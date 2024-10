Qué pasará con las obras por más de U$S 60 millones que tiene Mendoza en el Enohsa: la aclaración de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, bajó la tensión respecto a la decisión del Gobierno Nacional de cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo clave en la realización de obras de agua y cloacas en el interior del país con créditos de multilaterales, y expresó que todas las obras ahora las realizará y serán derivadas a la órbita de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

“Para aclarar, las obras que estaban priorizadas para su conclusión en el Enhosa, serán completadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, donde siempre debieron haber estado”, declaró en redes sociales este martes por la noche el Ministro.

En Mendoza, el Enohsa junto a Aysam tiene cinco obras en proceso por U$S 60,7 millones:

Renovación colector cloacal suroeste 1º Etapa (Tramo Elpidio González- Estrada) en Guaymallén : con avance del 80,6%, la obra tiene un valor de U$S 4,6 millones y la licitación la ganó Ceosa.

Colector Colonia Segovia - El Paramillo 1º Etapa (Guaymallén) : la obra lleva un 52,9% de avance, tiene un valor de U$S 16,8 millones y la empresa adjudicataria es Hugo del Carmen Ojeda SA.

Renovación y adecuación integral de redes colectoras cloacales de Godoy Cruz - colector Centro : con una inversión total de U$S 10,9 millones, la UTE Genco SA - Riec SA llevan adelante la obra, que tiene un 29% de avance.

Ampliación planta depuradora Cuadro Nacional 3° etapa (San Rafael) : la UTE es Tolcon-Ceosa y los trabajos llevan un 24,1% de avance. El costo total es de U$S 5,7 millones.

Ampliación Establecimiento Potabilizador Balloffet (San Rafael): la contratista es la UTE Ceosa-Tolcon-Obras Andinas y sólo tiene un grado de avance ínfimo, del 0,8%. La inversión prevista es de U$S 22,7 millones.

Pero además, se deben contar dos obras más donde se disputa todavía quién terminará financiandolas: hablamos de una obra de agua y cloacas en el este de Maipú, que está en un 80% de avance; y un acueducto en la zona de El Challao, en Las Heras, que todavía no arranca y tiene un presupuesto por U$S 12 millones.

Pedidos de informes de los legisladores mendocinos

De hecho, los legisladores nacionales por Mendoza Julio Cobos, Lisandro Nieri, Martín Aveiro y Adolfo Bermejo (dos radicales y dos peronistas), presentaron ante el Congreso este lunes un pedido de informes respecto al cierre del Enohsa y con la preocupación de saber qué pasaría con las obras de Mendoza.

En este sentido, Cobos tomó palabras de Caputo, quien sostuvo que el cierre del Enohsa se dará porque es un “antro de corrupción”, y declaró que “si hay sospechas de corrupción se debe denunciar en la justicia, no cerrarla”.

“Con ese criterio ¿van a cerrar la Aduana o la Secretaría de Comercio, o debería haber cerrado Yacimientos Carboníferos Río Turbio? no es un argumento válido para cerrar un organismo; podríamos cerrar el mismo ministerio de Economía con ese argumento. Necesitamos un estado eficiente, no ausente”, lanzó el exgobernador mendocino.

En relación a los controles del organismo, Cobos criticó nuevamente a Caputo, quien había dicho que el Enohsa “no tenía controles como la administración central”.

En este sentido, el diputado señaló que “la Sigen controla al Enohsa como a todos los entes autárquicos, es decir que, sí tiene los controles fijados por la administración central ya que la Sigen es el organismo de control interno del poder ejecutivo nacional, por lo cual salvo que en su gestión como ministro no se hayan realizado estos controles, las declaraciones no se ajustan a la realidad.”.

Y marcó: “Existe una gran cantidad de obras en todo el país que son ejecutadas por el Enohsa o financiadas por este, tanto con fondos del tesoro, como con fondos de créditos internacionales ya asignados. La mayoría de las obras han sido paralizadas, pero las de financiamiento internacional están en algunos casos recomenzando, la eliminación del Enohsa no ayudará a que las mismas puedan completarse”, señaló Cobos; y agregó que “Argentina necesita seguir realizando obras de agua potable y saneamiento. Hoy en día, más de un 40 % de la población argentina no tiene cloacas y esto no solo es un servicio más, sino que es un insumo substancial de la salud pública y de la conservación del ambiente”.

“Esta decisión, como otras que parecen ser tomadas sin medir las consecuencias, impactan directamente en obras que se realizan a lo largo de todo el país. Por eso, junto a legisladores de diferentes partidos políticos presentamos en la Cámara de Diputados un pedido de informes por el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento”, finalizó el diputado radical.