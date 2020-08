Mendoza volvió a prorrogar el plazo para cerrar acuerdo con acreedores

El gobierno provincial extendió la fecha de plazo de acuerdo de la renegociación de la deuda al 28 de agosto, por el bono Mendoza'24 de U$S 530 millones, con el objetivo de llegar a por lo menos el 75% de los tenedores de bonos, y así cerrar acuerdos con la totalidad de los bonistas.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta que hoy era el día límite para adherir en el proceso de renegociación. Hasta hoy han aceptado la mejora de la primera oferta hecha por la provincia el 59,9% de los tenedores de bonos, que acumulan un capital total de bonos por U$S 317,2 millones.

Para el Ejecutivo, los últimos días han sido clave y auspiciosos, ya que semanas atrás sólo el 40% había accedido a las condiciones presentadas por la Provincia. Pero la nueva oferta generó una mayor aceptación, y el Gobierno aspira a que en estas semanas que restan se pueda alcanzar al porcentaje restante.

Por otro lado, ha sido una buena noticia el arreglo a nivel nacional con los acreedores, por lo que se cree que será una situación de “inercia” que replicará en las 14 provincias –incluida Mendoza- que actualmente están renegociando sus deudas.

En este sentido, se está siguiendo un camino paralelo entre Nación y Provincia, a sabiendas que la Nación, con su acuerdo con una cantidad importante de los tenedores de sus bonos bajo ley extranjera, extendió el vencimiento de su invitación hasta el 24 de agosto, a los efectos de “ultimar la documentación correspondiente”.

“A la luz de este importante acontecimiento, la Provincia extiende nuevamente el vencimiento para alentar a todos los Tenedores Elegibles de los Bonos Existentes a participar en la Invitación”, declaró la Provincia en un comunicado de prensa.

Desde el Poder Ejecutivo esperan lograr un plazo de 18 meses de gracia, es decir, sin pagar ni capital ni intereses, y así aliviar sus obligaciones en un contexto de crisis económica.

Pero también, a largo plazo, se busca mejorar la estructura de la deuda, alargando vencimientos que actualmente culminan en 2024, para que sean, según esta nueva oferta, en 2029.

De acuerdo a esto, según los cálculos de Hacienda, por este bono en dólares se pagarían alrededor de U$S 80 millones anuales más intereses, en los años en los que se pague capital; mientras que actualmente (sin renegociación), la cifra iría en alrededor de U$S 180 millones anuales.

El interés actual de este bono es de 8,375% anual; y con esta nueva oferta, se busca bajar a uno que en promedio ronde 5%.

Perfil de la deuda

Se renegocia deuda por U$S 530 millones que representan el 44% de la deuda total de Mendoza.

La deuda total asciende a U$S1.190 millones, repartidos en U$S 768 millones y 31.824 millones en pesos.

Las deudas en dólares se componen de los bonos Mendoza 2024 (U$S 500 millones); más U$S 29,96 millones del bono Cárcel Mendoza 2024 y un bono de intereses de U$S 38,7 millones. Además, se suman créditos de organismos multilaterales como el BID (U$S 161 millones), BICE (U$S 1.96 millones) y BIRF (U$S 35,56 millones).

En tanto, en pesos se le debe al Gobierno Nacional ($ 13.373 millones), al Banco Nación ($ 13.233 millones, que se actualizan en UVA ya renegociados) y a tenedores de bonos ($ 5.218 millones).

Una vez que termine de cerrar los bonos en dólares, se renegocian los 5.218 millones de bonos en pesos.