Mendoza ya cuenta con el 30% de los fondos para Portezuelo y se aguarda la adjudicación para iniciar la obra

El Gobierno nacional transfirió este jueves US$ 57.122.065 correspondientes a la novena cuota del cronograma de amortizaciones fijado para la construcción de la presa hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Las arcas provinciales ya acumulan US$ 318 millones de los US$ 1.024 millones comprometidos, es decir más del 30% del total de recursos. No obstante, la obra todavía no ha iniciado, ya que se aguarda concluir con el proceso licitatorio para adjudicarla y comenzar con los trabajos.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento continúa el análisis de la mejora de la propuesta económica realizada por el consorcio Malal-Hue, único oferente para ejecutar la mega represa en Malargüe. Una vez finalizado ese proceso, será necesario el visto bueno de la Fiscalía de Estado y posteriormente el gobernador Rodolfo Suárez estará en condiciones de adjudicar la obra para comenzar a ejecutar los fondos comprometidos.

Mientras tanto, el destino de los recursos es el fideicomiso constituido para la construcción de la central hidroeléctrica y obras anexas. El depósito que ingresó hoy a las arcas provinciales fue de US$ 57.122.065, de un total de U$S 1.023.362.922 que le corresponde recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.

Cabe recordar que, de acuerdo al convenio firmado entre Nación y Provincia, a mediados de 2019, estos fondos poseen una cláusula que les otorga seguridad jurídica, es decir que quedarán depositados en un fideicomiso que sólo podrá utilizarse para la construcción de la presa hidroeléctrica.

El próximo vencimiento de la Letra del Tesoro emitida por el Gobierno Nacional se producirá el 28 de enero, fecha en la que se hará efectivo el primer pago del año 2022, por US$ 52.759.046.

Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que el gobernador Suárez activó el mecanismo del laudo presidencial en junio del año pasado en la última reunión del Consejo de Gobernadores del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). El instrumento se efectivizó luego de que La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires votaran para que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental. Alberto Fernández todavía no se ha expresado al respecto y la resolución que tomé podría ser crucial para el avance del proyecto.

De todas maneras, desde el Gobierno de Mendoza destacan que el proceso licitatorio sigue su curso y se encamina a su etapa final. Entienden que sólo una orden judicial le pondrá un freno. Por lo tanto, luego de que las comisiones y la Fiscalía de Estado dictaminen sobre la mejora económica de la oferta empresarial, se adjudicará la obra aunque el presidente Alberto Fernández no haya laudado aun.

“El proceso licitatorio de Portezuelo del Viento ha seguido adelante y sigue adelante. Una vez que la comisión evaluadora avance y se llegue a la instancia que corresponde con los pliegos, la obra estará en condiciones de ser adjudicada”, manifestó semanas atrás a Los Andes el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez.

El presupuesto disponible para construir la mega represa en el sur provincial es de U$S 1.023 millones. El consorcio Malal-Hue, integrado por la firma china Sinohydro y las locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas había presentado la oferta y sus alternativas por encima del monto estipulado por el Gobierno para la megaobra, que es de U$S 884 millones, contemplándose el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las propuestas subían entre los U$S 1.070 hasta los U$S 1.286 millones.

Por este motivo se solicitó al consorcio una mejora de la propuesta económica que actualmente está siendo estudiada por la comisión de seguimiento y evaluación.

Detalles del proyecto

La central hidroeléctrica Portezuelo del Viento se construirá sobre el río Grande, el más caudaloso de la provincia, ubicado en el departamento de Malargüe.

Desde el Gobierno provincial destacan que la obra marca un hito porque, además de generar 3.500 puestos de trabajo y priorizar la mano de obra local, está íntegramente en manos de la Provincia, que ya imparte cursos de capacitación para pymes y trabajadores, a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo.

El embalse será cuatro veces mayor al de Potrerillos y tendrá capacidad para aportar al sistema eléctrico interconectado energía para 130 mil hogares más.

Alrededor del dique se harán más obras relacionadas, como la relocalización del pueblo Las Loicas en la costa del lago, un nuevo tramo de la Ruta Nacional 145 y de la Ruta Provincial 226, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional.