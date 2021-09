Mauricio Macri defendió su gestión y criticó al Gobierno: “La carne se transformó en polenta”

Este martes, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se hizo presente en un acto de campaña en Rosario, manifestó su apoyo al precandidato a Senador de Juntos por el Cambio, Federico Angelini y rechazo al gobierno actual.

“El peor virus que te inocula el populismo es la resignación, y por eso la carne se transformó en polenta”, señaló en su discurso de esta tarde.

Además, Macri defendió su gestión como presidente: “Sabemos que teníamos razón. El rumbo que llevaba la Argentina era el que nos llevaba al futuro. Era una cultura sobre la que se podía construir. Con la verdad, el respeto, el trabajo en equipo. Con buenas relaciones con el mundo entero”.

Mauricio Macri participó de un acto de campaña en la ciudad santafesina de Rosario. (Clarín)

Mauricio Macri participó de un acto de campaña en la ciudad santafesina de Rosario. (Clarín)

En esa línea, afirmó que “a veces, paradójicamente, uno da dos pasos adelante y de golpe tiene que dar un paso atrás para sí después hacer kilómetros hacia adelante. Esto tenemos que creer que pasó en la Argentina. Tuvimos cuatro años donde mostramos muchas cosas que podían ser. Y en otras, claramente, no estuvimos a la altura de las expectativas que habíamos generado y es razonable que mucha haya decidido volver a apostar al discurso fácil (del kirchnerismo)”.

“Muchos que confiaron que iba a haber asado y heladera llena, se dieron cuenta de que eso también era mentira. Tenemos el menor consumo de carne de los últimos 100 años”, recordó.

Luego, el exjefe de Estado afirmó que es necesario “vencer el peor virus que te inocula el populismo: el virus de la resignación. El ‘conformate con lo que te doy’, un plan, un empleo en el Estado sin tarea y con sueldo insuficiente. Que si vas o no a trabajar, a nadie le preocupa. Por eso la carne se transformó en polenta”.

Mauricio Macri encabezó el acto de Juntos por el Cambio en Puerto Norte. (Clarín)

Por otra parte, manifestó que Argentina necesita “políticos que no tengan complejos y se sientan inferiores por ser parte del mundo. No alcanza con la inversión de los argentinos, necesitamos la del mundo entero. Tenemos que tener buenas relaciones, no generar conflictos absurdos permanentemente. Y no apoyar dictaduras como la que tienen hoy Venezuela y Nicaragua”.

Durante su discurso, Macri criticó a Victoria Tolosa Paz, precandidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, que durante la semana dijo que “en el peronismo siempre se garchó” y a la ministra Sabina Frederic, que afirmó que Suiza es “más aburrido” que Argentina, a pesar de la inseguridad.

“Tenemos dolor por todo el atropello que hemos vivido en este año y medio. Todos los días escuchamos una frase que nos hace mal. Cuando dicen cosas como la que dijo la candidata de la provincia de Buenos Aires (Tolosa Paz), o la ministra de seguridad (Frederic), no tienen noción del daño que han hecho este año y medio. No tienen noción de todo lo que han destruido”, abundó.

El líder del Pro tampoco ahorró reproches contra Laura Radetich, la docente de Historia que se volvió viral por gritarle e intentar adoctrinar a un alumno durante el dictado de clases. “Nuestro compromiso con Juntos por el Cambio es que cada argentino tenga un trabajo que lo haga feliz, sin depender de ningún político, de ninguna dádiva. Creemos que podemos hacerlo con buena educación, no con maestras violentas que quieren adoctrinar a los alumnos por la fuerza”, abundó.

“Creo que los argentinos aprendemos de los errores, como nosotros aprendimos de los que cometimos cuando gobernamos. Ese aprendizaje nos va a llevar a 20 años de crecimiento. Queremos levantarnos todos los días mejor que ayer. Saber que el mes que siguiente vas a estar un poco mejor que el anterior. Para eso tenemos que ir a votar”, enfatizó Macri.

Por último, habló sobre los jóvenes que quieren irse del país: “Me lastima el alma cada uno de ellos. Nunca pasó en la Argentina que tantos jóvenes se quieran ir. Nunca”, cerró.