Megajuicio a Bento: sorpresiva declaración de Diego Aliaga “Junior”

La agenda del día en el megajuicio, que tiene como imputado al exjuez federal Walter Bento y a otros 28 acusados, experimentó en la tarde de este miércoles un giro sorpresivo con la aparición ante el tribunal de Diego Andrés Aliaga, el hijo menor del ex despachante de aduanas asesinado Diego Aliaga, quien hasta ahora había ignorado las citaciones del tribunal para presentarse como testigo.

Aliaga se presentó en tribunales federales en forma espontánea, cuando corría el riesgo de que pidieran su captura por desobediencia al tribunal.

“Tengo que aclarar que yo no pasaba mucho tiempo con mi padre (Diego Aliaga), vivía con mi madre”, explicó Aliaga hijo al inicio del interrogatorio por parte de la fiscalía.

En el interrogatorio , la primera pregunta fue sobre la relación entre el abogado Jaime Alba, acusado de ser uno de los organizadores de la presunta banda liderada por Bento, y su padre.

Según el testimonio del hijo de Aliaga, su padre y el abogado acusado tenían una relación “desde hace bastante tiempo, solían compartir asados”, pero negó conocer en detalle al acusado: “Siempre supe que era abogado, pero más allá de eso, no sabría contestar”.

El fiscal Dante Vega continuó preguntando sobre el conocimiento que tenía sobre otros imputados, como Luis “Chato” Álvarez, quien presuntamente también formaba parte de la banda, y Luciano Ortego. Sin embargo, todas las preguntas fueron en vano, ya que Aliaga hijo volvió a aclarar que no tenía conocimiento de la actividad de su padre.

Entonces, le preguntaron sobre el imputado Walter Bardinella Donoso, uno de los puntos clave de la investigación debido a que su celular ayudó a vincular a Aliaga con el exjuez federal. Respondió que recuerda a Donoso porque en el día en que Aliaga desapareció, durante una conversación en una comisaría previa al asesinato, Diego Barrera (quien está preso por el homicidio) lo mencionó: “Él (Barrera) no paraba de decirme nombres como Donoso, Walter Donoso, ¿te acordás? Vos lo viste, vos sabés quién es. Y toda una charla donde me dio diferentes nombres, que luego fui y repetí”.

En esa misma charla, según el testimonio de Aliaga “Junior”, Barrera le dijo que “mi padre sacaba presos, que había caído Donoso, y que quién sabía qué le había pasado a mi padre porque tenía muchos enemigos”. De acuerdo al testigo, Barrera le habría mencionado al narcotraficante como enemigo de su padre, alegando que era debido a una supuesta promesa que el ex despachante de aduana le habría hecho a Donoso.

Aunque aclaró que no sabe si lo vio o no a Donoso. “No conozco su apariencia. Mi padre se cruzaba con muchos sujetos”. La fiscalía le recordó que en una declaración en la comisaría había dicho que lo conocía, cuestión que desestimó: “Barrera me lo describía constantemente y me hizo asociarlo a uno de los allegados de mi padre que tenía barba, pero para ser sincero yo no tengo exactitud”.

La siguiente pregunta de la fiscalía fue: “¿Por qué, según Barrera, Walter Donoso era enemigo de su padre?”, a lo que Aliaga hijo respondió: “Él decía porque él (Aliaga) lo iba a sacar de prisión”.

En ese momento, la fiscal María Gloria André le pidió mayores precisiones acerca de este punto, a lo que el testigo negó por completo tener un mayor conocimiento sobre el tema.

Sobre Leandro Martínez, afirmó conocerlo y reconoció: “Algo escuché sobre un vehículo, no sé si era de mi padre, no creo que fuera de mi padre, no lo sé. Donde él tuvo un accidente, algo así. No sabría especificar”.