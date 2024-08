Milei apoyó el proyecto para eliminar jubilaciones de privilegio a ex presidentes condenados: “Yo renuncié a la mía”

El presidente Javier Milei manifestó hoy su respaldo al proyecto de ley del diputado del PRO Damián Arabia para quitarle la pensión vitalicia a ex presidentes y ex vicepresidentes condenados por delitos penales. “Me encanta la idea... Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma...”, escribió Milei en su cuenta de X.

Me encanta la idea...

Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma... https://t.co/a3JXT1DdLW — Javier Milei (@JMilei) August 12, 2024

De esa forma, el mandatario recordó que en junio pasado había anunciado su renuncia a la jubilación vitalicia, también denominada “de privilegio”, que le correspondería cobrar como ex presidente una vez que termine su mandato. Esta decisión se produjo tras criticar a los diputados por aumentarse sus dietas.

“Este Gobierno tiene el mandato de rescatar al país de la miseria causada por la irresponsabilidad fiscal de aquellos que, irónicamente, proclaman defender a los jubilados mientras mantienen jubilaciones de privilegio multimillonarias”, decía el comunicado difundido por la Oficina de la Presidencia. Y agregaba: “El presidente Javier Milei presentará ante la ANSES su decisión de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio”.

El proyecto de Arabia estipula remover la pensión vitalicia a ex presidentes y ex vicepresidentes condenados por delitos penales, como también suspenderlas provisoriamente en caso de procesamiento penal.

Tras el escándalo por la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, algunos sectores comenzaron a reclamar que Milei revoque la jubilación vitalicia del ex mandatario.