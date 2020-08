Mendoza pasará un mes sin reuniones familiares ni sociales

El gobernador Rodolfo Suárez se reunió con intendentes del Gran Mendoza para decidir cómo continuará la próxima quincena en lo referido a medidas sanitarias por el avance del COVID-19. Pese al aumento de casos en la última semana, el esquema se repetirá por 15 días más sin reuniones familiares ni sociales en casas, salvo en lugares habilitados, hasta por lo menos el 31 de agosto.

Los bares seguirán cerrados y se apela al aislamiento voluntario para salir solamente cuando sea necesario y respetando las medidas anteriores que siguen vigentes, como la salida de acuerdo a la terminación del DNI, el uso obligatorio del tapabocas y el distanciamiento social.

El cónclave entre el mandatario provincial y los jefes comunales de los departamentos que integran el Gran Mendoza concluyó en no tocar nada de lo que viene funcionando hace dos semanas. Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Ulpiano Suárez (Capital), Marcelino Iglesias (Guaymallén), Sebastián Bragagnolo (Luján) y Matías Stevanato (Maipú) llegaron ayer al mediodía hasta la Casa de Gobierno para pulir las medidas. El único ausente fue el lasherino Daniel Orozco que ya tenía actividades programadas en su agenda pero está alineado con la decisión conjunta, aseguraron desde el municipio.

La medida, que se oficializará a primera hora de hoy en el Boletín Oficial, se toma luego de que el presidente Alberto Fernández mantuviera a la provincia en distanciamiento social. Suárez, entonces, mantendrá ese estatus y preservará las actividades económicas que están funcionando que apuntan a rescatar las fuentes de trabajo que se sostienen hasta el momento.

“Hoy la situación del empleo no es buena, por eso estamos tratando de sostener el estatus actual. Pero estas medidas no se van a poder mantener en el tiempo si la movilidad de gente no disminuye”, aclaró Suarez.

Algunas comunas asienten a estas afirmaciones, y agregan que “mantener los comercios te descomprime el clima social que puede generar la pérdida de empleos, que con el hartazgo de la gente por las restricciones se torna complejo”.

Sin embargo el Gobernador sigue insistiendo en el pedido a mendocinas y mendocinos para que salgan “sólo para lo necesario” porque hay que “bajar la circulación de gente” ya que “a este ritmo de contagios va a colapsar el sistema de salud”. “Apelamos a la conciencia ciudadana en esta instancia crucial que estamos viviendo en la pandemia en Mendoza”, afirmó Suárez.

Ulpiano Suárez, el administrador municipal capitalino, indicó a Los Andes que “el mensaje de aislamiento voluntario, si salís respetar el DNI y obviamente el tapa bocas y el distanciamiento social, orientado a la cultura ciudadana. Aunque nosotros restrinjamos a través de un decreto, hoy es más fuerte si la ciudadanía acompaña, en lugar de una sanción”.

“Mientras antes aprendamos, menos mal la vamos a pasar. Hoy el sistema da respuesta, pero la única forma es bajar la circulación. No viene mal la prohibición de reuniones familiares por DNU porque se activa un mecanismo de control social porque el que se cuida le molesta que otro no lo haga”, apuntó.

Matías Stevanato, intendente de Maipú, manifestó a este medio que le propuso al Gobernador la realización de testeos masivos “que permitirían actuar ágilmente y sectorizar acciones en los focos de transmisión del virus”.

“Le planteé la idea de ayudar al sector privado, dándoles a las empresas la posibilidad que puedan contar con testeos para contener contagios, brindarle seguridad a sus trabajadores y evitar el costo de los aislamientos preventivos, que afectan la producción o la prestación del servicio, o hasta el cierre mismo de las empresas. Hay que tomar nuevas medidas ante el crecimiento de la pandemia. En Maipú continuamos sin separarnos del área metropolitana y nos adaptamos a las decisiones sanitarias de la Provincia”, aseguró.

“Los parámetros siguen siendo los mismos, mientras el sistema tenga capacidad la idea es priorizar que las actividades económicas se puedan desarrollar, porque detrás de cada actividad hay un mendocino o lujanino que pierde el empleo o no”, expresó Sebastián Bragagnolo, intendente de Luján de Cuyo.

Por ese motivo, considera importante prestar atención a los focos de contagio, pero “la salida no es que haya más restricciones”.

“Llevamos más de dos meses funcionando con turismo interno y no tenemos casos de contagio. El control no pasa por restringir más actividades, porque hay un cansancio en la sociedad. Hay que administrar lo que tenemos y después que el Ministerio de Salud nos vaya marcando cómo va respondiendo el sistema”, agregó.

Hoy la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana Nadal brindará una conferencia de prensa y daría detalles acerca de la internación domiciliaria que ha autorizado el Gobierno Nacional. El objetivo es descomprimir la ocupación de camas en casos que no tengan complicaciones y que demanden

En Godoy Cruz hay tres centros COVID (en polideportivos) listos para estar operativos cuando el Gobierno provincial lo solicite. Esta semana, una de estas tres instalaciones quedaría habilitada –hay dos en el oeste y una en el este- con la intención de recibir vecinos de esos barrios cercanos que no puedan aislarse en sus domicilios. La población objetivo en estos casos son casos positivos sin síntomas o con sintomatología leve que no necesite atención médica hospitalaria.

¿Qué medidas continúan vigentes?

En primer lugar, continúan prohibidas en todo el territorio provincial las reuniones familiares y/o sociales. Aún rige la prohibición de funcionamiento de los establecimientos clasificados como bares.

Se mantienen las limitaciones según la finalización del DNI. Así, las personas cuyos documentos terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán asistir a los comercios habilitados solo los lunes, miércoles, viernes de 8 a 19. Los domingos, se autoriza de 8 a 13. En tanto, las personas cuyos documentos finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán asistir a los comercios habilitados solo los martes, jueves, sábados de 8 a 19. Los domingos, se autoriza de 13 a 19.

También continúa la restricción de la circulación de personas en toda la provincia entre las 23.30 de cada día y las 5.30 del día siguiente. Solo están exceptuados quienes deban circular en alguna situación de emergencia médica debidamente justificada, y las personas vinculadas a la prestación de servicio de salud. También, aquellos ciudadanos que están afectados a los servicios de entrega a domicilio y deliveries.

Sobre el turismo interno, el alquiler de alojamientos en las localidades turísticas ubicadas en todo el ámbito territorial de la provincia podrá realizarse exclusivamente a grupos familiares convivientes.