Milei escribió el prólogo de la obra de un mendocino: de qué se trata el libro

Daniel Pereyra destaca que Javier Milei es "el primer Presidente que menciona que la Argentina debe volver a instrumentar el proyecto de Juan Bautista Alberdi"

Daniel Pereyra, autor de La indómita luz, sobre la vida y obra de Juan Bautista Alberdi.

Daniel Pereyra, autor de "La indómita luz", sobre la vida y obra de Juan Bautista Alberdi.

El contador mendocino Daniel Pereyra escribió un libro acerca de la figura de Juan Bautista Alberdi, ideólogo de la Constitución nacional y uno de los máximos referentes del liberalismo en la Argentina.

"El libro es sobre Alberdi y su obra. Y Javier Milei es el primer Presidente de la República que expresamente menciona que la Argentina debe volver a instrumentar el proyecto de Alberdi, que hizo próspero a nuestro país", señala a Los Andes el titular de la Cátedra Alberdi en Mendoza, acerca de esta participación estelar.

"Alberdi, la indómita luz", es un libro que contiene aforismos, testimonios sobre su figura y una cronología de las obras del jurista, entre otros aspectos.

Contra lo que podía creerse, su título no se inspira en el rock nacional. Hay que recordar que "la indómita luz" es parte de uno de los versos más famosos de la canción Rezo por Vos, de Charly García y Luis Alberto Spinetta.

Sin embargo, la coincidencia le ha servido a Pereyra para señalar que la música fue una de las tantas facetas de Alberdi, quien también fue diplomático, político, economista y escritor.

Para Pereyra, Alberti fue "el faro que nunca dejó de iluminar a la Argentina" y reconoce que Milei le ha vuelto a dar protagonismo, ya que es una de las pocas figuras de la historia de nuestro país que constantemente rescata.

El autor, Pereyra, fue rector de la Universidad de Congreso y también pasó por la política, como presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. El prólogo de Milei es muy reciente, ya que fue solicitado por el autor cuando el libertario ya era Presidente y su obra sobre Alberdi estaba en marcha.

El libro actualmente se consigue a través de la billetera Mercado Pago, en calidad de preventa, y muy pronto se encontrará disponible en las librerías, según adelantó Pereyra.

