Mariana Juri, la candidata de Suárez al Congreso Nacional

Se acerca la recta final para el cierre de candidaturas para las Elecciones Legislativas. Ya se sorteó el primer obstáculo que era cerrar filas en las coaliciones, y ahora empieza la danza de nombres para completar los casilleros en las boletas para las cinco categorías en las que se vota en Mendoza.

En Cambia Mendoza ya está definido que Alfredo Cornejo irá por el primer lugar al Senado Nacional y Julio Cobos, a la Cámara de Diputados. A este enroque radical hay que agregar nombres de mujeres para ocupar los segundos lugares. Mariana Juri, funcionaria de confianza del gobernador Rodolfo Suárez, es una de las elegidas y ya en la Casa de Gobierno no lo niegan.

Desde su despacho en el Ministerio de Cultura y Turismo, Juri le dice a Los Andes que “todavía falta”. Aunque, reconoce que su nombre es uno de los que toma fuerza. “En cualquier lugar voy a estar bien”, dice entre risas y ante la pregunta sobre si le gustaría volver a la tarea legislativa, vuelve a reírse y dice “chau que tengo que seguir trabajando”.

No confirma pero tampoco lo niega y también reconoce que ese lugar, en cualquiera de las dos cámaras, “es uno de los más codiciados” por las garantías que tiene la UCR en la batalla electoral. Su aparición en la foto del acuerdo con el Pro en la Casa de Gobierno la semana pasada, y su puesto en la primera fila en la foto oficial del frente oficialista en Andes Talleres connotaron el aval a su candidatura.

Ante la pregunta sobre si es Juri el nombre definido, en la Casa de Gobierno también hay sonrisas. Entre el “muy probable” y el “es casi un hecho” se distribuyen las respuestas. Eso sí, no está definido si será candidata a senadora o diputada nacional. El sábado se terminarán de develar los misterios, pero quizás hay algunas confirmaciones que se sepan antes.

La firma de Mariana Juri en la candidatura confirmará una tendencia de la que se venía hablando y que en Casa de Gobierno mencionan como un mantra: una de las bancas nacionales iba a ser para la gestión. Es sabido que el Gobernador y la funcionaria provincial se conocen desde hace años, y trabajaron codo a codo en la Municipalidad de la Capital. La confianza entre ambos es mutua, y junto a Víctor Ibáñez, el titular de Gobierno, Trabajo y Justicia forman parte del círculo íntimo de Suárez.

Juri es una dirigente del radicalismo de Capital, de dónde viene también el Gobernador. El otro militante de la Capital en el gabinete es el ministro de Seguridad Raúl Levrino, otro de los que desembarcó con Suárez desde un cargo en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Otras dos legisladoras esperan la definición

El desembarco de Juri abre el interrogante con dos mujeres que tienen mandato a vencer: la senadora Pamela Verasay y la diputada Claudia Najul.

En caso de que la ministra de Cultura y Turismo secunde a Alfredo Cornejo de cara al Senado Nacional, el destino de Verasay podría ser en la Cámara Baja. Pero habrá que resolver entonces qué pasará con Claudia Najul, que viene mediatizando su actividad legislativa y opiniones. Para muchos, con claras intenciones de renovar su cargo por 4 años más.

Si Juri va en segundo lugar a la Cámara de Diputados, se deberá definir el destino de la ex ministra de Salud de Cornejo. Su nombre no ha sonado como una opción al Senado. No obstante, su presencia en la foto de Cambia Mendoza, y la ausencia de Luis Petri que no renovará, dilucidaron algunas posibilidades. ¿Irá a la Legislatura provincial?

Sin embargo, otros se animan a decir que “puede que no sea ninguna de las dos y aparezca otro nombre”.