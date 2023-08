Massa confirmó que no renunciará como ministro: “Habrá anuncios sobre precios y suma fija para trabajadores”

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó esta noche que cuando está “frente a una tormenta, agarro el timón y no lo suelto”, advirtió que las propuestas de la oposición que buscan “levantar el cepo” al dólar, implicarían “una devaluación del 100%” y criticó el “desconocimiento absoluto del Estado” del líder libertario Javier Milei.

“Cuando estoy al frente de la tormenta, agarro lo el timón y no lo suelto”, expresó Massa en una entrevista con TN, al ser consultado sobre si continuará al frente de la cartera de Economía en simultáneo con su campaña presidencial.

Sin embargo, destacó que “estos 10 días, esta semana y la que viene, el Massa candidato no tiene lugar. Porque tiene que estar el Massa ministro ocupándose de los problemas”. El ministro y candidato presidencial también afirmó que no dejará su puesto en Economía para centrarse en la campaña. “Me quedo hasta el 10 de diciembre”, señaló y agregó: “No se me pasa por la cabeza salir del ministerio para hacer campaña.

Durante la tarde del miércoles, se conocieron declaraciones del legislador oficialista Eduardo Valdés que había pedido que Massa dejará la cartera económica porque “el peronismo necesita un candidato a presidente que no tenga una responsabilidad diaria”.

El ministro advirtió que habrá anuncio de medidas en las próximas horas, todas orientadas a combatir la suba de precios. “Desde mañana (por este jueves) se van a conocer anuncios respecto a estabilidad de precios y situaciones de compensación del daño que la inflación provoca en el bolsillo de la gente”.

También señaló que sigue en pie su propuesta de dar una paga extra a los trabajadores. “Habrá una suma fija, lo estamos discutiendo con la CGT, se va a anunciar la semana que viene. Va a haber un esfuerzo además adicional con asignaciones familiares, vamos a reforzar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y vamos a analizar el impacto en las jubilaciones”, afirmó.

En sus primeras declaraciones mediáticas tras las elecciones PASO, el candidato reiteró que previamente había planteado “que no tenía que haber primarias porque en un escenario de tercios el Gobierno se debilitaba”.

Respecto a las propuestas de dolarizar la economía y levantar el cepo de la oposición, Massa señaló que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei “dijo que si es presidente va a haber un plan Bonex” y criticó que no hay una mirada social sino que “la mirada es si cierra el Excel”.

“Comparó la NASA con el Conicet. Un desconocimiento absoluto del Estado. Dijo que le va a sacar a los jubilados pero después dijo que no se la va a tocar a la Iglesia. Usan los recortes de los programas para hacer redes, que para aquel que está en la parada del colectivo, suenan como soluciones mágicas”, apuntó.

Y subrayó: “La Argentina no tiene soluciones mágicas”.

“Levantar el cepo de un día para el otro, como dice Patricia Bullrich, es una devaluación del 100 por 100″, añadió.

También indicó que Milei “es la expresión de 7 millones de argentinos” que “tienen motivos de estar enojados, venimos de muchos años de frustración y fracaso”.

“Son dificultades que van reapareciendo y generan que la gente exprese su enojo en las primarias. Apareció este escenario de tercios que era impensado”, analizó Massa sobre las PASO.

