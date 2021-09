Mario Ishii le reclamó a la prensa que “deje de pegarle al Presidente” y tire “una buena”

Este miércoles, Mario Ishii, intendente de José C. Paz, brindó un duro discurso contra la prensa, en un acto que compartió con el presidente Alberto Fernández y con el gobernador Axel Kicillof: “El pueblo un día se va a levantar contra los medios, no tengo dudas de eso”, advirtió.

Según destaca Clarín, el jefe comunal comenzó diciendo: “En José C. Paz hace un mes y medio que ya no entra ningún enfermo con covid. Quiero agradecerles al señor Presidente y al gobernador por las vacunas que gestionaron y llegaron. Quiero decirles gracias por todo lo que tuvieron que soportar porque en pandemia o te guardabas o salías a la calle y te contagiabas. Lo pueden ver de distintas formas como se lo plantean algunos medios”.

Allí fue cuando apuntó a la prensa: “Quiero pedirle a los medios que tengan piedad del pueblo, porque una persona que estuvo encerrada en su casa tuvo que mirar la TV y eran todas pálidas, ni una buena. Y si no hay pálidas acá las van a buscar a otro lugar del mundo”.

Tras esa introducción, volvió a pedirle a los medios que tengan piedad del pueblo “porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios”.

“No tengo dudas de eso, porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Tiren una buena, no pueden ser todas malas y pegarle al Presidente. El pueblo sabe lo que estoy diciendo, déjenlo gobernar, hubo una pandemia en la que se nos moría la gente y la vacuna no la fabricamos en Argentina, la tuvimos que comprar. Y primero los países se guardan las vacunas para su gente antes de vendérselas a los demás”, agregó.

En su discurso, Ishii también le pegó a la oposición al cuestionar que “no tienen que golpear a los que están gobernando para ver si pueden subir” porque ellos “ya estuvieron y la gente los rajó hace dos años”.

“Dejaron un país hecho hilacha, saqueado. El pueblo sabe, todos sabemos, todos queremos salir para adelante”, subrayó.

El discurso del controvertido intendente se dio en el marco de la inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz. Al respecto, Ishii remarcó que “es un dia histórico” para su gente y avisó que “a partir de ahora no hay excusas” ya que “caminando pueden venir a estudiar”.

“Vamos a salir a través de la educación, no hay otra forma de salir. Tenemos solo el 4% en el país con nivel terciario y Argentina debe apostar a la educación fuertemente”, añadió.

También agradeció a los profesionales que lo atendieron en el Hospital Municipal y a las enfermeras cuando estuvo internado de gravedad luego de haberse contagiado de Covid. “Despues de pasar una enfermedad o pasar la pandemia que me llevó a una terapia intensiva en el cual estuve intubado y en coma durante mucho tiempo, quisiera decirles que quiero agradecer a Dios por sobre todas las cosas porque me dio otra oportunidad”, mencionó.

“A los profesionales que me atendieron, a las enfermeras, me permitieron estar inaugurando esta enorme facultad de medicina que va a tener capacidad para 40 mil alumnos. Me permitieron también poder estar con mi familia”, concluyó.