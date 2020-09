¿Mendoza anti K?: tres referentes del kirchnerismo responden a las encuestas

Tres consultoras aportaron sus mediciones y explicaciones a Los Andes que demuestran que la imagen del kirchnerismo ha descendido, y en Mendoza particularmente. Tanto que hoy es la provincia más anti K el país

La consultora cordobesa CB Consultores -conocida por elaborar un ranking mensual de la imagen de los gobernadores- indica que Alberto Fernández tiene una imagen negativa del 59,3% en Mendoza, mientras que en CABA es del 56%; en Córdoba, del 51% y en Santa Fe, del 48%. Pero los indicadores son mucho peores para Cristina Kirchner: tiene 81% de imagen negativa en Mendoza, contra 79% en CABA, 78% en Córdoba y 75% en Santa Fe.

Por su parte, el estudio de opinión de Reale Dalla Torre Consultores, indica que la imagen negativa del presidente en Mendoza es del 46% y la de Anabel Fernández Sagasti, la máxima figura del kirchnerismo provincial, del 67%. Entre los radicales, Alfredo Cornejo tiene un 49% de imagen negativa y Julio Cobos, 60%, mientras que el gobernador Rodolfo Suárez es el dirigente con menor rechazo: 36%.

A nivel nacional, el último análisis del escenario político y perspectivas elaborado por Synopsis Consultores indica que la imagen negativa del Presidente es del 45,5%, cuando cinco meses atrás era sólo del 19,8%. De todas formas, mantiene una buena imagen comparada con otros dirigentes nacionales, ya que Cristina Kirchner acumula 61% de imagen negativa, la misma que Sergio Massa 60,9%, mientras que Mauricio Macri tiene 60% de rechazo.

¿Qué dice el kirchnerismo en Mendoza?

Mientras que la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el senador provincial Lucas Ilardo y su compañera de banca, Natalia Vicencio, optaron por el silencio ante la consulta de este medio, hubo otras voces que sí salieron a cuestionar estos sondeos.

La diputada nacional Marisa Uceda indicó a Los Andes que prefiere pensar en que “Mendoza no es anti nada, sino que siempre ha sido de diálogo y consenso. Tengo recuerdos de la institucionalidad de Mendoza y de la armonía en la política que hace 4 o 5 años se rompió”.

“También recuerdo que en el 2010, la imagen de Cristina (Fernández de Kirchner) rozó los 70 puntos de aceptación y que entre el 2003 y el 2013 la provincia creció en indicadores. Acá ganó Cristina dos veces, tuvimos gobernadores kirchneristas. Me parece que hay un discurso que interesa que la provincia sea anti algo como anti Argentina con la payasada del Mendoza Exit”, sostuvo.

Con respecto a los 15 puntos de diferencia que fueron desfavorables para Anabel Fernández Sagasti en sus aspiraciones a la Gobernación el año pasado, Uceda piensa que “la voluntad popular no se cuestiona” y que “nosotros deberemos hacer un trabajo con los que no nos escuchan porque el problema no es que no nos votan porque no nos escuchan, es que no nos votan porque no llegamos a poder transmitir”.

“Si todos supieran que desde que empezó la pandemia lo único que ha hecho Anabel es ayudar, si esas cosas se supieran y se pudieran comunicar sin las adjetivaciones, seguramente la imagen de Anabel sería la que corresponde con los hechos que hace Anabel. Es trabajo, es esfuerzo, creo que a ninguno de nosotros y menos a Anabel nos afecta. Vivimos del trabajo y del esfuerzo cotidiano, creo que lo vamos a conseguir y los hechos van a hablar por sí solos”, manifestó Uceda.

Marcelo Aparicio, diputado provincial y secretario general de Satsaid (sindicato de televisión) en la Regional Mendoza, coincidió con Uceda en “no hablar del anti” y sí a favor. “En todos caso hay que ver de dónde vienen los sondeos, quién los paga, hay un montón de situaciones”, dijo.

“Me parece que por ahí esas expresiones no son favorables para hacer un análisis más concreto de lo que puede pasar en nuestra sociedad. Hay que pensar en quiénes están más cerca de la ciudadanía. Llevo 28 meses como legislador, presenté 24 proyectos de ley, 181 de resolución. Cuando uno trabaja, claramente se siente cerca y los distintos colectivos y las distintas capas de la ciudadanía se sienten cerca de uno también. Entonces no lo veo desde ese lugar”, destacó.

También de extracción sindical, Gustavo Correa (CTA) preguntó ante la consulta de este medio: “¿Qué significa que sea anti kirchnerista? ¿Cuándo (Alfredo) Cornejo era kirchnerista éramos todos kirchneristas?”

“Somos una provincia muy presidencialista y que acompaña procesos nacionales. Así ganó (Mauricio) Macri y así perdió Macri, así ganó Cristina y así perdió. La última elección que encabeza fue en el 2011 y ahora fue vice, creo que es demasiado apresurado decir que es anti kirchnerista”, expresó.

En ese sentido considera que “tenemos bloques muy duros en los dos partidos y 25 puntos que dan vueltas. El Partido Demócrata se lleva 10 o 12 puntos, después (José Luis) Ramón, son fenómenos y lo que va empujando es la propuesta electoral”.

“Hay un voto de pertenencia partidaria y después hay un tercio de la población que va surgiendo, (Nicolás) del Caño –por el Frente de Izquierda- en una provincia conservadora sacó 13 puntos y con la expropiación a los bienes a los barrios privados ganó en Chacras de Coria”, recordó.

Por eso, Correa prefiere no encasillar a la provincia en ningún bloque sino remarcar que “hay un porcentaje del electorado que funciona de acuerdo a lo que le vaya apeteciendo, somos ‘perogansos’, ‘radigansos’ y van votando. Hay una base en los partidos tradicionales y después el resto va cambiando”.