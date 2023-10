Mendoza presentará dos demandas a la Corte Suprema para recuperar $120.000 millones

La provincia de Mendoza finalmente avanzará esta semana con dos demandas judiciales contra el Gobierno Nacional, debido al perjuicio económico que ya está comenzando a sentir producto de las modificaciones del Impuesto a las Ganancias; y también por la devolución del IVA, todos impuestos coparticipables, cuyas medidas que dispuso en un primer momento el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa.

Si bien a comienzos de mes se había anunciado que el Gobierno tenía previsto inciar acciones legales contra la Nación, todo se accionará recién esta semana. En todo el mes se analizaron las dos situaciones, se consultó a Asesoría de Gobierno, a cargo de Ricardo Canet; y a Fiscalía de Estado, que tiene a Fernando Simón como máximo exponente, y con estos avales se presentarán dos acciones declarativas de inconstitucionalidad directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal judicial donde recaen las demandas de las jurisdicciones ante la Nación.

Según cálculos del ministerio de Hacienda, el perjuicio anual para Mendoza sería del valor “de dos masas salariales cada una”. Teniendo en cuenta que para septiembre se destinaron alrededor de $30.000 millones para el pago de salarios, el costo fiscal que afrontaría la provincia sería de unos $120.000 millones en total ($60.000 por lo que perdería de parte del impuesto a las Ganancias; y otros $60.000 por la devolución del IVA).

Recordamos que una vez que salió la medida de Ganancias, tanto con el decreto como también la ley, cosechó el rechazo del gobernador Rodolfo Suárez, quien en redes sociales ya había manifestado al respecto que era una medida “inconstitucional, electoralista, regresiva y oportunista. Así juega el gobierno nacional y sus flamantes aliados con los recursos de los mendocinos. El costo equivale a un mes y medio de sueldos, unos 45.000 millones de pesos”, expresó hace un mes. Este monto, como ya se mencionó, fue actualizado.

Estrategias

De las dos demandas, la que ya está firmada desde el viernes pasado y que esta semana se tiene previsto presentar, es la del Impuesto a las Ganancias. Tal como explicaron a Los Andes, en esta demanda “se atacará” tanto el decreto que estableció Massa, como así también el proyecto enviado por el Ejecutivo y votado en el Congreso por Diputados y Senadores nacionales, que fueron quienes aprobaron elevar el mínimo no imponible de trabajadores con sueldos de $700.000, al límite mínimo ahora que será de $1.980.000 de remuneración bruta mensual.

Uno de los dirigentes que estuvo participando activamente de la demanda, mencionó que tiene “más sustancia” la demanda directa contra la ley, “porque el decreto sólo modificaba los pisos, y eso tenía una delegación presupuestaria, con lo cual se pueden abrir dudas sobre ese debate”. No obstante, aclaró que la ley “modificó toda la estructura del impuesto”, lo que da “más color” a la demanda provincial.

Por un lado, mencionaron que afecta a la llamada “intangibilidad”, que establece que no se puede disminuir la coparticipación de las provincias”. Esto aplicaría también para la demanda por el tema devolución del IVA, en la cual el Gobierno Nacional “devuelve un porcentaje del impuesto antes de enviar el dinero que les corresponde a las provincias”, lo que afecta de esta manera en términos económicos, ya que quien corre con el costo fiscal “no sólo es la Nación, sino también las provincias”.

En este sentido, expresaron que hay “un detrimento, una reducción de la masa coparticipable, y eso afecta a las provincias por una decisión unilateral de Nación”.

En tanto, también afectan estas dos medidas al ”concepto de lo que se llama el derecho intrafederal, que es aquel que es resultado de acuerdo entre provincias y Nación, y que no puede modificarse por una parte sola. Y la estructura impositiva, que es coparticipable, es parte de eso”, acotaron.

“Esos son los dos pilares fundamentales de la demanda por Ganancias”, cerraron.

Por otro lado, siguiendo en el tema de impuesto a las Ganancias, ampliaron que en la demanda contra el decreto “el margen de tener razón podría ser menor, porque en la ley de presupuesto había una delegación para aumentar el piso de ganancias”. Sin embargo, acto seguido sostuvieron que, al votar la ley, “si bien se trata de una ley, lo que hace es una modificación estructural del impuesto, no una modificación de monto. Entonces ahí es donde sí se puede hablar de que hay una vulneración del derecho intrafederal, además de afectar la intangibilidad de la masa”.

Críticas provinciales

Por otro lado, desde el Gobierno también vienen hablando de lo que establece la Constitución Nacional, que “cualquier cambio en el sistema fiscal y de coparticipación debe ser producto de un acuerdo entre la Nación y las Provincias”. Recordó los pactos fiscales firmados por temas de coparticipación y tributación. “En todas las ocasiones en que se han modificado impuestos que afectaron la coparticipación, se firmaron ‘acuerdos fiscales’ previos”, indicó Suárez.

“La modificación unilateral propuesta por la Nación reduce los recursos de las Provincias, sin considerar la voluntad de los gobiernos locales, lo que va en contra de la Constitución. El principio de integralidad de la masa coparticipable es un mandato imperativo que protege los ingresos de las Provincias y es esencial para el régimen de coparticipación”, manifestó el mandatario provincial.

En tanto, quien también se quejó en su momento fue el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, quien sostuvo que “Los empleados que van a dejar de pagar Ganancias son más o menos 600 mil en todo el país, y alrededor de 16 mil en Mendoza, muy poquitos. Me animo a decir que es menos del 2% de los trabajadores de la provincia. Un gobierno que no puede tener financiamiento, no puede subir más impuestos, sino que los está bajando, no tiene otra forma de financiar esto que no sea con inflación”, criticó Fayad.

También apuntó a la medida que “beneficia a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)” en donde se encuentra, también por el nivel de vida, la mayor concentración de salarios altos. “Esto va derecho a precios, canasta básica y va derecho al poder adquisitivo. Salió el dato de pobreza, proyectado al desastre actual, estamos hablando de mas de 20.000.000 de pobres financiando a 600.000 trabajadores ricos. Estuvieron 45 meses, ahora se les ocurre hacerlo”, marcó el Ministro de Hacienda.