Massa volvió a enojarse porque le preguntaron sobre la inflación y estalló: “No mientas”

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, volvió a expresar su enojo contra otro periodista que le preguntó sobre la inflación y los fallidos pronósticos que hizo hace unos meses.

El tenso momento sucedió el lunes en el programa que conduce Jorge Lanata en radio Mitre. El periodista Rolando Barbano le pidió al responsable de la economía del país una autocrítica sobre su gestión, mencionando que siempre se excusa con la gestión de Mauricio Macri o la sequía.

“Usted prometió una inflación del 3% para abril y estamos en el 8%. Está en el archivo”, le reclamó el comunicador en la entrevista, en referencia a lo que había dicho Massa para abril de 2023.

Fue en una entrevista con Perfil de enero último cuando Massa anticipó el objetivo de tener un IPC del 3% en abril: “El objetivo es poner el tres adelante en abril”, fue su declaración. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el IPC terminó trepando al 8,4% en ese mes, marcando el número más alto en el año.

A Massa no le agradó que le recordaran su pronóstico de inflación y se cruzó con el periodista de radio Mitre, acusándolo de “mentiroso”.

“Si preguntás mintiendo te tengo que corregir. La nota es en Perfil y dije ‘aspiro a que empiece con 3′. No prometí, dije ‘aspiro a que empiece con 3′. Y sí estoy para hacer autocrítica. No mientas en la pregunta”, contestó el funcionario.

Frente a esta respuesta, Barbano entonces le pidió a Massa que “no mienta en la respuesta” e insistió, sosteniendo que sus palabras habían sido sobre una inflación cercana al 3% para abril de ese año, meta que finalmente no se cumplió.

Massa y otro cruce incómodo por la inflación

Massa expresó el jueves pasado su malestar contra un periodista que le preguntó sobre la escalada del dólar blue y la inflación registrada en Argentina durante su gestión, que a junio ronda el 115,6% interanual según el Indec.

Este episodio del funcionario con la prensa sucedió en Córdoba, lugar al que había ido de campaña de cara a las elecciones PASO del próximo 13 de agosto.

Un comunicador le pidió primero a Massa que autocalificara su gestión al frente del ministerio, al cumplir un año en el cargo. El precandidato presidencial de Unión por la Patria eludió dar una respuesta y fue conciso: “No soy quién para poner una calificación, porque la calificación la pone la gente. Creo sí que lo más importante en la primera etapa, que era estabilizar cuando todos hablaban de helicóptero, asamblea legislativa, corrida, hiperinflación, y todo eso que se decía se pudo superar. Vino la sequía...”.

Después, le consultaron sobre la suba de la cotización de la divisa estadounidense y el traslado a los precios. “No sé cuál es el impacto, ustedes trajeron el tema”, contestó Massa, visiblemente molesto.

Los periodistas intentaron que el ministro profundizara sobre la inflación. “Todo se maneja con el dólar blue, Sergio, y la inflación está en 140%”, le dijo el movilero del canal El Doce. Massa corrigió al periodista, salió a su cruce y aludió a la sequía como un factor de peso: “No, primero, no está 140, cierra 116. Segundo, me gustaría que pongas sobre la mesa que perdimos 21 mil millones de dólares”.

Aún más irritado, Massa lanzó: “Es muy fácil hablar, agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante. Pero la Argentina perdió el 25% de sus exportaciones”.

“Yo no me hago el picante, Sergio. Lo hago con respeto, por lo que vive la gente”, se defendió el comunicador, a lo que Massa siguió incómodo: “La segunda vez no fuiste respetuoso y a mí me gusta tratar con respeto”.

