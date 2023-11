Milei en el debate: posición a la defensiva, aclaraciones incómodas y un intento de revivir la grieta

Atrapado en la encerrona que planteó su rival, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, atravesó el tercer y último debate presidencial con aclaraciones incómodas sobre las propuestas más polémicas de su campaña, a la vez que no pudo defender el pacto con el expresidente Mauricio Macri y tropezó en su intento de polarizar con el kirchnerismo.

Moderado por momentos, irritado en otros, Milei quedó a la defensiva durante el primer bloque del duelo discursivo, cuando su contrincante Sergio Massa (Unión por la Patria) le enrostró numerosas declaraciones de archivo y lo puso en la disyuntiva de responder “por sí o por no” sobre sus propias ideas.

En el segundo segmento del debate, el libertario intentó pasar a la delantera al vincular a Massa con el kirchnerismo, a través de menciones al juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el conflicto con el campo, la muerte del fiscal Alberto Nisman y “las 14 toneladas de piedra” en el Congreso. “Sos parte del gobierno más ladrón de la historia”, lanzó.

Sus intentos de revivir la grieta parecieron no dar frutos cuando se topó con la sentencia que tenía preparada el ministro: “Esto no es entre Macri y Cristina, Javier. Esto es vos o yo”.

A diferencia de Massa, que se colocó por delante de su atril en los momentos de introducción y cierre, Milei se mantuvo estático en su lugar, del lado izquierdo del Salón de Actos. En los dos cortes publicitarios, el postulante de La Libertad Avanza fue asesorado por su hermana Karina y por su candidata a vice, Victoria Villarruel, que fue aplaudida cuando se ubicó en la tribuna.

Entre los simpatizantes de Milei no hubo ningún representante del PRO: el equipo de La Libertad Avanza se cuidó de no contaminar el debate con presencias macristas. Pero además, Milei no pudo defender el acuerdo con el exmandatario, al que Massa se refirió en reiteradas oportunidades.

El libertario apenas mencionó que el PRO colabora en la fiscalización del balotaje, y hasta tuvo una mención negativa hacia Macri, cuando recordó que durante su gestión hubo una caída de ingresos.

En las butacas “mileístas” se ubicaron los padres de Milei, Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich; su eventual ministro del Interior, Guillermo Francos; los diputados electos Alberto Benegas Lynch (hijo), Marcela Pagano y Lilia Lemoine; y el excandidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, entre otros.

El debate entre Javier Milei y Sergio Massa.

Preguntas incómodas

Acorralado por su contrincante, Milei confirmó que, de ser electo, eliminará el Banco Central y dolarizará la economía. Y sobre el vínculo comercial con China y Brasil, que acaparó buena parte del debate, insistió en que “es una cuestión de privados” en la que el Estado no debe intervenir.

Por otra parte, tuvo que aclarar que en un eventual gobierno suyo “la educación y la salud van a seguir siendo públicas”, pero cuando Massa le preguntó si buscará arancelar la universidad, respondió que “no en el corto plazo”.

Además, se despegó de la posición del liberal Alberto Benegas Lynch acerca de romper relaciones con el Vaticano, al sostener que no es representativa de su fuerza política, y hasta se mostró dispuesto a recibir con honores al Papa Francisco en la Argentina.

También se vio obligado a responder sobre la privatización de las AFJP, su vínculo con el empresario Eduardo Eurnekian, las indemnizaciones por despido, las querellas iniciadas contra periodistas, su “idolatría” por la exprimera ministra británica Margaret Tatcher y hasta una pasantía que realizó en el Banco Central.

Sin embargo, tuvo algunos contraataques salientes y buscó conservar la calma cuando Massa reiteró su idea de aplicar un examen psicotécnico a candidatos y se refirió al “equilibrio mental” y el “contacto con la realidad” que necesita un presidente de la Nación. “¿Acaso vos lo tenés?”, retrucó Milei.

“Te pido que cuando vayas a votar, lo hagas sin miedo”, concluyó el libertario, al cierre de un debate caliente donde uno y otro se acusaron de “mentirosos”.

