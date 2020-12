Miguel Ángel Ronco: “Creo que con un buen control se podría haber aceptado la modificación de la Ley 7722”

Miguel Ángel Ronco es uno de los intendentes radicales reelectos en 2019 en el Este mendocino, quien asumió con el 60% de los votos. En diálogo con Los Andes, anticipó que tras cumplir su segundo mandato no continuaría con su carrera política aunque no descarta que surjan nuevas propuestas.

Entre los conceptos que deja, quizá el más llamativo para un Intendente de una zona productiva es el referido a la minería: “Yo estoy a favor de cuidar el agua y creo que con un buen control se podría haber aceptado la modificación de la Ley 7722 que propuso el Gobernador”. A su vez, aseguró que el Gobierno Provincial presentó el proyecto de manera anticipada y que hubieron errores de comunicación.

Por otro lado, Ronco confirmó que Rivadavia pagará los sueldos y aguinaldos en “tiempo y forma”. También pagará un bono de $10.000 para este fin de año: $5.000 el 24 de diciembre y lo restante el 4 de enero de 2021.

-¿Cómo fue su gestión durante este año de pandemia?

-Creemos que ha estado bastante bien la gestión, a pesar de las dificultades que presentó la pandemia. Pudimos seguir con proyectos de la obra pública, aunque no tan a full como veníamos. Sin embargo, terminamos el asfaltado completo del Barrio La Florida que tiene alrededor de 250 y también estamos trabajando en la calle Primavera que comunica Rivadavia con Junín. La idea es hacer un asfaltado nuevo con una ciclovía y renovar la iluminación con luminarias LED. Estos son algunos de los proyectos que pudimos concretar, pero logramos muchísimo. Me voy a ir como el intendente que más asfalto ha hecho en la historia del departamento.

También colaboramos mucho en materia hospitalaria en el municipio. Hicimos una terapia intensiva a raíz de los contagios por Coronavirus y también le entregamos alimentos a todos los ciudadanos que estaban en cuarentena. Hemos colaborado llevando todos los días los hisopados que se hacían en el hospital de Rivadavia a Mendoza.

-¿Cómo vio la gestión del gobernador Rodolfo Suárez durante la pandemia?

- La verdad es que ante una situación de pandemia es muy difícil hacer balances, pero a pesar de todo esto yo creo que ha sido bastante positivo. Ha costado muchísimo conseguir dinero para arreglar las cuentas provinciales y han trabajado con un presupuesto muy acotado todo el año.

Creo que la gestión en general ha sido muy buena a pesar de la oposición que ha sido muy egoísta. También ha sido muy difícil por el Gobierno Nacional que debería dejar de pensar en los intereses propios y ayudar a todos por igual. No sólo las provincias que ellos gobiernan necesitan dinero y tienen que entender que el pueblo no hace diferencias de color político en estas situaciones. El Gobierno Nacional tiene que dejar los egoísmos políticos de lado.

Otro de los temas que le afectó mucho al gobierno en su primer año fue el tema de la minería con el que no se pudo avanzar. Yo estoy a favor de cuidar el agua y creo que con un buen control se podría haber aceptado la modificación de la Ley 7722 que propuso el Gobernador.

-A un año de la presentación de la reforma de la Ley 7722 ¿Qué piensa de la estrategia del Gobierno Provincial?

-Creo que se vendió mal y no se comunicó bien a la sociedad. Pudo haber sido un error meter el proyecto de forma anticipada porque se podría haber trabajado más en la Legislatura y hasta haberlo consensuado más con la sociedad. Esperemos que después de esto la gente lo entienda y ojalá sean conscientes y que logre aprobarse. Va a llegar un momento en que vamos a tener que hacerlo porque todo lo que se produce es por la minería. Yo creo que defendiendo el agua, cuidando la contaminación y si no ocupamos grandes volúmenes de agua, estaríamos de acuerdo con la minería metalífera.

-En vistas a las elecciones del año que viene ¿Cómo ve el futuro político de los dirigentes radicales en el Este mendocino?

-Nosotros trabajamos siempre por la unidad. No pensamos sólo en el radicalismo, también apostamos a la unidad partidaria. De hecho estamos conformando un frente y trabajando con otros partidos políticos. Si seguimos con este rumbo, en Rivadavia vamos a tener buenos resultados.

-Siendo este su último mandato como intendente tras su reelección ¿Qué planes tiene para su futuro político?

-La verdad es que todavía no hay nada seguro y no lo tengo pensado. Aún no sé que va a pasar de aquí a 3 años. Primero tenemos que pasar la pandemia y yo al ser una persona mayor tengo que seguir cuidándome mucho. Si pasamos todo esto, después veremos qué es lo que hacemos y quien será el candidato. Por lo pronto creo que al terminar esta gestión, no voy a continuar con mi carrera política. Pero como esto es política, uno nunca sabe lo que pueda surgir.

-¿Pudieron cumplir con el pago de los sueldos y aguinaldos?

-Si, todos cobraron el tiempo y forma. No resentimos los sueldos municipales y hasta fuimos dando bonos de $2.500 durante la pandemia, los cuales después se transformaron en un 20% de aumento estable. Además el 8 de noviembre entregamos un bono de $3.000 a todos los empleados municipales. Otra medida que tomamos es congelar los sueldos de los funcionarios hasta el mes de noviembre para ayudar a la recaudación.

Ahora vamos a dar un bono especial por fin de año de $10.000, se cobrarán $5.000 el 24 de diciembre y lo restante el 4 de enero. También pagaremos los aguinaldos en tiempo, es decir, el 15 de diciembre y los sueldos el 28 de diciembre como ya teníamos estipulado.

-Teniendo en cuenta los desdoblamientos de pagos de aguinaldos que se vieron en el Gobierno Provincial ¿Cómo pudo el municipio pagar en tiempo y forma?

-Nosotros logramos pagar todo el tiempo y forma porque sólo gastamos cuando tenemos, esa es la gran diferencia con otros municipios. Además teníamos buenas reservas de nuestra primera gestión y eso nos permitió mantener todo lo más ordenado posible. Somos un departamento muy estable y durante la pandemia se notó esto.