Marcolini inauguró las sesiones en Alvear en medio de la interna en el radicalismo departamental

Durante el discurso inaugural del periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Alvear, el intendente Walther Marcolini hizo anuncios de fuertes inversiones en obras, como el inicio de la construcción de la red cloacal para el distrito de Alvear Oestes, una obra esperada hace más de una década. También anticipó que llamará a licitación para comprar cámaras de video vigilancia por $12.000.000 que serán entregadas al Ministerio que conduce Raúl Levrino para reforzar la seguridad.

Más allá de repasar los logros de la gestión en un año marcado por el coronavirus, la crisis interna de la UCR que se vivió días atrás dentro del radicalismo entre el jefe comunal y los sectores que responden a Alejandro Molero, presidente de Iscamen, y el senador Leo Viñolo, del grupo NAR, sobrevoló la sala del Concejo Deliberante.

La elección de José Morán como presidente del cuerpo de concejales, hombre que responde a Molero, provocó la respuesta inmediata de Marcolini, que echó a seis funcionarios del gabinete que eran parte de los otros sectores.

Todo pasa por el intendente

Como es costumbre, Marcolini hizo un repaso por todas las acciones que desarrolló el Municipio durante el último año, pero ese resumen tuvo una particularidad que hasta ahora no se había visto.

El jefe comunal dio un mini raconto de las tareas desempeñadas desde el hospital de Alvear y el área sanitaria (centros de salud), que están dentro de la órbita del Ministerio de Salud provincial, durante la pandemia, dejando en claro que la gestión radical en el departamento es una sola y además, todo pasa por su oficina. Incluso detalló cuántas personas se han vacunado.

Entre los anuncios más fuertes que efectuó el cacique alvearense, confirmó el comienzo de la construcción de la red troncal para el sistema de cloacas en Alvear Oeste. Una obra que es largamente demandada por un distrito que no cuenta con ese servicio y del que se realizaron varios anuncios en administraciones anteriores pero nunca se concretó. El municipio invirtió $15.000.000 para la compra de los materiales.

Al momento de referirse a la seguridad, no olvidó mencionar el “asesinato vil de Viviana Villegas”. El crimen de la quiosquera en calle 5 y L ocurrió el domingo 28 de febrero a la madrugada. La mataron para robarle milanesas y cervezas.

“Hemos acompañado a la familia, pero eso no alcanza, la justicia actuó rápidamente pero eso no alcanza. Viviana ya no está por culpa de un grupo de asesinos, a los cuales les debe caer todo el peso de la ley, y ahí estaremos nosotros también, acompañando a la familia para que eso suceda. Pero eso tampoco alcanza”, dijo con énfasis el intendente.

Acto seguido Marcolini anticipó que si bien “no es una obligación del Municipio este tipo de inversiones”, anunció que en pocos días más llamarán a licitación para “la adquisición de 25 cámaras de seguridad por un monto superior a los $12.000.000”.

Según aclaró, las cámaras de video vigilancia serán donadas al Ministerio de Seguridad para que se sumen a las que están instaladas en Alvear y así ampliar el radio de cobertura del sistema.

También afirmó que hay un acuerdo para ampliar la cantidad de agentes destinados a realizar el monitoreo.

Tampoco olvidó remarcar que no hubo Fiesta de la Vendimia y redireccionaron los fondos para reactivar antiguos pozos de riego, como paliativo a la crisis hídrica. Hasta el momento volvieron a estar en funcionamiento 21 consorcios de riego que contienen a casi 300 productores y alcanzan a más de 3.000 hectáreas cultivadas.

Destacó el llamado a licitación entre marzo y abril de 114 viviendas por medio del IPV, que se suman a 25 en ejecución.

La interna sigue a full

El edil radical Pablo Longo (del grupo NAR) destacó los logros obtenidos por la gestión pese al duro año que se vivió por el coronavirus, la optimización de fondos para no parar la obra pública, entre otros aspectos positivos.

Sin embargo, al ser consultado por las disputas internas, Longo afirmó que es preciso “poner al radicalismo por encima de todo” y tratar de “recomponer relaciones para seguir en el camino de la unidad” con el fin de “continuar gobernado”. En ese sentido pidió “dejar de lado las ambiciones personales pensando en el bien mayor”.