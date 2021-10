Marcelo Romano: “La UCR y el PJ tienen un techo, pero nosotros no”

Tras conseguir el tercer puesto en la PASO, Marcelo Romano, candidato a senador nacional por el Partido Verde, asegura que el conocimiento adquirido lo pone en carrera para la puja por el voto en blanco. Y critica fuerte en esta entrevista de Los Andes a los partidos mayoritarios.

-El Partido Verde fue la tercera fuerza en las PASO pero sacó el 5% de los votos ¿Fue un resultado agridulce?

-No. Sabíamos lo que iba a suceder porque las dos fuerzas mayoritarias querían que pasara esto. Hay una especie de contubernio político. Esto es un gran negocio para (Alfredo) Cornejo y (Anabel) Fernández Sagasti, o Cornejo – (Carlos) Ciurca si le querés llamar, que exista esta desigualdad política.

-¿Qué se define en noviembre?

-En el debate del CUC, Mariana Juri dijo que en noviembre se definen dos modelos ¿Perdón? Estábamos las terceras fuerzas que éramos muchos y no comulgábamos con esos modelos. Y de hecho hemos tenido manifestaciones populares extraordinarias, como el caso de la movilización de la ley 7722 que fue una falta de licencia social y una de las vergüenzas institucionales más grandes de Mendoza. La sociedad anónima entre Cornejo y Ciurca, es la que nos está llevando a nosotros a la crisis. En noviembre lo que se decide es continuar con este suicidio político.

-¿Cree que le quitan votos al peronismo o a Cambia Mendoza?

-Le sacamos votos al cornejismo y al kirchnerismo. No le sacamos votos al peronismo porque hablamos de justicia social, pensamos en los inquilinos por eso proponemos la Agencia Inmobiliaria Estatal, meriendas saludables, Tarjeta Alimentar para monotributistas. Nosotros estamos enfrentados al cornejismo y al kirchnerismo y nos vamos a traer votos peronistas y radicales.

-¿Por qué la lista del Partido Verde no superó la PASO en el cuarto distrito?

-El departamento del sur que es fuerte en materia ambiental es General Alvear donde precisamente sí pasó Javier López. En Malargüe obviamente no porque nos opusimos a la minería y a San Rafael lo maneja el justicialismo con mucha fuerza. No alcanzó con Alvear. Nosotros no descubrimos el agua en 2019, los zurdos sí ¿Antes vos escuchabas el discurso de ellos? Hablaban de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores. Afortunadamente descubrieron el agua en 2019 porque nos ayudan con la causa, nosotros la descubrimos en 2003.

-¿Se tradujo en votos esa defensa de la 7722?

-No es una transición automática. Si hubiese habido un líder no hubiera tenido tanto éxito la marcha porque la figura de la autoconvocatoria surge en San Carlos cuando cortamos la ruta y Gendarmería nos buscaba a los cabecillas. Y nos dimos cuenta que era la forma de protegernos, porque había que estar libres para seguir luchando. Eso hizo que la gente al no ver una cabeza visible se diera cuenta que el poder estaba en la comunión de una bandera y no de una persona. Yo he tentado a los de las asambleas del agua y no quieren porque si se hacen políticos, esas asambleas empiezan a perder credibilidad.

-¿A qué atribuye la alta cantidad de votos en blanco?

-A los responsables del Gobierno nacional y provincial, porque al tener mayor apoyo popular, tienen mayor responsabilidad para establecer una campaña con alto contenido propositivo y como no lo han hecho, ese mensaje fue vacío. Fue en blanco porque los que no tenemos los medios económicos para llegar con nuestra campaña, no se enteraron de que existíamos. Por eso fue muy importante lo de las PASO, porque ahora sí nos conocen. Creemos que ese voto en blanco se va a convertir en verde.

-¿El perfil denunciador tanto suyo como de Vadillo les sirvió para canalizar votos de protesta?

-No es magia, pero hace 4 años que venimos laburando. El perfil denunciador es uno de los ejes que tenemos en la campaña. El primero es que defendemos a los laburantes. Yo me puse una bata en el recinto, me disfracé de médico. Eso no lo hace cualquiera. Defendemos a los consumidores, el inquilino es un consumidor. Tenemos convicción por la defensa del agua y por el bien común.

-Habla de un repelente contra el kirchnerismo, ¿cree que lo perjudica?

-Perjudicamos más al kirchnerismo porque es el que está más debilitado políticamente y es el que viene cayendo proporcionalmente en forma más sostenida, en comparación al cornejismo. La gente que no los votó en la primera instancia, no los va a votar ahora. A quienes vamos a afectar seriamente es al kirchnerismo, porque corre riesgo de quedar afuera.

-¿Por qué cree que una persona que no votó al Partido Verde lo haría en esta elección?

-Por la convicción de que no va a votar a los dos grandes que echaron toda la carne al asador y aun así no los votaron. Nosotros no tenemos techo. Cornejo y Anabel tienen techo, pero ella no tiene piso, ahí está el punto.

-¿Algunos dirigentes hablan de que hubo un efecto Ramón, de desconfianza con las fuerzas alternativas a la grieta?

-Ramón no sólo afectó al equipo de esa fuerza que podía equilibrar a la política mendocina, pero en gran medida afectó a la esperanza mendocina y se la está cobrando.

-¿Hubo también un castigo a la alianza Ramón-FDT?

-Afortunadamente es con (José Luis) Ramón y no con la posibilidad de una tercera fuerza porque sino nosotros no hubiéramos existido. Y eso significó que nos pudimos diferenciar. La gente castigó al cohecho político de Ramón persona, hay una parte pasiva que se vende y la activa la que compra. Y la sociedad mendocina castigó a ambos. Nosotros con hechos demostramos que estamos en las antípodas de Ramón.

-¿Conversaron con el Frente de Todos?

-Ni siquiera se animaron a dar un ofrecimiento. Hay un diputado en común que era (Pablo) Cairo y nos dijo que estaba esa posibilidad. Y yo le dije: “Ni se te ocurra porque voy a salir a escracharte”. Cuando le dije eso era tarde porque ya estaba arreglando en Buenos Aires

-¿Qué opina de esta convocatoria del Gobernador a otras fuerzas a que acompañen al oficialismo para obtener un cuarto diputado?

-Es parte de la estrategia de seguir polarizando a la política y de seguir estando lejos del bien común. Lo que debería hacer el Gobernador es convocarnos a los que marchamos a favor del agua, a decirles de qué manera podemos sacar a los 500 mil mendocinos que son pobres.

-¿Cómo es que llegó al Partido Verde, después de ser candidato a intendente de San Carlos por la UCR y después en Protectora?

-Los que cambiaron fueron los que me pidieron que yo rechazara la 7722 y que aprobara el fracking con sustancias químicas. Yo me mantuve en el mismo lugar, los que cambiaron fueron los dirigentes que estaban en esos partidos políticos y que no defendieron las banderas que yo defiendo. Me iría del Partido Verde si cambian de parecer.

-Cuando se habla de diversificar la matriz productiva siempre surge el tema de la minería, ¿para usted cuáles serían las mejores opciones?

-Hay que incorporar algunos elementos, como agroindustria, ganadería y turismo. Hay que sacarlas del estancamiento a las que las llevaron para justificar el extractivismo. Laura Montero fue exitosa en el gobierno de Cobos con los clústeres productivos para la agroindustria. La ganadería debe ser bajo riego, que lo irrigás y para eso necesitás acueduectos. El de Monte Comán – La Horqueta se quedó sin financiamiento del BID por la licitación, que se lo querían dar al que ofertó más caro.

Perfil

Edad: 47 años

Profesión: Abogado

Trayectoria: Asesor del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas (2003-2007). Asesor de Laura Montero en su paso por el Senado de la Nación (2009-2015). En 2015 fue candidato a intendente de San Carlos dentro de la UCR pero oponiéndose a la conducción partidaria de Alfredo Cornejo. En 2017 llega al Senado provincial con Protectora Fuerza Política.