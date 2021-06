Miguel Pichetto enojado con la compra de nuevas vacunas: “No me vengan con la cubana que es una estupidez”

Miguel Ángel Pichetto habló de la nueva compra del Gobierno Nacional sobre las vacunas contra el coronavirus que se producen en Cuba. De manera muy filosa y con su clásica forma políticamente incorrecta el exfuncionario expresó: “No me vengas con la vacuna cubana que es una estupidez”.

Todo esto se dio luego de que el embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui, anticipó que en agosto llegarán las dosis contra el covid-19 que compró el gobierno nacional semanas atrás, cuando Carla Vizzotti, Ministra de Salud nacional, viajó a la isla para hacer las negociaciones.

“Tenés que abrir la cabeza y vacunar a la mayor cantidad de gente”, comenzó diciendo el excandidato a vicepresidente en 2019 y jefe del Peronismo Republicano, que integra Juntos por el Cambio, en diálogo con radio Rivadavia.

Luego continuó: “Tienen que comprar vacunas que sean buenas, no me vengas con la vacuna cubana que es una estupidez. Comprá Moderna, Johnson & Johnson que es una sola dosis”.

Sucedió que a principios de junio, el embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui, anticipó que las vacunas Soberana y Abdala, desarrolladas por laboratorios de Cuba, probablemente lleguen en agosto al país. “Cuando en Cuba hayan vacunado al 70% de su población, que será en agosto, la vacuna cubana seguramente llegara a la Argentina”, sostuvo el diplomático en una entrevista con Radio con Vos.

Sin embargo, esta fue no la primera vez que Pichetto cuestiona la posibilidad de adquirir la vacuna cubana, mientras que el gobierno aún no logra llegar a un acuerdo de compra con los principales laboratorios de Estados Unidos.

“Terminemos con este tema de Cuba, no sé cómo podemos estar hablando de comprarle vacunas a Cuba, que es un país de pobreza extrema, Cuba no nos puede vender ni aspirinas, si hasta tuvimos que mandarles inyecciones, porque no tenían jeringas...”, sostuvo en una entrevista que brindó la semana pasada.

A fines de mayo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, viajó a Cuba para reunirse en La Habana con el presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, donde, además, estuvo acompañada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

A través de un comunicado de prensa, Vizzotti dijo que se “estaba trabajando fuerte para estrechar los lazos, acceder a la vacuna, pero sobre todo colaborar en todo lo que pueda, tanto desde lo que es la provisión de insumos, la posibilidad de la compra y el apoyo para escalar la producción”.

Estudios han demostrado que la vacuna cubana Soberana 02 alcanzó una eficacia del 62% con la aplicación de dos de sus tres dosis previstas, un resultado intermedio que supera el 50% exigido por la Organización Mundial de la Salud, informaron las autoridades científicas de la isla.

“Podemos informar que hemos alcanzado un 62% de eficacia con la aplicación de dos dosis de la vacuna Soberana 02″, que demuestra un resultado “reconfortante” porque se dio con la cepas mutantes que ya circulan en el país, según aseguró a la prensa local Vicente Vérez, director del Instituto Finlay de Vacunas, que desarrolló el inmunizante.

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), que desarrollo la Abdala, informó que la vacuna ha mostrado una efectividad del 92,28%.