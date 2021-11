María Eugenia Vidal arrasó en CABA y se mostró eufórica: “Hoy ganaste vos; no pudieron con nosotros”

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, obtuvo el 47% de los votos en CABA y arrasó en las Elecciones Legislativas 2021. En el bunker porteño de JxC, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró que los porteños “dijeron basta” y que la alianza opositora va a “conformar un bloque sólido en el Congreso”. A su vez, prometió que “en los dos próximos años, no nos va a temblar el pulso para frenar cualquier atropello”.

“Hoy ganaste vos; no pudieron con nosotros”, expresó Vidal, al hablar en el bunker porteño de JxC, en Costa Salguero, en un discurso en el que agradeció el “voto contundente” de los vecinos y el respaldo de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, y del expresidente Mauricio Macri, durante esta campaña.

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, obtuvo el 47% de los votos en CABA. Foto: Clarín

Bunker Juntos por el Cambio. Foto: Clarín

Escoltada por Macri, Larreta y el resto de los candidatos de la lista, Vidal sostuvo que el triunfo de JxCes “un reconocimiento a cómo se hicieron las cosas en la Ciudad”.

También dedicó un “gracias Lilita” a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ausente con aviso en el bunker de Costa Salguero, de quien dijo “siempre apoyó mi candidatura”.

“Esta no es una noche de festejos” porque “millones de argentinos la están pasando mal”, sostuvo la exgobernadora bonaerense, en medio de la algarabía de la militancia por la victoria.

Vidal señaló además que “algo pasó el 12 de septiembre” en alusión al triunfo de JxC en las primarias, y agregó: “mañana cuando nos despertemos nos vamos a dar cuenta que pasó algo mucho más grande, vamos a ser más fuertes para cambiar”.

Bunker Juntos por el Cambio. Foto: Clarín

“Tenemos que estar orgullosos porque con el camino de dignidad, de verdad y de futuro que elegimos, logramos los cinco senadores en el Congreso y porque estamos ganando a nivel nacional por 10 puntos”, se envalentonó.

También dedicó un párrafo a la ajustada victoria que, por menos de dos puntos, Juntos obtenía parcialmente ante el Frente de Todos en territorio bonaerense.

“Estamos orgullosos porque estamos ganando en la provincia de Buenos Aires”, destacó sobre el distrito que gobernó hasta el 2019.

La exgobernadora dijo sentirse “conmovida” porque “millones de argentinos hablaron con toda su convicción, su valentía y esperanza y dijeron basta. Y no solo basta, derrotaron la tristeza, la frustración, el enojo”-.

“Esta noche el triunfo es de ustedes. Hoy ganaste vos, que pasaste un año encerrado. Vos que durante meses no viste a tus nietos. No te pudieron derrotar, no pudieron con nosotros. No pudieron. Ganamos todos porque ganaron nuestros valores, principios y la dignidad”, agregó Vidal.

En otro pasaje de su discurso, aseguró que Juntos por el Cambio va a “conformar un bloque sólido en el Congreso” y añadió: “Tenemos experiencia. Vamos a pelear uno por uno los proyectos que presentamos. Nos vas a ver trabajando. No te vamos a fallar”.

“Esto somos, acá estamos. En los dos próximos años, no nos va a temblar el pulso para frenar cualquier atropello. Estamos encaminados. Hoy dimos un paso enorme. Sintamos nos aliviados y en paz después de tanta angustia”, concluyó.

Luego habló el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien analizó el triunfo del oficialismo porteño en CABA, como “un paso enorme que consolida el trabajo que estamos haciendo en la Ciudad, pero también los valores que representa” JxC.

María Eugenia Vidal se imponía esta noche en las elecciones para diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires con la lista de Juntos por el Cambio, seguida por Leandro Santoro del Frente de Todos y Javier Milei quedó en tercer lugar, luego de crecer en el caudal de votos respecto de las PASO de septiembre.

“Hoy millones de argentinos nos acompañaron. Quiero felicitar al candidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, que con todo el equipo hicimos una elección histórica y les volvimos a ganar”, señaló el mandatario porteño.

Larreta agradeció “a los que no nos votaron y a los que una vez más nos apoyaron en la ciudad. Nos dan mucha fuerza”.

“Este resultado es de ustedes. Es un reconocimiento a la transformación que comenzó Mauricio (Macri) en la Ciudad. Pero también es más esperanza a lo largo de todo el país. Vamos a seguir trabajando”, añadió.

En el búnker de Costa Salguero estuvieron la titular del PRO, Patricia Bullrich, el exjefe de Gabinete de Cambiemos, Marcos Peña; el senador nacional, Martín Lousteau, y el exfuncionario Hernán Lombardi, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y los candidatos Paula Oliveto, Martín Tetaz, Ricardo López Murphy, Miguel Angel Pichetto, Jorge Macri, y los radicales Mario Negri y Alfredo Cornejo, entre otros.