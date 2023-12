Mendoza pagará la deuda en dólares con ahorros si no mejoran las condiciones del mercado

El Gobierno provincial administra, en medio de un temporal macroeconómico crítico para el país, los recursos para sobrellevar un 2024 que será tan o más duro que este año que termina.

El desconocimiento e incertidumbre respecto a cuántos recursos llegarán de Nación a Mendoza, implica que la gestión de Alfredo Cornejo deba, por lo menos, ajustar con sus recursos locales hasta tener información concreta de con cuánto dinero contará para hacer frente tanto a los gastos corrientes para pago de salarios y mantenimiento de servicios, como también el avance en obras públicas esenciales.

Entre las obligaciones está el manejo de la deuda provincial, con acreencias en este 2024 que serán similares al 2023; y altas en comparación a los años subsiguientes.

Sólo en 2024, Mendoza deberá afrontar pagos por $39.918 millones y U$S132,3 millones (con un valor del dólar oficial a $824,5, lo que llevaría a la deuda en pesos a $109.081 millones), según el stock de la deuda pública del ministerio de Hacienda. En consecuencia, en moneda nacional el total para este año entrante de deudas es de $149.000 millones.

Comparado con otros años, la deuda de este 2023 que se debió pagar fue de $54.324 millones más U$S107,3 millones; mientras que el 2025 será ligeramente más aliviado, con $14.390 millones más U$S126,2 millones.

Lo cierto es que Hacienda ha estado haciendo números, teniendo en cuenta que la brusca devaluación implementada por el presidente Javier Milei termina en parte con los beneficios que traía para Mendoza un valor oficial del dolar desfasado, que terminó en la gestión de Alberto Fernández con una cotización cercana a los $400, muy por debajo en la brecha con el dólar blue, superior a los $1.000; y que permitía acceder a dólares para el pago de la deuda a un valor sensiblemente menor que el de ahora.

Victor Fayad Ministro de Hacienda de la provincia de Mendoza

Los Andes dialogó días atrás con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, quien llevó tranquilidad a la ciudadanía al volver a sostener que las cuentas provinciales están ordenadas y con eso se puede “ganar tiempo” para afrontar el temporal y tomar decisiones.

Repecto a la deuda en dólares, Fayad sostuvo que el próximo vencimiento grande de deuda “es en marzo”; y reconoció que “este salto del tipo de cambio oficial impacta”.

Ahorros o rollover

En este sentido, acotó que vencerán ese mes cerca de U$S60 millones y que se evalúa la posibilidad de hacer uso del rollover, aunque la situación financiera a nivel nacional para acceder al mercado no está del todo clara ni se puede asegurar que será conveniente.

“Va a ser otro de los usos que tendremos que darle a los ahorros que tiene la Provincia”, señaló el Ministro, quien dijo que la alternativa que les dio la Legislatura de poder refinanciar, “no la vamos a hacer si eso implica enfrentar costos excesivos”.

Y agregó: “Vaya a saber, entre hoy y marzo, si hay algún momento en el que la Provincia puede tomar crédito en condiciones convenientes para el pago de la deuda. Quizás sí, quizás no. Tenemos las herramientas listas para aprovechar las distintas ventanas que pueda haber en el mercado”, manifestó.

Respecto a las primeras medidas del ministro de Economía nacional, Luis Caputo, Fayad marcó que en los primeros días hábiles el mercado dio “buenas señales”. “Los tipos de cambio están estables, los bonos nacionales subieron de precio, las acciones vienen bien. El mercado está con alguna esperanza, de mediano y largo plazo”, sostuvo.

No obstante, eso no quiere decir que sea aconsejable para Mendoza el rollover: “De ahí a que la Provincia pueda salir mañana a tomar deuda en pesos para pagar deuda en dólares y esas condiciones sean convenientes, hay mucho tiempo que debe pasar”.

Además señaló que más allá de “no poder manejar esa situación del mercado” como provincia, sí dijo que Mendoza tiene que “estar lista para salir en el momento oportuno, siendo que los vencimientos son en marzo”.

Por otro lado, sobre Caputo y sus medidas, indicó que “una de las medidas de politica monetaria y comercio exterior que se anunció fue el salto a 800, pero el ‘crawling peg’, que es la tasa a la cual se devaluará el tipo de cambio, es mucho menor a la inflación. ¿Qué quiere decir? que si esto ocurre, probablemente en marzo el dolar sea algo más barato que lo que es hoy”, dijo con parte de optimismo.

De esta manera, comparó la actual situación con la de la gestión de Fernández, al indicar que “antes había una contingencia, que cuál era el dolar que teníamos que usar para pagar la deuda. Éste es más caro pero es más cierto. Tenés la certeza que la tenés disponible”, aseguró.

La deuda de Mendoza

Yendo directo a la deuda, Fayad señaló que “la buena noticia es que la deuda en dólares está en el mínimo histórico”.

“Es pesada, pero tiene alicientes. Nosotros somos la Provincia que menos tasa interés paga. No existe ninguna provincia que pague menos interés que Mendoza, producto de la renegociación que hicimos en 2020″, indicó.

Y marcó que hoy “el ahorro es la fuente para pagar”, pero insistió en que “si existe financiamiento para utilizar la herramienta de la Legislatura -tomar pesos para pagar dólares-, mejor. Si podemos financiar un poco, y otra parte abonarla con ahorros, podés mezclar herramientas para que el efecto no sea tan fuerte”.

Por otro lado, el punto importante para el Gobierno es que el stock de la deuda flotante y consolidada está por debajo de los U$S1.000 millones. A junio del 2023 fue de U$S951 millones, lo que significó una disminución del 36% respecto a diciembre del 2015 (fin de la gestión peronista).

De hecho, en diciembre del 2017, ya con el bono en dólares de U$S500 millones tomado, la deuda llegó a estar en los niveles de los U$S 1.924 millones.

Sobre las acreencias de Mendoza, los pagos más fuertes en este 2024 serán los servicios deuda PMM29 (bono en dólares), que serán U$S 52 millones (intereses +amortización) en marzo, más otros U$S 52 millones en septiembre. El resto de los pagos en los diversos meses del año serán sensiblemente menores.

Perfil de la deuda

Según el stock de la deuda a septiembre de este 2023, Mendoza tiene obligaciones totales por U$S 639,2 millones y $40.930 millones (sin intereses).

Las deudas en dólares se componen del Bono Mendoza 2029, por el cual restan U$S 438,3 millones; y también se suman créditos a organismos multilaterales como el BID (U$S 168,6 millones) y BIRF (U$S 32,3 millones).

En tanto, en pesos hay una serie de bonos y títulos de deudas (por $20.962); también se le debe al Gobierno Nacional ($4.176 millones) y al Banco Nación ($ 15.792 millones).

En total, el 65,8% de la deuda que tiene Mendoza es con bonistas, el 26,8% con organismos multilaterales, el 5,9% con el Banco Nación y el 1,5% con el Gobierno Federal.