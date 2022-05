Máximo Kirchner: “A Néstor y Cristina nunca les tembló la pera a la hora de defender a los trabajadores”

Máximo Kirchner habló en un acto partidario en Los Toldos, Buenos Aires y aseguró que es “necesario que el pueblo recupere el poder adquisitivo” y advirtió que “lo que hay subir son los salarios y no romper la solidaridad entre los trabajadores”, en un homenaje por el 103° aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón que se realizó en Los Toldos.

“Las organizaciones de trabajadores, estén o no registrados, tienen que fortalecerse”, afirmó el diputado en el acto en el que también participó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sostuvo que “muchas veces buscan” que los asalariados “se enfrenten entre ellos”.

En ese sentido, indicó que a sus padres, los expresidentes “Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) nunca les tembló la pera a la hora de defender a los trabajadores”.

“Tengamos la voluntad para que los debates políticos de den de cara a la sociedad. Les pido que se metan, que participen. Necesitamos que el pueblo recupere el poder adquisitivo”, remarcó Kirchner al hablar en el Museo Eva Perón, donde se hizo este homenaje que contó con una fuerte presencia femenina del peronismo bonaerense.

“No podemos dejar que nos enfrenten entre nosotros, lo que hay subir son los salarios y no romper la solidaridad entre los que tienen trabajo registrado y los que no”, remarcó el principal referente de la agrupación La Cámpora.

Además, recordó que su familia incorporó el legado de Eva Perón porque creció “en un hogar sumamente peronista”.

“También me hizo conocer desde otro lugar a Eva mi abuela Ofelia (Wilhelm), mamá de Cristina, que era sindicalista y siempre integró al rama femenina. Ella luego se sumó al sector que (en los años ‘80) lideraba Saúl Ubaldini”, contó ante la concurrencia militante congregada en la ciudad natal de “la Abanderada de los Humildes”.

“Evita vivió y actuó con una vocación transformadora. Siempre tendemos a asociar a Eva con la pasión, el corazón pero estaba la Eva inteligente, cerebral, creadora del PJ femenino, está la del espíritu de la Constitución de 1949 con la patria potestad, tema que tomó el expresidente Raúl Alfonsín en 1985. Esa Eva también debe ser recordada”, ponderó.

El legislador recordó que “hasta 1945 los dirigentes del peronismo eran desconocidos pero hubo una unidad que le dio plafón y fue construida por la gente”.

“Era un pueblo que estaba cansado de no tener derechos y ser maltratado. Prueba de ello fue lo que hicieron con el cuerpo de Eva eso que se nombra como Revolución Libertadora y para nosotros es la ‘Fusiladora’”.

Señaló que “siempre escuchamos en los medios de comunicación que el gran problema de este país es el peronismo pero es el movimiento que más descargas de odio recibió en este país. No sólo en el cuerpo de Eva, sino en miles de cuerpos de compañeros y compañeras desaparecidos”.

“Siempre escuchaba en mi abuela un dejo de frustración de que este país no iba a volver a otorgar derechos y a partir del 25 de mayo de 2003 pudimos empezar a tratar de vivir de aquello que nos contaban y poder prolongarlo al presente”, agregó el presidente del PJ bonaerense.

“La vida me ha dado mucho y no porque vi presidente y presidenta a Néstor y Cristina, sino porque vi que cuando se gobierna se pueden hacer las cosas, ir para adelante y porque nunca les tembló la pera para defender a los trabajadores y trabajadoras”, señaló.

Axel Kicillof destacó la figura de Evita

Por su parte, Kicillof destacó que el Museo Eva Perón, que estaba bajo la órbita de la municipalidad de General Viamonte pasó nuevamente a depender de la Provincia y sostuvo que eso “es una gran satisfacción, una tarea cumplida”.

“Evita y su casa natal no puede ser municipal, ni provincial, Evita es del pueblo, es universal, no hay lugar, rincón de este mundo en que no esté presente nuestra Eva Perón”, agregó y señaló que “a Evita la evocamos por muchas cosas pero por sobre todo por su misericordia y su vocación por los derechos”.

Kicillof destacó que “Evita abrió un camino por derecho propio, como dirigente política conquistó el voto de las mujeres, abrió un partido. Es por su tarea y su obra que hoy la recordamos”.

El gobernador señaló: “Los que no comparten nuestra banderas no entienden por qué reivindicamos a Evita, como si quererla y tenerla presente fuera un capricho y se olvidan de su inmensa obra”.

“Convirtió aquello que se llamaba caridad en un derecho y hoy vengo a reafirmar que para el gobierno de la provincia de Buenos Aires donde hay una necesidad, hay un derecho y donde hay un derecho hay una obligación de quienes tenemos responsabilidades. Nadie se puede olvidar de para qué ganamos las elecciones. Fue para hacer valer esos derechos”, expresó.