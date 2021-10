Matías Kulfas remarcó que el objetivo del Gobierno es “reforzar este rumbo y corregir lo que haya que corregir”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció que el revés que padeció en las elecciones primarias el gobierno nacional representó un “mazazo” pero aclaró que el objetivo ahora es “reforzar este rumbo y corregir lo que haya que corregir” sin “volver atrás, a un modelo especulativo como el que hubo”.

“Lo que hay es una situación de mucho trabajo. Obviamente, el resultado electoral de las Paso fue un mazazo para todos, pero fue un ratito de preocupación y después a trabajar para revertirlo, para encontrar las soluciones y las respuestas”, dijo en diálogo con Radio Con Vos.

Kulfas le puso reparos además a la convocatoria que realizaron varios dirigentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio para avanzar con una reforma laboral y opinó sobre el reciente escándalo que se desató con la publicación de la investigación denominada Pandora Papers, en la que figura la lista de argentinos con cuentas offshore para evadir impuestos.

“Hoy tenemos una economía recuperándose, generando empleo. La industria está liderando parte de esa recuperación con la construcción. Este es el camino”, remarcó Kulfas.

El ministro defendió las políticas del gobierno de Alberto Fernández y aseguró que, tras el revés en las primarias, el objetivo es “convencer a la gente de que tenemos que continuar este proceso de recuperación, que es con industria, con desarrollo”.

“Si no tuviéramos resultados uno podría dudar, pero hoy la industria argentina está creciendo, está cinco puntos por encima de 2019, el período previo a la pandemia. Se recupera la producción, se recupera el empleo”, afirmó.

Kulfas reiteró que el país viene de “una doble crisis”. “La realidad es que la pandemia ha sido durísima y veníamos de una crisis del período de (Mauricio) Macri. Pero eso ya pasó, la gente está esperando respuesta y creo que este es el rumbo”, insistió.

Además, dijo que en el Gabinete nacional, que sufrió significativos cambios tras las primarias, la “mirada postelectoral no es de desmoralización” sino de “ver cómo reforzamos los esfuerzos para lograr que esta recuperación tan clara le llegue a toda esta gente”.

“Hubo un montón de refuerzos de política social, pero claramente en un escenario tan complejo como el de la pandemia, que implicó una caída de 9,9% del PIB el año pasado, ni más ni menos. Estamos recuperando mucho de esa caída, en algunos sectores incluso estamos mejor, pero está claro que el impacto de la crisis es desigual, que hay sectores en los que pegó muchísimo y todavía no ven la recuperación, la ven parcialmente”, describió.

Seguido, volvió a señalar que la misión del gobierno nacional es “insistir en el camino” pero contemplando que “hay cosas que mejorar”. “Estamos permanentemente ideando nuevas medidas con el sentido de reactivar la economía y que le llegue a todos los sectores”, dijo.

“Está claro que la discusión no es volver atrás, a un modelo especulativo como el que hubo. Sino reforzar este rumbo y corregir lo que haya que corregir”, completó.

Sus condiciones para debatir una reforma laboral

Consultado sobre el llamado que realizaron varios dirigentes de Juntos por el Cambio para avanzar con una reforma laboral, el funcionario nacional aclaró que ese “es un tema que hace muchos años está en la agenda de discusión pública”.

“Nosotros lo hemos discutido infinidad de veces y, de hecho, tenemos armadas 16 mesas de trabajo a nivel sectorial donde discutimos todos los temas con los empresarios y los sindicatos. Lo hemos hecho infinidad de veces, no tenemos ningún problema en que se discuta todo, convenios laborales que en muchos casos son viejos y que requieren una actualización, pero lo que no estamos dispuesto es a discutir derechos laborales, a conceder derechos laborales”, diferenció.

Al respecto, puso como ejemplo el esquema laboral que se aplicó en el sector automotriz. “Se hizo un acuerdo entre las terminales y los sindicatos para tener un esquema nuevo de funcionamiento laboral para aumentar exportaciones. Fue consensuado, está acordado por los trabajadores, por los empresarios. Bienvenido sea y no se afecta el derecho de los trabajadores”, explicó.

Por ello, consideró que las proclamas para “eliminar el costo del despido” y “derechos laborales” para potenciar el trabajo son “discursos mágicos, discursos de realismo mágico sin ninguna mirada concreta en términos empíricos”.

“Una cosa es discutir cómo se puede modificar un derecho laboral para hacerlo más efectivo, que sea mejor para el trabajador y el empresario. Ahí a discutir todo lo que sea necesario, ahora, discutir algo que signifique que el trabajador va a tener menos derecho con la promesa de que va a tener más empleo, eso no. No, no, en el pasado ya demostró que fue un fracaso”, sentenció.

Sobre los Pandora Papers

Kulfas también opinó sobre las nuevas revelaciones de sociedades offshore que involucran a dirigentes políticos, empresarios y deportistas de la Argentina, dadas a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en los denominados Pandora Papers.

“Sin dudas es uno de los grandes problemas que tenemos. Pude ver algunas de las notas que se publicaron, la verdad que me pareció sumamente interesante. Creo que hay dos dimensiones: una es la dimensión internacional, creo que hay que replantear en serio el tema de las guaridas fiscales, es un tema que el mundo en su totalidad tiene que dejar de hacerse el distraído con esto y tomar medidas para que esto no ocurra, porque si se toman medidas coordinadas el tema deja de existir y los empresarios y empresarias tienen que pagar los impuestos que le toca pagar en cada país”, evaluó.

Luego, se refirió a la situación en la Argentina y dijo que “es importante avanzar en esto que siempre planteamos, que es tener un proyecto de país estable, de desarrollo, donde el Estado sea el que lidere esto, que genere las condiciones para que haya reglas de juego claras, que se invierta y que se paguen los impuestos”.

“Ocurren situaciones en la Argentina que no son realmente admisibles”, alertó.