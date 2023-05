Milei denunció una “campaña sucia” en su contra y asegura que lo “desaparecieron” de redes sociales

A través de su cuenta verificada en Twitter, el precandidato presidencia de La Libertad Avanza, Javier Milei, denunció que el “establishment político y económico” ejecutó un “ataque coordinado” sobre las redes sociales de su partido. El anunció lo realizó en un hilo publicado este lunes a las 14.

En lo que calificó como “la ofensiva de la casta”, Milei acusó a diferentes grupos e individuos político-económicos -a los que no identificó- de intentar frenar “el avance de nuestro espacio”. Según indicó, el ataque ya habría sido expuesto por el periodista Alejando Fantino en su programa radial “Neura” como el inicio del “Operativo Demolición para Milei”.

“Las pruebas están a la vista. Artículos difamándonos. Canales de televisión que 24/7 se dedican a tergiversar nuestras posiciones para asustar a la población. Ensayistas desconocidas que de repente pululan por todos los medios con elucubraciones siniestras sobre mi vida privada”, agregó y, con evidente crítica al tratamiento periodístico de su persona, precisó que se publica “información brindada por nuestros adversarios sin siquiera intentar chequear con nosotros la veracidad de la misma”.

LA CASTA TIENE MIEDO pic.twitter.com/xp2yLYYWkz — Javier Milei (@JMilei) May 29, 2023

Si bien el economista denunció que “intentaron desaparecerlo de Twitter”, su cuenta (@JMilei) permanece activa y sin aparentes modificaciones. “Hoy se suma un ataque coordinado sobre nuestras redes sociales. Twitter ha decidido “desaparecerme” de la plataforma a pedido de alguien. Intenten ustedes mismos buscarme en la plataforma. Lo mismo ha ocurrido en Instagram y otras redes sociales”, instó a sus seguidores.

“Es evidente que hay una decisión en el círculo rojo de intentar frenar los cambios que la Argentina necesita para salir adelante. Mientras ellos nos atacan nosotros presentamos propuestas y equipos. No toleran la posibilidad de que los argentinos digan basta a este modelo corrupto”, continuó en el hilo.

Acto seguido, reiteró su ataque a la casta política. “Lo que no terminan de entender es que nuestro espacio no es sino la representación de una mayoría de argentinos que se han cansado de ser víctimas de un sistema que solo beneficia a los políticos y sus amigos. Esta campaña no se trata de mi. Se trata de ustedes”, remarca a los internautas.

En otro tweet, advierte que este ataque tan solo “es el comienzo”. “Los ataques y las difamaciones se incrementarán. Porque tienen miedo. Porque saben que van a perder sus privilegios. Y porque no tienen nada para ofrecerle a los argentinos que ellos mismos han sumido en la pobreza”, explaya previo a asegurar que cada acción en su contra no hace más que “reafirmar su convicción” de la posibilidad de una “Argentina distinta”.

“A los argentinos de bien que quieren un país distinto para sus hijos les queremos decir que cada vez falta menos. Que cada vez somos más. Que no nos van a vencer. Que vamos a ganar y vamos a transformar este país de una vez y para siempre. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, cerró.

