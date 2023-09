Mario Vadillo: “A nosotros nos votaron por ser una opción totalmente independiente”

Mario Vadillo destacó la elección hecha con el Partido Verde como candidato a gobernador y el caudal electoral que obtuvo, que estuvo muy cerca del 12%. “Tenemos el desafío de convertirnos en tercera fuerza política”, dijo a Los Andes.

El ex candidato fue diputado provincial, cargo al que llegó en el 2017 con Protectora, partido que lidera José Luis Ramón y aliado actualmente al peronismo. La ruptura decantó en un cambio de nombre para llamarse “Ciudadanos por Mendoza”, denominación que aplicó en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Luego el Partido Verde apareció en escena como nueva elección y con Emanuel Fugazzotto le dieron cuerpo a la campaña para la gobernación sin aliarse con nadie.

-¿Qué balance hace de la elección? ¿Lo sorprendió el resultado del domingo?

-Creo que el balance es muy positivo. Tomando en cuenta que esta es la segunda vez que el Partido Verde se presenta solo a elecciones, donde ha encontrado una base en la elección anterior y ahora la ha superado, consiguiendo en la primera elección un legislador y ahora ya duplicamos eso. Es muy importante, sobre todo por ser una elección que era para gobernador. La Ejecutiva es mucho más difícil. De hecho, nos encontramos con aparatos muy grandes con mucho dinero para la campaña, y eso, obviamente, nos exigió mucho más para lograr que la ciudadanía vea como una opción.

-¿Por qué cree que los votaron?

-A nosotros no nos votaron en contra de Cornejo, como le pudo haber pasado a (Omar) De Marchi, sino que nos votaron directamente por los candidatos que llevábamos. Por nuestras propuestas, y por mantener una opción totalmente independiente tanto a Cambia Mendoza como a La Cámpora.

-¿Qué influyó para que superaran los resultados de las PASO?

-Para casi triplicar el puntaje de la PASO, creo que ha sido fundamental nuestra presencia en lugares que están muy conmocionados en la provincia, como fue (el barrio de Las Heras) Santa Teresita en el momento de los saqueos. También estuvimos en unos barrios que nunca entregó el IPV. Estuvimos durante el incidente en La Favorita en pleno incendio. El debate nos dio mucha visibilidad en lugares de la provincia donde antes no teníamos acceso, y eso creo que fue fundamental. Sobre todo, mostramos una propuesta muy clara, especialmente en relación a la protección del agua y luchar contra la corrupción o los pernos políticos.

-A partir de ahora, como fuerza política, ¿cuáles son los planes que tienen para seguir seduciendo a la ciudadanía?

-Creo que el Partido Verde como fuerza política tiene un gran desafío. Hemos mantenido una base electoral que ha crecido, es decir, que ya tenemos un gran piso del 12%. Ya tenemos legisladores en las dos cámaras. Entonces, el gran desafío es convertirse en la tercera fuerza política de forma permanente para desafiar a los partidos tradicionales.

-¿Qué proyectos van a llevar a la Legislatura los tres legisladores que el Partido Verde va a tener a partir de diciembre?

-Los proyectos son los que ya se han ido presentando. Pero, sobre todo, hacemos hincapié en controlar y estar muy atentos a los proyectos que acuerdan entre los radicales y los peronistas, como el caso de la (ley) 7722 o en su caso, el de arbolado público. Han existido muchos proyectos por los cuales hay que estar atentos, porque estos dos partidos principales se juntan y, en general, atacan al medio ambiente.

-Como está la relación con Marcelo Romano tras brindar su apoyo a La Unión Mendocina?

-La relación con Marcelo Romano hacía ya varios meses que estaba muy limitada. Desde el hecho de que él se fue a postular como candidato a intendente de San Carlos y dado que ya tenía muchas controversias con nuestra concejal de San Carlos por el tipo de concejales que había agregado a su lista y que había puesto para competir en La Paz. Creo que la decisión es de él, tendrá que hacerse cargo él de irse con De Marchi, que hemos visto que trató de armar toda una estafa electoral, tratando de confundir como que Romano era el Partido Verde. Fue denunciado a la justicia electoral y sancionado. También fue denunciado De Marchi a la justicia penal por esta estafa.

-Al perder Cambia Mendoza la mayoría absoluta en el Senado, ¿cual va a ser la tarea de los legisladores del Partido Verde?

-Siempre tuvo mayoría Cambia Mendoza, porque La Cámpora siempre le fue funcional. En el caso mío, yo no le di en su momento el quórum para agregar nuevos miembros a la Suprema Corte cuando Cornejo quería ampliarla. A partir de ahí, siempre hemos mantenido una postura de total independencia, y eso es lo que muchas de las familias mendocinas han apoyado. Es lo que los nuevos legisladores tienen que hacer. Obviamente, siempre en un espíritu de cuerpo, que es en el sentido de cooperar en las leyes que convengan a las familias mendocinas y oponerse firmemente a aquellas que no convengan.

-¿De quién puede estar más cerca el Partido Verde? ¿Del oficialismo, de la Unión Mendozina o del PJ?

-Lo que hemos mantenido, tanto de mi parte cuando estuve en la Legislatura como con Emanuel y seguramente con los nuevos legisladores, es una posición independiente y colaborativa con respecto a cualquier proyecto que le sirva a las familias mendocinas. Pero siempre con mucha oposición cuando sean del tipo de leyes que hemos visto muchas veces, que en general son acuerdos políticos tendientes a castigar a las familias.

-Tiempo atrás le dijo a Los Andes que la política es “tóxica” y dio a entender que la de este año podría ser su última incursión ¿Ha revisado esos conceptos?

-Sigo considerando que la política de Mendoza es muy tóxica. De hecho, me encontré con un competidor muy malo, como De Marchi. Creemos que hay muchas personas en la política que llevan ya 30 años y que han hecho de esto una profesión, pero una profesión mala. En general, tratan de desmembrar a los partidos chicos. Por eso, me voy a tomar un tiempo para ver bien cómo seguimos con esto. Por lo pronto, sigo siendo presidente del Partido Verde y me mantengo trabajando en forma independiente en mi profesión de abogado.

-¿Cuales son sus planes?

-Desde hace ya dos años estoy en el estudio jurídico. Cuando terminé de legislador, reabrí mi estudio porque toda la vida he tenido un estudio jurídico y otras actividades. Solamente cuatro años de mi vida he estado como diputado; lo demás, sigo trabajando en forma privada y se va a mantener así por ahora.