Mendoza es la cuarta provincia del país que votará con Boleta Única

Mendoza dará un paso nuevo en su sistema de votación a partir del 2023. Se trata de la implementación de la Boleta Única Papel, cuyo proyecto enviado por el gobernador Rodolfo Suárez a mediados de diciembre, se convirtió en ley ayer, tras la sanción completa de la Cámara de Diputados.

De esta manera, Mendoza será la cuarta provincia en tener Boleta Única, junto a Córdoba, Santa Fe, y Salta, con la particularidad que esta última es electrónica. Ahora quedará en manos del propio mandatario decidir si la provincia votará con este sistema en elecciones desdobladas en 2023; o seguiremos con las boletas partidarias en comicios unificados a las nacionales.

La sesión se desarrolló sin sobresaltos, pero fue prácticamente un espejo de lo que ocurrió la semana pasada en el Senado: hubo un amplio acompañamiento en términos generales de todo el arco político, salvo el Frente de Todos, que estuvo de acuerdo con el espíritu de la ley pero decidió votar en contra ya que presentó algunas modificaciones, que al entender de ellos eran clave, pero que no fueron aceptadas por el oficialismo.

El despacho que venía con media sanción tuvo 31 votos afirmativos, que incluyó al frente Cambia Mendoza, Partido Verde, Frente de Izquierda y de los Trabajadores y el Partido Demócrata; 15 votos negativos, en su totalidad del Frente de Todos; y una ausencia del peronista Germán Gómez.

La sanción fue celebrada por el Gobernador, quien aseguró que será “un avance para fortalecer la institucionalidad” tener una ley “que ha sido debatida, consensuada y aprobada por la Legislatura, con el valioso aporte y votos de otras fuerzas políticas, manteniendo el espíritu del proyecto original”.

“La Boleta Única está pensada para disminuir el costo de la política, agilizar el sistema, brindar igualdad de condiciones para los partidos y transparencia en el proceso”, acotó.

En tanto, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, quien fue uno de los redactores de la ley, destacó que se trata de un “gran avance del punto de vista institucional”, teniendo en cuenta que sólo hay tres provincias más que tienen este sistema. “Pensemos que en el mundo el debate gira entre la Boleta Única y el voto electrónico; y muy pocos países en el mundo tienen boleta partidaria”, marcó.

Apoyos y críticas

Desde el peronismo, el diputado Duilio Pezzutti expresó que votaron en contra por dos motivos, que para ellos son centrales. Por un lado, plantearon la eliminación del casillero que permitirá votar a la lista completa; y por otro lado, expresaron la necesidad de que “siempre” se vote con Boleta Única, por lo que sugirieron que el Gobernador no tendría que tener la potestad de unificar las elecciones, ya que Mendoza, si Suárez unifica comicios, deberá votar como lo dispone la Cámara Nacional Electoral, es decir con boletas partidarias.

“No tuvimos respuesta afirmativa en ninguno de los dos casos”, dijo el maipucino, ya que el radicalismo votó con mayoría el despacho tal como vino desde el Senado.

Hay que hacer otra salvedad: todos los partidos fuera de Cambia Mendoza que votaron a favor también pusieron reparos a algunos artículos con los que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, el Partido Verde y el PD, con Mario Vadillo y Mercedes Llano respectivamente, también criticaron al radicalismo por estos dos puntos planteados por el PJ, pero de igual manera suscribieron la idea que se trata de un avance en el sistema eleccionario mendocino la implementación de la Boleta Única.

En tanto, desde el FIT, Mailé Rodríguez, dejó explícito también que ellos, a diferencia del resto, están de acuerdo con la posibilidad de votar a la lista completa, pero se manifestó en contra del artículo que fija un piso mínimo del 3% de los votos en las primarias para participar en las elecciones generales; y también se mostró en desacuerdo de las listas colectoras (los partidos o alianzas podrán tener hasta dos en las PASO).

Tras la elección, hubo otro mensaje del Frente de Todos: “Todos los bloques expresaron críticas y reparos al proyecto impulsado por el oficialismo, a pesar de ello fuimos la única fuerza que se animó a votar en contra; principalmente porque perpetúa la lista sábana y queda sujeta a la voluntad política de quien sea gobierno”.

¿2023 con o sin Boleta Única?

Lo que vendrá ahora será la reglamentación de la ley, y a posterior la decisión del gobernador y de los intendentes de mantener las elecciones desdobladas o unificadas. Desde ya, las elecciones están desdobladas por ley (las mismas se desarrollarían el 11 de junio con las PASO y el 24 de septiembre con las generales), pero Suárez tendrá la potestad de ir los mismos días que las nacionales, si así lo determina.

Cecilia Rodríguez, jefa de bloque de la UCR, expresó a Los Andes que “la intención y la idea es que se utilice en las elecciones del 2023″, aunque remarcó que de igual manera será una decisión de Suárez. Lo mismo dijo el jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, Jorge López: “Quedará en la voluntad del Gobernador”, remarcó.

No obstante, quienes también analizan la posibilidad de desdoblar de las provinciales, son los intendentes, principalmente los peronistas. No obstante, por ahora no hay decisiones tomadas y a priori la idea es “acompañar a la fórmula que se presente a gobernador en 2023″.

Particularidades de la Boleta Única

El ministro Ibáñez enumeró una serie de ventajas que tiene la Boleta Única, al indicar que el elector tendrá toda la oferta electoral en una sola boleta, la cual será impresa y distribuida por el Estado, lo que “disminuirá fuertemente el costo de las elecciones”.

Cómo es el recinto de votación y cómo es la boleta única. Gustavo Guevara

También acotó que el elector “sólo con una birome” podrá optar las categorías de candidatos que quiera, en un cuarto en el que podrán votar de manera simultánea dos ciudadanos de la misma mesa, con divisiones mediante boxes o tabiques dentro de las aulas. “Se va a realizar el sufragio de manera más rápida, y el recuento también será mucho más veloz”, agregó.

En otra escala, el funcionario agregó que se colocará a las agrupaciones políticas “en pie de igualdad”, al asegurar que, sin importar si tienen más o menos fiscales, o más o menos presupuesto para boletas, “serán tratadas de igual manera: la Boleta Única da equidad, transparencia, se termina con las prácticas viciosas del robo de boletas, del voto en cadena y de boletas falsificadas”.

“Hoy la Boleta Única de Mendoza podemos decir que es de Mendoza, porque no es ni igual a la de Córdoba, ni igual a la de Santa Fe. Tiene sus particularidades, se ha dado en el marco de un debate en ambas Cámaras dónde se han introducido aspectos que han sido propuestos por otras fuerzas políticas y se ha mantenido el espíritu del proyecto original que ha enviado el Gobernador”, finalizó.