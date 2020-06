Martín Insaurralde recibió transfusión de plasma y su cuadro clínico preocupa a los médicos

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, recibió una transfusión de plasma de pacientes recuperados de coronavirus en el Hospital de Lavallol, donde permanece internado desde el viernes pasado, tras haber sido diagnosticado con la enfermedad.

En un comunicado, el hospital consignó que el tratamiento se enmarca en lo dispuesto por la provincia de Buenos Aires para casos de Covid-19 que presenten complicaciones respiratorias y tengan factores de riesgo preexistentes.

“Al momento de disponer el procedimiento se verificó que el paciente no tiene acceso venoso periférico, como consecuencia de la quimioterapia a la que fue sometido en 2011″, describió el parte.

Agregó que “por este motivo, los cirujanos Martín Parodi y Diego Pintos le colocaron quirúrgicamente una vía central bajo guía de ecografía” y explicaron que “la intervención salió bien e Insaurralde recibió la transfusión de plasma en el sala de recuperación de quirófano y luego fue trasladado a la habitación donde continuará en reposo y aislamiento”

Ayer, el equipo médico de Lomas de Zamora detectó en el examen diario a Insaurralde una disminución en su capacidad pulmonar y procedió a activar el protocolo.

El jefe comunal, que lleva una semana con fiebre y sintomatología asociada, es asmático y padece además una insuficiencia renal.

Los médicos del cuerpo que asesora a Alberto Fernández se refirieron al estado de salud del marido de Jésica Cirio y se mostraron un poco preocupados.

El médico Luis Cámera, del equipo del Hospital Italiano, se refirió a la salud del funcionario y dijo: “Está difícil lo de Martín. Yo ya me lo veía venir”, comenzó diciendo. “Él se habrá puesto mal el martes y ahora tiene 48 horas, no más que eso, para responder al tratamiento. Si no lo van a tener que ingresar en terapia intensiva”, agregó el profesional.

Estas medidas extremas se deben a que Insaurralde se encuentra entre los pacientes considerados “de riesgo” debido a que tuvo cáncer y además, padece asma. “La situación se va a complicar. Nosotros desde la Sociedad Argentina de Medicina decimos desde hace dos meses que hay que darles a los médicos cursos cortos de corticoides. Además, el plasma (tratamiento que usarán con Insaurralde) no es ‘guau’ pero ayuda”, continuó.

Para cerrar Cámera comentó: “En mi Hospital estamos haciendo tratamientos con plasma con un protocolo que creemos que tiene efectos. Con respecto a Martín, ahora hay que esperar para ver si responde o no al tratamiento”.