dentro de la estructura del Mercosur.